19-летний воспитанник алтайского футбола дебютировал в Российской премьер-лиге

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина, уроженец Бийска 19-летний Артем Карпукас дебютировал в официальном матче Российской премьер-лиги за московский «Локомотив». Об этом пишет « Алтайский спорт ».

Молодой игрок вышел в стартовом составе в гостевом матче против «Сочи», заменив дисквалифицированного Дмитрия Баринова. Карпукас стал седьмым представителем Алтайского края, сыгравшим в этом сезоне в РПЛ, отмечает издание.

Он провел на поле 84 минуты, пока его не заменил Даниил Куликов.

Встреча между «Локомотивом» и «Сочи» завершилась со счетом 2:2.

«В принципе я был готов, мне все-таки уже 20 лет через два месяца. Если смотреть на Европу, то люди в этом возрасте уже играют. Я не хочу считать себя хуже кого-то. Конечно, переживал, за день до встречи были переживания. Пока летели в самолете, много думал о матче, представлял, как буду играть», — поделился спортсмен со sport-express.ru.

Артем Карпукас. Кадр видео ФК «Локомотив» Москва на YouTube

Другие алтайские футболисты в РПЛ

На московском стадионе «Открытие Арены» встречались столичный «Спартак» и казанский «Рубин». Там отметились воспитанники алтайского футбола — нападающий хозяев Александр Соболева и голкипер казанцев Юрий Дюпин. Встреча завершилась вничью 1:1.

Кстати, в ворота своего земляка забил Александр Соболев.

Уроженец Калманки, Владислав Камилов сыграл 87 минут за «Уфу» в матче против ЦСКА. Игра завершилась вничью — 1:1.

Барнаулец, полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин появился на поле в игре против «Урала» на 81-й минуте встречи, но результативными действиями отличиться не смог. Игра завершилась победой «Зенита» — 3:1.

Другой барнаулец Кирилл Боженов в заключительном матче 25-го тура в составе подмосковной команды «Химки» играл против «Нижнего Новгорода». Матч завершился нулевой ничьей.