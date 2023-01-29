Лед и рев мотора. Как прошли Зимние кольцевые гонки в Барнауле

Долгожданные Зимние кольцевые гонки прошли 28 января в Барнауле. Сильнейшие спортсмены со всей Сибири боролись за Кубок Алтайского края по автомногоборью. Мастерство гонщиков запечатлели корреспонденты Altapress.ru.

Зимние кольцевые гонки не проводили уже 12 лет в Алтайском крае. Потому автомобильное соревнование было долгожданным событием в Барнауле.

Гонки проходили на Гребном канале (Новосибирский тракт, д. 23). За Кубок по автомногоборью боролись спортсмены из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей.

Соревнование проводили в трех классах, разделенных по типу привода. В перерывах зрители могли попробовать настоящую полевую кухню в паддоке.

Большой фоторепортаж с гонок появится 30 января на altapress.ru.