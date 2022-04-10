10 апреля
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Спорт

Призеры Олимпиады вместо иномарок получат деньги

Фонд поддержки олимпийцев России заявил, что призеры прошедших зимних Игр в Китае получат вместо автомобилей денежные компенсации.

Олимпиада в Пекине
Олимпиада в Пекине
СС0

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством Фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», — сказали РБК в Фонде поддержки олимпийцев России.

За золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн рублей.

О том, что олимпийцам вместо традиционных машин дадут деньги, сообщили на «МатчТВ». По их информации, иностранные производители машин не смогли предоставить необходимое количество автомобилей.

Напомним, в Пекине российские спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Иномарки призерам Олимпийских игр дарят с 2006 года. Чемпионы Олимпиады-2020 в Токио получили BMW X5, призеры — BMW X3.

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