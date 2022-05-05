5 мая
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Спорт

В Барнауле прошёл региональный фестиваль футбола среди девочек «Звёзды зажигаются здесь»

1 мая на стадионе СШОР Алексея Смертина в Барнауле был проведен традиционный региональный фестиваль футбола для девочек «Звезды зажигаются здесь». В фестивале приняли участие 15 команд, составленных из юных футболисток 2010−2013 годов рождения, представлявших разные муниципалитеты Алтайского края.

Фестиваль футбола среди девочек «Звёзды зажигаются здесь».
Фестиваль футбола среди девочек «Звёзды зажигаются здесь».
Фото: Мартынов В. В.

Евгений Татаринцев,
директор КГБУ СП «СШОР по футболу А. Смертина»:

— Сегодня такой фестиваль проводится для девочек с целью развития женского футбола и его популяризации. Это огромный праздник футбола, где нет победителей и побеждённых!

Марина Беломытцева.
Марина Беломытцева.
Фото: Мартынов В. В.

Марина Беломытцева,
глава крестьянско-фермерского хозяйства «Сатурн»:

— В спорте все как в бизнесе. Это всегда история про силу, выносливость, командность и смелость решений. Спорт закаляет человека не только физически, но и внутренне, что очень важно для подрастающего поколения. Рада поддержать детский спорт, даже в этой непростой ситуации. Забота о будущем всегда была приоритетом нашего крестьянско-фермерского хозяйства. «Сатурн» — крупное хозяйство, в период посевной здесь трудятся до 50 человек. Мы используем прогрессивную технологию без вспашки земли, что позволяет сохранить ее ресурсы. Совершенно искренне решили поддержать этот спортивный праздник. Надеемся, что фестиваль станет для ребят одним из самых значимых событий года. Всем участникам мы желаем только красивых голов!

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