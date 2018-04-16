Как бедные гедонисты и IT-прорывы изменят магазины до неузнаваемости

1. Больше магазинов

В России, считают эксперты, можно как минимум удвоить число магазинов. Об этом говорит статистика: у нас на тысячу человек населения приходится только 700 кв. м торговых площадей. Тогда как в США — 4 тыс. кв. м, во Франции — 1,5 тыс. кв. м.

Проще всего, конечно, расти федеральным сетям. У них есть передовые технологии, инвестиции и лояльность покупателей (их выбирают 65% россиян). Результат: в 2015 году региональные и федеральные сети занимали 51,1% рынка, а в 2017 — 57,2%, следует из данных агентства Инфо-line.

Сейчас главная задача ритейлеров — отгадать, что понравится россиянам через 5-10 лет, чтобы вовремя инвестировать и развить новое направление. Возможностей масса. От совсем фантастичных вроде доставки пиццы дронами, до вполне реальных — например, наведении порядка в документообороте сети. Многие технологии уже внедряют в других странах. От них Россия отстает примерно на 5 лет.

2. Скидки

Промо-акции (то есть скидки) становится одним из ведущих инструментов продаж. Некоторые позиции продаются только по акциям, признаются эксперты. Это позволяет потребителю экономить.

Однако ритейлеры и производители четко понимают, что из-за скидок теряют выручку. Сейчас они не могут отказаться от промо, но уже пытаются найти другие способы расположить к себе клиента. Например, совершенствуют сервис, инвестируют в логистику.

3. Качество

Россияне хотят есть качественную еду и на некоторых продуктах категорически отказываются экономить. Особенно это касается молочки, сыра, мяса. За этими продуктами часто приходят на фермерские ярмарки и платят дорого. У этой категории товаров есть еще одна особенность — потребитель хочет видеть местную продукцию.

Алексей Фирсов,

генеральный директор Центра социального проектирования "Платформа":

— В России сформировался класс бедных гедонистов. Это люди, которые очень ценит комфорт потребления и хотят иметь качественный продукт даже при сокращении доходов. Они стали социальная база крупных сетей.

Но при этом россияне считают, что качество еды в целом низкое.

Это заставляет производителя думать, как снизить себестоимость продукции не в ущерб качеству. А ритейл оптимизирует издержки на собственное содержание и предлагает продукты нужного качества через собственные торговые марки (СТМ). Последние уходят из ниши "самый дешевый товар магазина" в нишу "предсказуемое качество".

4. Взрыв онлайн-продаж

Ритейлеры настроились на развитие онлайн продаж и сделали для этого соответствующие инвестиции: подготовили платформы и сервис.

Михаил Бурмистров,

генеральный директор агентства Инфо-line:

— Сейчас оборот онлайн торговли продуктами в России не более 20 млрд рублей. Это в общем объеме меньше сотых долей рынка. Но направление начали активно развивать такие ритейлеры, как "Ашан" и "Перекресток".

5. Знать о покупателе все и даже больше.

Ритейлеры начали инвестировать в IT-технологии. Большие надежды возлагают на big data: специальные программы для оценки действий и предпочтений покупателя. Для этого, например, через карты лояльности собирается информация о человеке. Это позволяет делать персонализированные предложения. Скажем, присылать информацию о распродаже лимонада именно тем, кто его часто покупает.

Также ритейлеры создают специальные устройства для общения с покупателем. Их пытаются поместить прямо в квартиру человека, а еще в сами магазины. Они получают заказ от человека (голосовая команда, запрограммированная заявка) и передают их на обработку. Покупатель может забрать готовый пакет продуктов на входе в магазин или на пороге дома.

Розничные сети разрабатывают и новые способы оплаты. Например, через мобильные приложения или с помощью специального сканера: чтобы оплатить покупку, нужно просто поднести прибор к выбранному товару. Его стоимость спишется со счета покупателя. Это позволяет отказываться от кассиров и опять же экономить на содержании магазина.

6. Делать жизнь проще

Ритейлеры, особенно крупные вроде "Ашана" и X5 Retail Group ("Пятерочка", "Карусель", "Перекресток"), инвестируют в собственное производство готовых блюди и полуфабрикатов. И это уже не просто место, где шинкуют и упаковывают салаты. Это сложное высокотехнологичное производство, сопоставимое по мощи с заводами по производству бытовой техники.

7. Внутренняя оптимизация

Огромную ставку ритейлеры делают на собственную оптимизацию. Отлаживают логистику на распределительных центрах, организовывают доставку товара до потребителя, чтобы избавить его от необходимости ходить по магазинам.

Вадим Капустин,

директор по стратегическому маркетингу и планированию компании X5 Retail Group:

— Эти процессы практически незаметны потребителям, но для сетей — это реальная возможность снизить свои затраты и благодаря этому предложить еще более интересную цену покупателям.

Капустин рассказал, что сейчас X5 Retail Group тестирует возможности "компьютерного зрения": оно может считывать информацию о наполняемости полок в магазине и ценники, а затем сообщат сотрудникам, что на какой-то продукции не хватает, а другой нужно поменять ценник. Пока ритейлер подбирает оптимальное оборудование, чтобы распространить опыт на всю свою сеть.