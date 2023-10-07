7 октября
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Спорт

Уроженка Барнаула стала лучшей молодой спортсменкой Европы

Художественная гимнастка Дарья Варфоломеева стала лауреатом премии имени Петра Нуровского как лучшая молодая спортсменка по версии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), сообщает РИА Новости.

Гимнастика.
Гимнастика.
unplash.com.

Девушка родилась в Барнауле. Мама девочки тоже была гимнасткой, стала кандидатом в мастеры спорта, переехала в Германию и выступала за нее. Но из-за травмы колена в 18 лет завершила карьеру.

Дарья Варфоломеева тренировалась в России, а в 2019 году поменяла спортивное гражданство и стала выступать за Германию. Как мать когда-то.

В 2023 году Дарья стала лучшим молодым спортсменом Европы.

На ЧМ по художественно гимнастике девушка завоевала четыре золота во всех индивидуальных упражнениях, выиграла в личном многоборье, а также в составе сборной Германии стала второй в командных соревнованиях.

Ей всего 16 лет.

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