На Играх без песен от Губерниева и крепких русских словечек не обошлось. Вспоминаем

20 февраля президент МОК Томас Бах объявил закрытыми Олимпийские игры в Пекине. Эти 16 дней выдались богатыми на события.

Болельщики праздновали медали российских спортсменов, грустили из-за поражений, пишет championat.com. Но было и над чем посмеяться. Давайте вспомним главные шутки Игр-2022.

Ди-джей Губерниев

На лыжных трансляциях по традиции блистал Дмитрий Губерниев. Во время женской эстафетной гонки, в которой Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золото, в эфире прозвучало сразу несколько тематических композиций.

Перед финишем гонки Губерниев в эфире включил хит группы «Тату»: «Нас не догонят». А после этого в честь Степановой он запустил трек «Я люблю тебя, ты слышишь, Вероника».

«Швейцарцы контролируют мяч»

Такую забавную оговорку выдал комментатор Владимир Стогниенко во время матча сборной России по хоккею.

«Швейцарцы контролируют мяч в нашей зоне», — сказал он в третьем периоде.

Очевидно, по старой памяти — ведь преимущественно Стогниенко работает на футбольных трансляциях. Но Владимир — профессионал своего дела, поэтому сразу же исправился и извинился за ошибку.

«Кураж-бомбей» Юлии Ступак

После золотой эстафетной гонки хиты исполняли и сами лыжницы. Юлия Ступак, например, в прямом эфире запела песню Artik & Asti: «Девочка, танцуй, всё пройдёт так скоро. Разгоняй тоску — он того не стоит».

А потом действительно станцевала на пьедестале!

Правда, до этого получила поучительный подзатыльник от Непряевой. После победы Юлия пообещала устроить настоящий «кураж-бомбей», однако напарница по сборной заботливо напомнила, что им еще предстоит бежать командный спринт. В нем девушки взяли бронзу.

«Бери мяч и…»

Довольно красочно успех российских лыжников описал тренер сборной Юрий Бородавко. Когда его спросили, в чём же секрет успеха, он, не стесняясь в выражениях, ответил: «Хорошая методика, футбольная. Бери мяч и… фигачь». Правда, в оригинале было другое слово — покрепче.

Анастасия Мишина и Вик Уайлд

Не менее красноречивыми на Играх в Пекине оказались и наши спортсмены. Анастасия Мишина, которая «ничего» не поняла, а также Вик Уайлд и его крепкий русский «пипец» после выигрыша в 0,01 секунды однозначно повеселили российских болельщиков.

Промахи Латыпова

Биатлонист Эдуард Латыпов привлек к себе внимание неудачным выступлением в мужской эстафете. На последнем рубеже он допустил пять промахов, из-за чего наша команда осталась с бронзовой медалью. Сам Эдуард даже заплакал после финиша. Но в сети даже эту ситуацию восприняли с юмором: «Пора признаться, Э. Латыпов целился в Губерниева».

Цифры

Всего на Играх-2022 российские спортсмены завоевали 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных, 14 — бронзивых. В неофициальном медальном зачете Россия заняла 8 место.