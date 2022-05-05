В Барнауле прошёл региональный фестиваль футбола среди девочек «Звёзды зажигаются здесь»

— В спорте все как в бизнесе. Это всегда история про силу, выносливость, командность и смелость решений. Спорт закаляет человека не только физически, но и внутренне, что очень важно для подрастающего поколения. Рада поддержать детский спорт, даже в этой непростой ситуации. Забота о будущем всегда была приоритетом нашего крестьянско-фермерского хозяйства. «Сатурн» — крупное хозяйство, в период посевной здесь трудятся до 50 человек. Мы используем прогрессивную технологию без вспашки земли, что позволяет сохранить ее ресурсы. Совершенно искренне решили поддержать этот спортивный праздник. Надеемся, что фестиваль станет для ребят одним из самых значимых событий года. Всем участникам мы желаем только красивых голов!