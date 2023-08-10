10 августа
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Спорт

Жителей Алтайского края приглашают установить спортивный рекорд 12 августа

12 августа в 10:00 в Парке спорта А. Смертина жители Алтайского края установят спортивный рекорд по самому массовому выполнению упражнений из нормативов ГТО (отжимания от пола) в России. Для фиксации рекорда необходимо более 2 500 человек, которые одновременно выполнят 10 отжиманий. Министерство спорта региона подчёркивает, что выполнение рекорда состоится при любой погоде.

12 августа каждый житель Алтайского края сможет стать спортивным рекордсменом России.
12 августа каждый житель Алтайского края сможет стать спортивным рекордсменом России.
Источник: Министерство спорта Алтайского края.

Кто может принять участие в мероприятии?

К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашаются дети и взрослые всех возрастов, желающие попасть в спортивную историю своего региона и получить именной сертификат рекордсмена России. Для фиксации спортивного рекорда России важен каждый участник, приходите вместе с друзьями, родственниками и коллегами!

Как принять участие и стать рекордсменом?

  1. Зарегистрируйтесь по ссылке: регистрация.
  2. Придите 12 августа в Парк спорта А. Смертина в 10:00.
  3. Выполните 10 отжиманий.
  4. Получите свой именной сертификат рекордсмена России.

Как зафиксируют рекорд?

Для фиксации спортивного рекорда по самому массовому выполнению упражнений из нормативов ГТО в Барнаул приедет главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он проверит количество участников, точность выполнения упражнений и примет решение о официальной регистрации рекорда России.

Где и во сколько установят спортивный рекорд?

Мероприятие пройдёт на стадионе «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина», ул. Энтузиастов, д. 12 В:

  • 10:00-10:40 — регистрация и расстановка участников на стадионе.
  • 10:40-11:00 — спортивная разминка.
  • 11:00 — выполнение рекорда (отжимание в количестве 10 раз).
  • 11:30-12:00 — вручение участникам персональных сертификатов.

Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.

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