20 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

Около 10 тысяч сибиряков заявили об участии в Зелёном Марафоне

Уже около 10 тысяч сибиряков заявили о своём участии в Зелёном Марафоне, зарегистрировавшись на сайте проекта. И число участников марафона продолжает расти.

Зелёный Марафон — спортивно-благотворительный праздник для всей семьи.
Зелёный Марафон — спортивно-благотворительный праздник для всей семьи.
Источник: пресс-служба Сибирского Сбера.

В 11-й раз организованный Сбером спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году состоится 1 июня, в День защиты детей, более чем в 60 городах России. В каждом городе участники пробегут основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона, и детский забег.

Барнауле также состоятся соревнования по скандинавской ходьбе. Мероприятие пройдёт на лыжной базе «Локомотив» (ул. Кутузова, 140). Сопровождать забеги будет развлекательная, праздничная программа для всей семьи. В том числе будет организована интерактивная площадка «Город профессий», где компании города и края познакомят детей со своими профессиями.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве (во всех остальных городах участие в марафоне бесплатное), будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

Зелёный Марафон — спортивно-благотворительный праздник для всей семьи.
Зелёный Марафон — спортивно-благотворительный праздник для всей семьи.
Источник: пресс-служба Сибирского Сбера.

Кроме того, каждый километр, который пробегут участники онлайн-забега 1 июня, Сбер приравняет к 100 рублям и направит на реализацию благотворительной акции «Мир открытых возможностей», целью которой является оказание помощи в обучении и социальной адаптации детей с особенностями развития и детей-сирот.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

Зелёный Марафон — один из крупнейших забегов в России, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч человек по всей стране. Сибирские города широко представлены на карте марафона, а сибиряки по традиции являются активными участниками праздника спорта и благотворительности. Ждём спортсменов и болельщиков на площадках Зелёного Марафона.

Регистрация на Зелёный Марафон продлится до 26 мая.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Все события
Лирическая комедия «Сильвия»
Летний тур для экоактивистов
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Выставка «Ковчег будущего»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость