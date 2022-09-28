Кто и как в Алтайском крае сдает нормы ГТО

Аббревиатура ГТО вызывает ностальгические ассоциации из советского прошлого. Однако сдача нормативов спортивной подготовки до сих пор актуальна как для старшего, так и юного поколения.

Спорт — норма жизни

С 2014 года начался новый отсчет в развитии комплекса ГТО.

Первым шагом по внедрению комплекса в Алтайском крае стало создание 68 центров тестирования в каждом районе и городе Алтайского края, где любой желающий может выполнить нормативы комплекса.

Популярно ли ГТО среди жителей Алтайского края? Смотрим на цифры — сейчас в системе ВФСК «ГТО» зарегистрировано 136 604 человека, приступили к выполнению нормативов — 65 479 человек, получили знаки отличия — 36 614 человек.

ГТО , спорт и физкультуру в каждый район

За период с 2019 по 2024 год в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» на развитие инфраструктуры региона направят около 1,2 миллиарда рублей, что позволит увеличить долю жителей края, систематически занимающихся физической культурой почти до 57%.

В Алтайском крае идет строительство крупных спортивных объектов в Бийске и Барнауле, «умных» спортивных площадок в Барнауле, Рубцовске и Первомайском районе, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Тальменке и Павловске.

В рамках этого же проекта в Алтайском крае с 2019 года осуществляется установка малых спортивных площадок ГТО, стоимостью около 3 млн. рублей каждая, укомплектованных тренажерами для различных групп населения. До 2024 года площадки будут установлены почти в каждом муниципальном районе Алтайского края. На сегодня уже действуют 43 площадки. Финансирование из краевого бюджета ежегодно составляет более 4 млн. рублей, данные средства направляются на проведение краевых фестивалей и командирование сборных команд Алтайского края для участия во всероссийских фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Фестиваль среди школьников в Барнауле. Фото: газета «Алтайский спорт»

Для больших и маленьких проводятся масштабные всероссийские фестивали. Победители краевого фестиваля Всероссийского комплекса ГТО среди школьников в этом году получили путёвки на финал фестиваля в Международный детский центр «Артек».

А победители фестиваля среди трудовых коллективов отправились в город Верхняя Пышма на Всероссийский финал фестиваля.

В Калининграде соревновались семейные команды. Семья Замятиных из Алтайского края (г. Камень-на-Оби) заняла второе место, при этом в личном зачете глава семьи Сергей Александрович получил первое место.

Семья Замятиных из Камня-на-Оби — второй призёр всероссийского фестиваля ГТО среди семейных команд. Фото: www.altaisport.ru

«Алтайский спорт» попросил поделиться впечатлениями от фестиваля Наталью Замятину.

— Мы изучили, как работает 100-балльная система в ГТО. Поняли, если нигде не просядем, с нашем уровнем подготовки есть все шансы зайти в призы. Так и получилось. Перед поездкой мы полностью погрузились в подготовку к фестивалю, месяц не вылезали из бассейна и тренажерного зала.

Центры тестирования проводят муниципальные фестивали, которые позволяют популяризировать комплекс ГТО в Алтайском крае. Узнать о проведении фестивалей можно на сайтах Министерства спорта Алтайского края, газеты «Алтайский спорт» и также в центрах тестирования муниципальных образований.

Семейный фестиваль. Стадион Лабиринт. Фото: газета «Алтайский спорт»

Как сдать нормы ГТО

Зарегистрироваться на Всероссийском портале комплекса gto.ru Подать заявку на выполнение испытаний ГТО. К заявке прилагается Согласие на обработку персональных данных. Получение медицинского допуска Выполнение испытаний комплекса ГТО В день тестирования при себе нужно иметь документ , подтверждающий личность с фотографией. А также сменную одежду и обувь в соответствии с видом испытания.

Сдать нормативы ГТО может любой житель Алтайского края в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Они разработаны как для детей, так и взрослых. Также для людей с ограниченными возможностями есть специальные нормативы. Если есть желание, то возможности для сдачи ГТО всегда можно найти.

Семейный фестиваль. Стадион Лабиринт. Фото: Петр Кайдаш

Петр Кайдаш,

начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Алтайского края:

Знак отличия ГТО — это не только показатель активной жизненной позиции гражданина России, но и приятный бонус в виде дополнительных баллов для всех абитуриентов, поступающих в профессиональные образовательные организации и высшие учебные заведения.

Так, АГАУ добавляет 3 балла за золотой знак ГТО; АГМУ — 5 баллов; АГТУ- 3 балла; БЮИ МВД — 2 балла за золотой знак.

Школьники 16−17 лет сдают бег, плаванье, стрельбу, наклон, метание снаряда.