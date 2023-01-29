29 января
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Спорт

Лед и рев мотора. Как прошли Зимние кольцевые гонки в Барнауле

Долгожданные Зимние кольцевые гонки прошли 28 января в Барнауле. Сильнейшие спортсмены со всей Сибири боролись за Кубок Алтайского края по автомногоборью. Мастерство гонщиков запечатлели корреспонденты Altapress.ru.

Зимние кольцевые гонки
Зимние кольцевые гонки
Екатерина Карзова

Зимние кольцевые гонки не проводили уже 12 лет в Алтайском крае. Потому автомобильное соревнование было долгожданным событием в Барнауле.

Гонки проходили на Гребном канале (Новосибирский тракт, д. 23). За Кубок по автомногоборью боролись спортсмены из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей.

Соревнование проводили в трех классах, разделенных по типу привода. В перерывах зрители могли попробовать настоящую полевую кухню в паддоке.

Большой фоторепортаж с гонок появится 30 января на altapress.ru.

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