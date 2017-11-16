Стартовало голосование за название моста через Керченский пролив

Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту, говорится в сообщении "Крымский мост".

Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования — Минтранс России — после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.

На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа "свой вариант". Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием.

Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Справка

Мост в Крым – самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность – 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное – в 2019 году.