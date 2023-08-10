Жителей Алтайского края приглашают установить спортивный рекорд 12 августа

Кто может принять участие в мероприятии?
К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашаются дети и взрослые всех возрастов, желающие попасть в спортивную историю своего региона и получить именной сертификат рекордсмена России. Для фиксации спортивного рекорда России важен каждый участник, приходите вместе с друзьями, родственниками и коллегами!
Как принять участие и стать рекордсменом?
- Зарегистрируйтесь по ссылке: регистрация.
- Придите 12 августа в Парк спорта А. Смертина в 10:00.
- Выполните 10 отжиманий.
- Получите свой именной сертификат рекордсмена России.
Как зафиксируют рекорд?
Для фиксации спортивного рекорда по самому массовому выполнению упражнений из нормативов ГТО в Барнаул приедет главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он проверит количество участников, точность выполнения упражнений и примет решение о официальной регистрации рекорда России.
Где и во сколько установят спортивный рекорд?
Мероприятие пройдёт на стадионе «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина», ул. Энтузиастов, д. 12 В:
- 10:00-10:40 — регистрация и расстановка участников на стадионе.
- 10:40-11:00 — спортивная разминка.
- 11:00 — выполнение рекорда (отжимание в количестве 10 раз).
- 11:30-12:00 — вручение участникам персональных сертификатов.
Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.