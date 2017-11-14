Ученые рассказали, какова вероятность умереть во время секса

Секс не грозит остановкой сердца, выяснили ученые. Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of the American College of Cardiology, пишет Газета.ru.
Ученые проанализировали данные более 4500 пациентов, переживших остановку сердца. Они выяснили, что это происходило во время секса или сразу после него реже, чем в 1% случаев.
"Остановка сердца способна привести к смерти, однако вероятность того, что она произойдет во время сексуальной активности оказалась крайне мала", — подчеркивают исследователи. При этом в 94% случаев остановка сердца происходила у мужчин.
В среднем люди, пережившие остановку сердца во время секса, были немного моложе тех, кто столкнулся с ней по другим причинам – их возраст составил около 60 лет, остальных же – около 65.
Кроме того, исследователи выяснили, что в случае остановки сердца во время секса партнер выполнял сердечно-легочную реанимацию лишь в трети случаев. Ученые отмечают, что необходимо донести до общественности необходимость реанимационных действий в ожидании врачей – это существенно повышает шансы пациента выжить.
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