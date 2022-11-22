Андрей «Бупас» Ивичук тренировал таких бойцов, как Али Багаутдинов, Бату Хасиков, Владимир Минеев, Расул Мирзаев, Андрей Сироткин, Андрей Орловский и Алексей Папин и не только!
У него занимаются знаменитости (репер Баста, стендап-комик Нурлан Сабуров и др.), участники списка *Forbes 100, его ученики выходят на ринг с прописанным планом сражения и знают, как найти слабое место соперника
Вход на мастер-класс осуществляется по пригласительным билетам, которые распространяются среди профессионального сообщества края и спортсменов (подробности уточняйте в Федерации бокса Алтайского края).
Внимание! Розыгрыш!
Специально для поклонников и фанатов бокса мы разыгрываем 50 пригласительных билетов.
Ознакомиться с условиями розыгрыша и подать заявку на участие вы можете по ссылке.
Оставляй заявку по ссылке и получи возможность принять участие в мастер-классе!
Боксерский клуб «Азбука бокса», 1-ый Балтийский проезд, 9. СК «ТЕМП»
Регистрация гостей в 12:30, начало мероприятия в 13:00.
Количество участников ограничено.
По вопросам и предложениям о сотрудничестве пишите в WhatsApp +7 983 390-09-73 или на почту azbuka.box22@mail.ru
Бокс — это путь, на котором ты можешь стать успешными, превзойти себя, стать чемпионом, быть победителем.
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