22 ноября
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Спорт

Впервые в Барнауле! Мастер-класс по боксу от одного из самых известных тренеров России — Андрея Бупаса

27 ноября в честь дня рождения боксерского клуба «Азбука бокса» и при поддержке Федерации бокса Алтайского края и Администрации г. Барнаула пройдёт открытый бесплатный мастер-класс по боксу от Андрея Бупаса!

Андрей Бупас
Андрей Бупас
Фото: Дмитрий Лямзин

Андрей «Бупас» Ивичук тренировал таких бойцов, как Али Багаутдинов, Бату Хасиков, Владимир Минеев, Расул Мирзаев, Андрей Сироткин, Андрей Орловский и Алексей Папин и не только!

У него занимаются знаменитости (репер Баста, стендап-комик Нурлан Сабуров и др.), участники списка *Forbes 100, его ученики выходят на ринг с прописанным планом сражения и знают, как найти слабое место соперника

Вход на мастер-класс осуществляется по пригласительным билетам, которые распространяются среди профессионального сообщества края и спортсменов (подробности уточняйте в Федерации бокса Алтайского края).

Внимание! Розыгрыш!

Специально для поклонников и фанатов бокса мы разыгрываем 50 пригласительных билетов.

Ознакомиться с условиями розыгрыша и подать заявку на участие вы можете по ссылке.

Оставляй заявку по ссылке и получи возможность принять участие в мастер-классе!

Боксерский клуб «Азбука бокса»

Боксерский клуб «Азбука бокса», 1-ый Балтийский проезд, 9. СК «ТЕМП»

Регистрация гостей в 12:30, начало мероприятия в 13:00.

Количество участников ограничено.

По вопросам и предложениям о сотрудничестве пишите в WhatsApp +7 983 390-09-73 или на почту azbuka.box22@mail.ru

Бокс — это путь, на котором ты можешь стать успешными, превзойти себя, стать чемпионом, быть победителем.

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