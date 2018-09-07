Кто и зачем устраивает уличные бои в Барнауле

15 сентября в Затон съедутся два десятка крепких мужчин, чтобы подраться, и еще полторы сотни барнаульцев, чтобы на это посмотреть. Здесь пройдет второй турнир летнего сезона Strelka Street Fight — уличных «боев без правил». Филиал самого большого бойцовского клуба в мире появился у нас два года назад по инициативе Дениса Лонского.

Что такое «Стрелка»

Strelka Street Fight — проект нескольких ребят из Питера, которых потом взяла под покровительство американская корпорация TronMMA, специализирующаяся на смешанных единоборствах.

В 2016 году «Стрелку» начали проводить в Барнауле. Летом турниры проходят на песчаном пляже в пос. Затон, зимой — там же, в спорткомплексе «Первый» на ул. Водников, 1-е.

Эти «бои без правил» задумывались так, чтобы в них мог принять участие любой желающий: сюда допускают только любителей и полупрофессионалов, так что проект стал по-настоящему народным, а потом и международным.

Это не соревновательный спорт, TronMMA всячески подчеркивает, что это «спортивное развлечение». Тем не менее, для многих участников турниры стали площадкой-трамплином к профессиональным боям.

Бои Strelka в Барнауле. vk.com/event127341976.

Денис Лонский,

организатор турниров Strelka в Барнауле:

У победителей и участников барнаульских турниров есть возможность «засветиться». Четверых ребят уже пригласили в профессиональную клетку. Все видео поединков заливают на канал Strelka. Там больше миллиона подписчиков. Так что хороших бойцов видят и приглашают участвовать в профессиональных поединках.

Сейчас филиалы Strelka Street Fight есть в Белоруссии, Украине, Казахстане, Таиланде (на острове Пхукет) и 48 городах России.

В летнем расписании в Барнауле — два турнира, в каждом из которых участвует 10−12 пар бойцов, и финал. Раз в году проходит «Великий финал» в Москве или Санкт-Петербурге. В прошлом году там были двое наших ребят: Антон Чечулин выиграл, Олег Сусорев закончил бой вничью.

Женщины и дети

Для того чтобы участвовать в турнирах, нужно зарегистрироваться на сайте организаторов. Единственное ограничение — возрастное: бойцам должно быть больше 18 лет.

На «Стрелку» приходят люди из разных видов спорта: дзюдо, самбо, каратэ, бокс, кикбоксинг, джиу-джитцу и прочих. И с совершенно разной подготовкой: одни со званиями и спортивными разрядами, другие с одним только желанием подраться.

Так, в ринге с человеком, который всю жизнь занимался спортом, может оказаться обычный офисный сотрудник или дальнобойщик, официант или юрист, которые боями не занимались никогда.

Кто-то идет проверить себя, кто-то доказать свою силу окружающим, кто-то просто от избытка адреналина.

Денис Лонский,

организатор турниров Strelka в Барнауле:

Этот вид развлечений в Барнауле пока только мужской. Девушки не готовы вступать в поединки, на турнир постоянно заявляется лишь одна, но для нее никак не находится соперницы.

Зато нет отбоя от 13−14-летних подростков. Им, разумеется, приходится отказывать. Есть и такие, кто отчаянно ждет 18-летия и подает заявку прямо в свой день рождения, лишь бы не пропустить турнир.

Бои Strelka в Барнауле. vk.com/event127341976.

Летом бои проходят на песке. Он немного уравнивает шансы бойцов разных стилей — например, борцы не могут толкаться от пола, а кикбоксеры в полную силу работать ногами — все тонут в песке. Он потом еще долго высыпается «из тела».

По этой причине летние турниры почти невозможно организовать вне пляжа: нужно рассыпать в ринге около трех тонн песка и как-то потом убирать.

Первым ударом

Кроме паспорта, для участия в турнирах нужна медицинская справка, а перед боем ребята подписывают договор об отсутствии взаимных претензий.

Жюри анализирует данные зарегистрировавшихся и формирует примерно равные по силе пары. Как и во всех единоборствах, здесь имеет значение вес. В пару ставят бойцов, с разницей плюс-минус пара килограммов, но бывают и исключения.

Денис Лонский,

организатор турниров Strelka в Барнауле:

В каждом турнире, как правило, мы объявляем бой и среди зрителей. Конечно, по обоюдному согласию. Они также заключают письменный договор. Однажды у нас 55-летний преподаватель вуза вышел против 20-летнего паренька. Правда, тот паренек весил 120 килограммов. Бой, понятное дело, решился одним ударом, причем первым.

Бои Strelka в Барнауле. vk.com/event127341976.

Драка на полчаса

В турнирах действуют правила ММА, хотя и несколько упрощенные: запрещены удары в затылок и позвоночный столб, тычки в глаза, укусы и прочее. Зато все главные атрибуты смешанных единоборств предстают тут во всей красе: серии ударов руками и ногами, броски, борьба в партере и удушающие приемы.

Все это выглядит, пожалуй, еще зрелищнее, чем в профессиональном ринге, поскольку это просто драка ради драки, и многие из участников турнира бьются как умеют, а вовсе не по каким-то правилам. Без крови тоже не обходится.

Бои Strelka в Барнауле. vk.com/event127341976.

Бои судит один рефери в ринге. Здесь нет боковых судей, не ведется подсчет очков, а время не делится на раунды.

Денис Лонский,

организатор турниров Strelka в Барнауле:

Бой непрерывен. Принудительно остановить спарринг может рефери или врач. Еще может сдаться один из бойцов. Или произойдет нокаут. Так и присуждается победа. Поэтому бой может длиться от двух-трех минут до получаса. Наш барнаульский рекорд — 23 минуты без перерыва. Они уже еле шевелились к концу. Били уже просто ладошками, но не сдавались.

Бесплатно

В отличие от многих турниров Strelka проводится без призового фонда для участников — все дерутся совершенно бесплатно. С другой стороны, и взносов за турнир бойцы не платят. Шингарты (специальные перчатки) и бандаж для защиты паха выдают организаторы.

«Есть ребята, у которых даже на капу нет денег, хотя она стоит 150 рублей, — говорит Денис Лонский. — Важно, чтобы турниры были бесплатными».