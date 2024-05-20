Около 10 тысяч сибиряков заявили об участии в Зелёном Марафоне

Уже около 10 тысяч сибиряков заявили о своём участии в Зелёном Марафоне, зарегистрировавшись на сайте проекта. И число участников марафона продолжает расти.

В 11-й раз организованный Сбером спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году состоится 1 июня, в День защиты детей, более чем в 60 городах России. В каждом городе участники пробегут основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона, и детский забег.

Барнауле также состоятся соревнования по скандинавской ходьбе. Мероприятие пройдёт на лыжной базе «Локомотив» (ул. Кутузова, 140). Сопровождать забеги будет развлекательная, праздничная программа для всей семьи. В том числе будет организована интерактивная площадка «Город профессий», где компании города и края познакомят детей со своими профессиями.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве (во всех остальных городах участие в марафоне бесплатное), будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

Зелёный Марафон — спортивно-благотворительный праздник для всей семьи. Источник: пресс-служба Сибирского Сбера.

Кроме того, каждый километр, который пробегут участники онлайн-забега 1 июня, Сбер приравняет к 100 рублям и направит на реализацию благотворительной акции «Мир открытых возможностей», целью которой является оказание помощи в обучении и социальной адаптации детей с особенностями развития и детей-сирот.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

Зелёный Марафон — один из крупнейших забегов в России, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч человек по всей стране. Сибирские города широко представлены на карте марафона, а сибиряки по традиции являются активными участниками праздника спорта и благотворительности. Ждём спортсменов и болельщиков на площадках Зелёного Марафона.

Регистрация на Зелёный Марафон продлится до 26 мая.

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