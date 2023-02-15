Золото всероссийского хоккейного турнира на Алтае, в Бочкарях!

Сборная команда «Бочкари» (ребята 2008-2009 года рождения) на финальных играх Турнира имени Анатолия Тарасова «Золотая Шайба» в г. Салават.

Сборная команда «Бочкари» 2008−2009 года рождения, в которой в этом году играли и ребята из Белокурихи, привезла на Алтай «Богатырский кубок», именно такое название носит эта награда, так как сельская молодежь сегодня олицетворяет всю силу и мощь былинных богатырей.

Сборная команда «Бочкари» ( ребята 2008−2009 года рождения) привезла на Алтай «Богатырский кубок». Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Хоккею в Бочкарях давно отводится особо место. Здесь построена современная ледовая арена, где проходят игры Ночной Хоккейной лиги, сюда на товарищеские матчи приезжают легенды и звезды хоккея, а теперь уже и хоккейные команды «Бочкари» известны по всей стране.

Турнир имени Анатолия Тарасова «Золотая Шайба» имеет давнюю историю и ведет свой отсчет с 1964 года. Большинство звезд советского и российского хоккея начинали свою спортивную карьеру именно с этого турнира.

Десятки команд, куда входят мальчишки со всей России, каждый год соревнуются за право выйти в финал этих легендарных соревнований.

Бочкаревские команды и до этого принимали участие в турнире, прошлые годы ребята входили в десятку лучших команд.

В этом году финальные игры для группы 2008−2009 года рождения прошли в Башкирии, в городе Салават. 16 самых достойных команд собрались здесь, чтобы побороться за золото чемпионата.

Команда «Бочкари» показала слаженную профессиональную игру и недетское стремление к победе.

На групповом этапе финальных соревнований соперниками наших парней стали их сверстники из Приморского края, Самарской и Ивановской области. Выиграв в группе все три матча, на следующей стадии соревнований плей-офф «Бочкари» встретились с «ХК УЛК» из Архангельской области со счётом 6:1 и «Старицей» из Тверской области со счётом 3:2. Игра за 1 место состоялась 11 февраля с командой «Коркино» из Челябинской области, с уверенным счётом дошедшей до финала. Обе команды отчаянно бились за лидерство, только во 2 периоде шайба оказалась в воротах «Бочкарей». Однако, ребята смогли собраться и сравняли счёт, после чего, поверив в свои силы, в 3 периоде забили 2-ю победную шайбу в ворота соперника.

Вручение награды «Богатырский кубок» сборной команде «Бочкари». Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Самым результативным игроком в ходе турнира оказался Владислав Татарченко, забивший 7 шайб за 6 игр, в том числе 2 решающие шайбы в финальной игре с «Коркино», за что и удостоился звания «Лучшего игрока». Умелой игрой отличились нападающие нашей команды Писарев Илья, Иванов Сергей, Матвеев Вадим, а также вратарь Бабайцев Владимир, надёжно защищавший свои ворота. Призом «Зрительских симпатий» отметили и участие единственной девушки в нашей команде Домниковой Дарьи.

Призом «Зрительских симпатий» отметили участие единственной девушки в команде «Бочкари» Домниковой Дарьи. Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Долгожданная победа стала возможна благодаря многим факторам. Опытный игрок «Ночной Хоккейной Лиги», мудрый тренер Александр Петрович Сысоев уже 8 лет помогает ребятам 2008−2009 г.р. не только освоить навыки игры в хоккей, но и полюбить спорт всей душой. Он видит сильные стороны каждого игрока и умело использует их в игре, чтобы команда уверенно двигалась к успеху.

Победа команда «Бочкари» — это победа всего Алтайского Хоккея! Поздравляем юных хоккеистов, тренеров и родителей и желаем в дальнейшем только побед!