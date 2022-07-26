Альтернатива санаториям. Федеральный туроператор КУРОРТЫ РОССИИ предлагает речные и морские круизы по России

Вы уже успели посетить большинство российских курортов? Или вас не привлекает перспектива находиться в толпе туристов и к концу отпуска изучить местность так, как будто вы местный житель? Отдых на воде — вещь оригинальная и необычная, не всегда и не всем понятная. Но совершенно точно, если вы выберете круиз, то не потеряете в сервисе и комфорте и будете получать новые впечатления ежеминутно.

Из каких городов можно поехать в круиз?

Маршруты круизов начинаются не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других крупных городов, таких как Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Ростов-на-Дону, Красноярск, Анапа, Астрахань, Волгоград, Иркутск, Улан-Удэ, Пермь.

К сожалению, еще нет возможности присоединиться к круизу в Барнауле, но мы всегда можем организовать трансфер до места посадки на теплоход для наших туристов.

Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Куда можно пойти в круиз?

География круизов охватывает Европейскую часть России, включая Русский Север и южные окраины, а также Сибирь. Круизные лайнеры ходят по Волге, Дону, Свири, Каме, Ладожскому и Онежскому озерам, Белому, Черному и Азовскому морям. Круизы и туры проходят по Енисею и озеру Байкал.

Почему стоит выбрать круиз?

Мы предлагаем круизы на теплоходах разного уровня комфорта. Это могут быть как современные теплоходы с небольшими каютами для коротких путешествий, так и теплоходы люкс и премиум класса, сравнимые по сервису с 5* отелями.

Вам точно будет, чем заняться на борту, ведь круиз — это не только познавательно, красиво и вкусно, это еще интересно и весело. Эстрадные концерты, вечера классической музыки, танцевальные программы, мастер-классы и многое другое — команды позаботились о вашем досуге, вам будет просто некогда скучать. Придется выбирать, что вам больше по душе, потому что охватить все вряд ли успеете!

Ни одно путешествие не обходится без незабываемого ужина и гастрономических открытий. Во время круиза шеф-повара ресторанов предложат вам блюда традиционной и авторской кухни. Именно локальная кухня знакомит вас с национальным темпераментом и дает представление об особенностях быта и культуры тех регионов, которые вы посещаете.

Каждый день в круизе — это удивительное приключение, расширяющее кругозор и обогащающее душу. Но и о теле не забудем: на теплоходе вы можете получить целый ряд оздоровительных услуг, таких как различные виды массажей, сауна, занятия йогой и утренней зарядкой, диетические коктейли и питание.

В любой круиз уже включен пакет ежедневных экскурсионных программ. Обзорные экскурсии, пешие и автобусные, с посещением самых важных, интересных и памятных мест. Местные гиды откроют вам главные страницы истории и тайны своих городов. И какое бы направление или продолжительность круиза вы не выбрали, к концу путешествия все нити повествований, причины и следствия того или иного события вплетаются в единое полотно летописи России.

Вы еще сомневаетесь , стоит ли пробовать новый вид отдыха?

Тогда несколько слов о популярных направлениях:

Загадочное Белое море , где расположен знаменитый Соловецкий архипелаг — это интереснейшее место не только для паломников , посещающих местный монастырь , но и для любителей природы , северных традиций и просто всего нового. Теплоход «Александр Пушкин» — первое и единственное четырехпалубное круизное судно , способное подходить непосредственно к архипелагу , что позволит посетить Соловки без долгих автобусных переездов Особенно интересно исследовать в круизах Карелию — край , богатый реками и озерами. Вы посетите уникальные места , среди которых горный парк «Рускеала», водопад Кивач , святые острова Коневец и Валаам , Кижский погост , живописная деревня Верхние Мандроги. По Каме можно добраться до Перми. По дороге вас ждут стоянки в Елабуге , Нижнекамске , Чайковском , Чистополе. Если хочется на море , но скучно лежать каждый день на пляже , присмотритесь к морским круизам по Черному и Азовскому морям. Они проходят на флагманском теплоходе «Мустай Карим». Программу можно составить по своему вкусу из представленных экскурсий: гастрономических , винных , познавательных и развлекательных. Тем , кто любит погреться , также отлично подойдут туры до Астрахани и Ростова-на-Дону — сюда едут за ароматом лотосовых полей в дельте Волги , самыми сахарными арбузами , золотом сарматов , легендами казачьей вольницы и морем солнца.

Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Там, где еще не бывали

Также мы готовы предложить круизы, которые проходят по труднодоступным и удаленным уголкам нашей большой страны.

Первопроходцем проекта стала Енисейская экспедиция, в рамках которой можно посетить самые интересные локации Приенисейского региона, а также знаменитое плато Путорана, охраняемое ЮНЭСКО как памятник природы. Круизы продолжительностью от 4 до 13 дней стартуют из портов Красноярска и Дудинки (аэропорт Норильск).

Второй год проводятся иммерсивные туры по Байкалу по системе «все включено» по редкому одностороннему маршруту. Туры стартуют из Иркутска или Улан-Удэ.

За время путешествия вы посетите самые интересные и знаковые локации Западного и Восточного побережья Байкала, Ушканьи острова, Ольхон и Огой, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, пролив Малое мор, знаменитую Песчаную бухту.

Знакомство с традициями и культурой Прибайкалья проходит в этнографическом музее Тальцы, Иволгинском дацане, поселке старообрядцев Тарбагатай, этнокомплексах «Золотая орда» и «Степной кочевник».

Если вы уже решились отправиться в путешествие или хотите узнать подробности — уточните их у эксперта по сервису и туризму Федерального туроператора КУРОРТЫ РОССИИ Евгении Парченко.

Евгения Парченко , эксперт службы клиентского сервиса Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»