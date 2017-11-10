В барнаульском парке "Центральном" установили новую чугунную ограду

Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: barnaul.org. Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: barnaul.org. Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: barnaul.org. Ограда Центрального парка. Фото: barnaul.org. Ограда Центрального парка. Фото: barnaul.org. Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: barnaul.org. Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Ограда Центрального парка. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Работы по реконструкции ограды начались осенью, в начале ноября стали монтировать первые чугунные столбы, а уже через неделю парк украсили новые решетки в сочетании двух стилей — классицизма и модернизма.

Работы по реконструкции "Центрального" продолжатся теперь уже весной следующего года. Как заявил глава администрации Барнаула Сергей Дугин, "за обновленным ограждением уже в следующем году появится совершенно новый объект современного содержания и наполнения". Здесь с наступлением тепла начнется и основное благоустройство прилегающей территории.

А сейчас, пока будет позволять погода, рабочие продолжат восстанавливать тротуар, разрушенный в ходе реновации ограды. По плану на 2018 год предусмотрено капитальное обустройство тротуаров по периметру парка, пишет сайт мэрии. Также изменят подпорные стенки вдоль тротуара по улице Ползунова.

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

Обновленный парк должен соответствовать требованиям сегодняшнего дня, оправдать ожидания горожан. Дизайнеры эскизы пусть рисуют, можно в нескольких вариантах. Мы архитекторов пригласим, общественность. Как они предложат, так и будем делать.

Тем временем одна из авторов проекта реконструкции ограды, архитектор Екатерина Шаповаленко, заявила, что по проекту для ограды хотели использовать не желтый кирпич, как сейчас, а натуральный гранит, пишет "Банкфакс". Но авторы проекта так и не смогли договориться с чиновниками, которые настояли на более экономичном варианте.

Справка

Парк и его новая ограда входят в комплекс достопримечательностей проекта "Барнаул — горнозаводской город". Они вплотную прилегают к Барнаульскому сереброплавильному заводу, а также соседствует с "Горной аптекой".