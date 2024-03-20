Сбер открыл регистрацию на Зелёный Марафон в Барнауле

Стартовала регистрация на 11-й Зелёный Марафон Сбера, который пройдёт 1 июня — в День защиты детей. Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдёт более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны — на старт выйдут десятки тысяч спортсменов. Желающие могут зарегистрироваться на сайте забега .

Зарегистрироваться онлайн на забег в Барнауле можно до 26 мая. Стартует Зелёный Марафон в парке «Изумрудный».

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве (во всех остальных городах участие в забегах бесплатное), будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

В каждом городе участники пробегут нашу основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона и детский забег. В Барнауле также будет организована дистанция по скандинавской ходьбе.

Зрителей и болельщиков забега ждёт увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.

Первый Зелёный Марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона), а также принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. В забеге стартовало 30 тыс. человек, ещё 20 тыс. пришли их поддержать. В юбилейном, 10-м забеге в 2023 году приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков. Благодаря Зелёному Марафону удалось собрать 28,9 млн рублей на благотворительные цели. 12,5 млн из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции «Мир открытых возможностей», а 16,4 млн — на высадку деревьев по всей стране.

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