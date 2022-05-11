«Вернусь, возьмусь за болгарку»: почему нынешний сезон для хоккейного «Коммунальщика» может стать последним шансом

3 июня пройдет первая домашняя игра женской команды по хоккею на траве «Коммунальщик» в новом сезоне. Задачи стоят серьезные — войти в тройку призеров. Правда, ресурсов для этого маловато: финансирование клуба становится только меньше, состав хотя и боевой, но все же усеченный. Слишком много ключевых игроков оказалось в лазарете, а подпитки со стороны спортшколы пока нет. Руководство клуба все равно настаивает: если сейчас не взять медаль, то потом это может произойти очень не скоро.

Каким будет чемпионат

Новый сезон 2022 года стартует для «Коммунальщика» 11 мая, на выезде. Соперниками наших девчонок станут хоккеистки из «Динамо-Электросталь», затем — «Волгодонск», а следом — «ЦОП» Москомспорта. Следующие шесть игр на протяжении почти всего лета — они будут играть дома.

В предстоящем сезоне в самой престижной в хоккее на траве Суперлиге будут бороться семь коллективов, в подэлитной Высшей Лиге — шесть. В фаворитах — победитель прошлогоднего чемпионата команда из Электростали, которая на протяжении шести лет достигала лидерских позиций. На днях хоккеистки взяли еще и Суперкубок страны.

По словам главного тренера «Коммунальщика» Владимира Кобзева, не надо сбрасывать со счетов и коллектив из Казани. «Ак-Барс Динамо» по традиции, хотя и тяжело начинает сезон, но постепенно набирает обороты. Еще один лидер — москвички.

Алтайским хоккеисткам последнее время не везет — три предыдущих года «Коммунальщик» останавливался в шаге от призов, занимая обидное четвертое место. Но команда не сдается и вновь настраивается минимум на бронзу.

Что происходит с составом

Сезон для команды начинается с кадровых проблем — в марте уже третью по счету операцию на ноге перенесла одна из лидеров Анастасия Мирошникова. Вернется в строй она в лучшем случае к середине сезона.

Еще один игрок — Ангелина Иванова — сломала кость стопы. Когда она сможет восстановиться, непонятно. Выбыла на время еще одна молодая хоккеистка — не выдержали связки.

На данный момент, в основе «Коммунальщика» 10 игроков, еще двое — на замене. В идеале же надо 17, тогда можно проводить регулярные смены. По словам Владимира Кобзева, усеченность состава чувствуется в третьей четверти, когда для полноценной борьбы сил хоккеисткам уже не хватает. В прошлом сезоне этот период игры «Коммунальщик» откровенно проваливал.

Сейчас главный тренер рассчитывает на функциональное состояние оставшихся в строю игроков. Оно, по итогам медицинского обследования, оказалось гораздо выше, чем годом ранее. А еще на опыт — больше половины нынешнего «Коммунальщика» играли в сборной страны.

Что касается перспективы, то они пока не просматриваются. Краевая школа «Юность Алтая» только в последние три года работает, как следует, признается Кобзев. Ближайший выпуск, на который «Коммунальщику» стоит рассчитывать, произойдет только через два года.

Детские соревнования в спорзале «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Еще столько же может понадобиться молодежи, чтобы освоиться в основной команде.

Именно поэтому нынешний сезон Кобзев называет последним шансом побороться за призы. Уже в следующем году уйти из команды могут несколько опытных игроков, заменить которых сейчас особо некем.

Какие есть перспективы

В условиях кадрового голода «Комунальщик» все же ищет варианты — в команду, например, вливаются молодые футболистки. Одна из них — Александра Трикина — в этом году будет стартовать на замене. Еще одна девушка, пришедшая из футбола, в 2021 году заняла позицию вратаря. Но, по словам Владимира Кобзева, в игровом плане им еще расти и расти.

Детские соревнования в спорзале «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Может так получиться, что в ближайшее время состав команды пополнит и легионерка из далекой Зимбабве. Муфаро Ваннеса Пазвакавамбва сама обратилась к главному тренеру и предложила свои услуги.

Девушка уже пятый год живет в России, она — студентка медицинского университета в Новосибирске. У себя на родине Муфаро десять лет играла на позиции полузащитника.

Зимбабве в число мэтров хоккея на траве, конечно, не входит, но имеет хорошие традиции в этом виде спорта. На Олимпийских играх 1980 года женская сборная этой африканской страны завоевала золотые медали.

Детские соревнования в спорзале «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Владимир Кобзев определил Муфаро Ваннесу на тренировки, чтобы та смогла вспомнить прежние навыки. Что касается ее участия в Суперлиге, то здесь все зависит от нескольких факторов.

Владимир Кобзев,

главный тренер команда «Коммунальщик»:

Надо посмотреть ее в деле, ведь тренировки это одно, игры — совершенно другое дело. По регламенту, только в команды Суперлиги можно заявлять иностранных игроков. Их немного — на весь чемпионат играет только одна аргентинка. Плата за участие легионера составляет 150 тыс. рублей. Для нас это существенная сумма.

Ранее «Коммунальщик» уже привлекал иностранных спортсменок. В Барнаул приезжали хоккеистки из Аргентины, Голландии и Испании. Тогда их участие спонсировала строительная компания «Жилищная инициатива».

Владимир Кобзев , главный тренер команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Что происходит со стадионом

Состав — не единственная больная тема «Коммунальщика». Стадион, на котором с 1986 года команда проводит свои домашние игры, уже давно требует ремонта. Хорошего освещения нет, на покрытие без слез не взглянешь. Владимир Кобзев рассказывает, что после зимы «ковер» совсем прохудился и пошел «волнами».

Из-за этого даже пришлось переносить первые домашние матчи — привести свой стадион в порядок «Коммунальщик» мог просто не успеть. Главный тренер не скрывает: вернется с выезда и сам возьмется за болгарку. Где-то подрежет, где-то подтянет — и будет команда снова играть на старом покрытии. Другого варианта пока нет.

В начале этого года, как свет в конце тоннеля забрезжила для «Коммунальщика» перспектива нового стадиона. Взять на себя бремя финансирования готова была Москва. Но сначала в Барнауле не смогли оперативно найти участок, а затем сами федеральные инициаторы пошли на попятную.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

По словам Владимира Кобзева, сейчас история со строительством крытого комплекса и стадиона для хоккея на траве затихла.

Что ждет болельщиков

Даже на стареньком поле «Коммунальщик» все равно ждет своих болельщиков. К слову, алтайская команда единственная в Суперлиге у кого сохранился свой фанатский сектор. В ближайшее время руководство «Коммунальщика» планируют встретиться с ними, чтобы обсудить вопросы взаимодействия.

Владимир Николаев, с недавнего времени возглавляющий краевую федерацию по хоккею на траве, надеется, что посещаемость домашних игр увеличится. Стадион может вместить порядка 500 человек.

Для них уже 3 июня проведут городской фестиваль хоккея на траве и полноценный MatchDay. Такого перформанса «Коммунальщик» не видел давно.