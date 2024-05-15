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Спорт

«Шелковый путь», суперфинал и гости из десятков стран. Что ждет алтайский спорт предстоящим летом

Несколько крупных международных соревнований, массовые олимпиады и другие масштабные спортивные события пройдут этим летом в Алтайском крае. О важнейших из них рассказал профильный министр региона Иван Нифонтов.

Алтайская регата: Кубок AAA 2023.
Алтайская регата: Кубок AAA 2023.
Предоставлено организаторами

Всего в 2024 году в крае было намечено более 1,2 тыс. соревнований, значительная часть которых придется на лето. Среди них стрельба из лука и из боевого ручного стрелкового оружия; стендовая стрельба; спортивные туризм, ориентирование, метание ножа и борьба; спорт сверхлегкой авиации; современное пятиборье; скалолазание; рыболовный, пожарно-спасательный и роллер-спорт. Регби, рафтинг, радиоспорт и практическая стрельба. А также шахматные турниры всевозможных форматов, эстетическая гимнастика, футбол и его мини-версия, тяжелая атлетика, самбо, триатлон, теннис, в том числе настольный, судомодельный спорт и тренировки по пулевой стрельбе.

Алтайская регата: Кубок AAA 2023.
Алтайская регата: Кубок AAA 2023.
Предоставлено организаторами

В июне пройдут разные спартакиады: для пенсионеров, субъектов малого и среднего предпринимательства и медучреждений. И спортивные игры среди школьников. В июле и августе состоятся традиционные олимпиады в селах и городах. А с 5 по 7 июля пройдет мультидисциплинарный фестиваль «СпортФестАлтай», в котором поучаствуют более 500 человек.

Столько же спортсменов посоревнуются в международном фестивале «Алтайская регата. Фестиваль драконов», который пройдет с 28 июня по 1 июля на Гребном канале в Барнауле. По предварительным данным, на него съедутся участники из Китая, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Республики Корея, Беларуси и Узбекистана.

Приедут в Алтайский край и команды из разных уголков России. Например, из Ростова, Саратова, Краснодара, Приморья, Воронежа, Твери, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и участники из других сибирских регионов.

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На барнаульском гребном канале с 28 по 30 июня состоится «Алтайская регата. Фестиваль Драконов». К нам съедутся гребцы из разных стран и со всей России. Как все пройдет и почему это еще круче, чем кажется, altapress.ru рассказал чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне Александр Дьяченко.

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Кроме того, через Алтайский край 6-7 июля пройдет международное ралли «Шелковый путь», в котором поучаствуют представители 23 стран. Среди них, опять же, будут гости из Китая, Италии, Беларуси, Таджикистана, Монголии, Кипра, Сирии, Афганистана и других. Всего по маршруту Россия-Монголия-Китай проедут порядка 300 транспортных средств и тысячи участников.

Еще из крупных, ярких и важных для края соревнований Иван Нифонтов отметил суперфинал чемпионата России по шахматам. В нем по 12 лучших мужчин и женщин будут играть по круговой системе в течение 12 дней, сыграв по 11 партий в театре драмы Барнаула, и выяснят, кто же лучший шахматист страны.

С бюджетом на организацию летних соревнований пока не определились — для каждого события сумму формируют отдельно. Однако всего в 2024 году на них выделили более 300 млн рублей.

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