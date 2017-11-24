Правительство края взяло под прямой контроль теплоснабжение алтайского города

Как уже сообщал altapress.ru, в Славгороде сложилась критическая ситуация с поставками топлива - город мог быть разморожен. Компания "АлтайТеплосервис-Славгород" получила убытки в 35 млн рублей, ее расчетный счет заблокирован, а администрация города должна ему 17 млн рублей. Угля на площадках компании осталось до 26 ноября.

Андрей Ляпунов пояснил, что алтайский минстройтранс взял ситуацию с прохождением отопительного сезона в Славгороде под прямой контроль.

Андрей Ляпунов,

руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства края (из сообщения в Facebook):

Непосредственно с краевого уровня осуществляется содействие решению проблем. Снабжение углем осуществляется за счет резервных запасов, имеется объем угля из расчета работы на несколько дней.

Ляпунов также пояснил, что Славгороду оперативно выделены дополнительные финансовые ресурсы для расчета за поставки топлива.

А необходимый объем угля как раз сейчас уже отгружается с площадок в Казахстане и в начале следующей недели прибудет в Славгород. График поставок на данный момент контролируется краевым министерством.

Вмешательство краевых властей в ситуацию муниципалитета, вероятно, стало результатом переговоров соучредителя "АлтайТеплосервис-Славгород" Константина Вальтера с высокопоставленным чиновником правительства края, которое состоялось на этой неделе.

Директор "АлтайТеплосервис-Славгород" Ерлан Шарахметов ранее говорил altapress.ru, что на площадке, где хранится уголь из краевого резервного фонда, было 3,9 тыс тонн, и часть этого угля (около 2 тыс. тонн) компания уже использовала. А для проведения отопительного сезона требуется около 50 тыс. тонн.