Авторитетное издание The Legal 500 включило замгендиректора Аэрофлота в число лучших юристов России

В Аэрофлоте Александров работает с 2013 года. За этот срок компания продолжила амбициозно расширяться. В частности, Александров помог провести несколько сделок по покупке 50 самолетов Sukhoi Superjet и самолетов Boeing B737-800. Сейчас Аэрофлот, по мнению The Legal 500, обладает одним из новейших и безопасных флотов Европы. Кроме того, при его непосредственном участии реализованы важнейшие для всей авиационной отрасли законодательные инициативы.

Издание The Legal 500 уже отмечало высокий профессиональный уровень специалистов Аэрофлота по правовым вопросам. Юридический департамент ведущего российского авиаперевозчика в 2016 году вошел в список GC Powerlist: Russia Teams – международный рейтинг наиболее влиятельных юридических подразделений в России.

The Legal 500 – одно из наиболее авторитетных международных юридических изданий, основанное в 1988 году. В течение тридцати лет The Legal 500 анализирует возможности юридических фирм по всему миру. GC Powerlist - это последнее исследование The Legal 500 (в сотрудничестве с изданиями Legal Business, GC Magazine и In-house Lawyer), которое обращает свое внимание на внутреннюю юридическую функцию и выделяет лучших корпоративных юристов. Оценки и рейтинги строятся на независимом анализе, анкетировании юридических фирм, опросе их клиентов и партнеров. Одной из главных задач исследования является объективное информирование о состоянии мирового рынка юридических услуг, определение ведущих игроков и ключевых экспертов.