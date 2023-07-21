Летний биатлон

20 июля 2023 г. на лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Во время проведения соревнований использовались пневматические винтовки с дульной энергией менее 3 Дж.

На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.

Юные биатлонисты соревновались в двух возрастных категориях: 13-14лет и 9-12 лет.

Спортсмены 13-14-летнего возраста соревновались на дистанции 2,5 км, (кросс) со стрельбой на 4 рубежах, 2 рубежа из положения «Лежа» и 2 рубежа из положения «Стоя».

Спортсмены 9-12 летнего возраста соревновались на дистанции 2 км, (кросс) со стрельбой на 3 рубежах из стрельба положения «Лежа».

На старт вышли биатлонисты из Спортивных школ Бийского района и Алтайских районов, а так же воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» — всего 45 участников.

Призовой фонд, для победителей и призеров учредила семья Екатерины и Виктора Линьковых и магазин спортивных товаров «Чемпион».

На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Фото предоставлено БПЗ. На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Фото предоставлено БПЗ. На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Фото предоставлено БПЗ. На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Фото предоставлено БПЗ. На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Фото предоставлено БПЗ. На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Фото предоставлено БПЗ. На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Фото предоставлено БПЗ.

Результаты:

Возрастная группа 14-13 лет юноши.

1 место Беспаликов Евгений — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

2 место Вашурин Иван — СШ Бийский район.

3 место Самойлов Артем — СШ Алтайское.

Возрастная группа 14-13 лет девушки.

1 место Лощинина Алиса — СШ Бийский район.

2 место Даньшина Диана — СШ Бийский район.

3 место Рассказова Полина — СШ Бийский район.

Возрастная группа 12-9 лет юноши.

1 место Даньшин Константин — СШ Бийский район.

2 место Егоров Тихон — ГСОО «БФБ».

3 место Пьянков Михаил — СШ Бийский район.

Возрастная группа 12-9 лет девушки.

1 место Губарева Регина — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

2 место Смирнова Анастасия — СШ Бийский район.

3 место Литвинова Арина — СШ Алтайское.