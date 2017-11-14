Ученые рассказали, какова вероятность умереть во время секса

Сегодня, 06:20.
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Секс не грозит остановкой сердца, выяснили ученые. Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of the American College of Cardiology, пишет Газета.ru.

Секс, объятия, любовь, пара.
Секс, объятия, любовь, пара. Фото: СС0.

Ученые проанализировали данные более 4500 пациентов, переживших остановку сердца. Они выяснили, что это происходило во время секса или сразу после него реже, чем в 1% случаев.

"Остановка сердца способна привести к смерти, однако вероятность того, что она произойдет во время сексуальной активности оказалась крайне мала", — подчеркивают исследователи. При этом в 94% случаев остановка сердца происходила у мужчин.

В среднем люди, пережившие остановку сердца во время секса, были немного моложе тех, кто столкнулся с ней по другим причинам – их возраст составил около 60 лет, остальных же – около 65.

Кроме того, исследователи выяснили, что в случае остановки сердца во время секса партнер выполнял сердечно-легочную реанимацию лишь в трети случаев. Ученые отмечают, что необходимо донести до общественности необходимость реанимационных действий в ожидании врачей – это существенно повышает шансы пациента выжить.

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