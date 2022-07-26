26 июля
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Туризм

Альтернатива санаториям. Федеральный туроператор КУРОРТЫ РОССИИ предлагает речные и морские круизы по России

Вы уже успели посетить большинство российских курортов? Или вас не привлекает перспектива находиться в толпе туристов и к концу отпуска изучить местность так, как будто вы местный житель? Отдых на воде — вещь оригинальная и необычная, не всегда и не всем понятная. Но совершенно точно, если вы выберете круиз, то не потеряете в сервисе и комфорте и будете получать новые впечатления ежеминутно.

Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Из каких городов можно поехать в круиз?

Маршруты круизов начинаются не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других крупных городов, таких как Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Ростов-на-Дону, Красноярск, Анапа, Астрахань, Волгоград, Иркутск, Улан-Удэ, Пермь.

К сожалению, еще нет возможности присоединиться к круизу в Барнауле, но мы всегда можем организовать трансфер до места посадки на теплоход для наших туристов.

Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Куда можно пойти в круиз?

География круизов охватывает Европейскую часть России, включая Русский Север и южные окраины, а также Сибирь. Круизные лайнеры ходят по Волге, Дону, Свири, Каме, Ладожскому и Онежскому озерам, Белому, Черному и Азовскому морям. Круизы и туры проходят по Енисею и озеру Байкал.

Почему стоит выбрать круиз?

Мы предлагаем круизы на теплоходах разного уровня комфорта. Это могут быть как современные теплоходы с небольшими каютами для коротких путешествий, так и теплоходы люкс и премиум класса, сравнимые по сервису с 5* отелями.

Вам точно будет, чем заняться на борту, ведь круиз — это не только познавательно, красиво и вкусно, это еще интересно и весело. Эстрадные концерты, вечера классической музыки, танцевальные программы, мастер-классы и многое другое — команды позаботились о вашем досуге, вам будет просто некогда скучать. Придется выбирать, что вам больше по душе, потому что охватить все вряд ли успеете!

Ни одно путешествие не обходится без незабываемого ужина и гастрономических открытий. Во время круиза шеф-повара ресторанов предложат вам блюда традиционной и авторской кухни. Именно локальная кухня знакомит вас с национальным темпераментом и дает представление об особенностях быта и культуры тех регионов, которые вы посещаете.

Каждый день в круизе — это удивительное приключение, расширяющее кругозор и обогащающее душу. Но и о теле не забудем: на теплоходе вы можете получить целый ряд оздоровительных услуг, таких как различные виды массажей, сауна, занятия йогой и утренней зарядкой, диетические коктейли и питание.

В любой круиз уже включен пакет ежедневных экскурсионных программ. Обзорные экскурсии, пешие и автобусные, с посещением самых важных, интересных и памятных мест. Местные гиды откроют вам главные страницы истории и тайны своих городов. И какое бы направление или продолжительность круиза вы не выбрали, к концу путешествия все нити повествований, причины и следствия того или иного события вплетаются в единое полотно летописи России.

Вы еще сомневаетесь, стоит ли пробовать новый вид отдыха?

Тогда несколько слов о популярных направлениях:

  1. Загадочное Белое море, где расположен знаменитый Соловецкий архипелаг — это интереснейшее место не только для паломников, посещающих местный монастырь, но и для любителей природы, северных традиций и просто всего нового. Теплоход «Александр Пушкин» — первое и единственное четырехпалубное круизное судно, способное подходить непосредственно к архипелагу, что позволит посетить Соловки без долгих автобусных переездов
  2. Особенно интересно исследовать в круизах Карелию — край, богатый реками и озерами. Вы посетите уникальные места, среди которых горный парк «Рускеала», водопад Кивач, святые острова Коневец и Валаам, Кижский погост, живописная деревня Верхние Мандроги.
  3. По Каме можно добраться до Перми. По дороге вас ждут стоянки в Елабуге, Нижнекамске, Чайковском, Чистополе.
  4. Если хочется на море, но скучно лежать каждый день на пляже, присмотритесь к морским круизам по Черному и Азовскому морям. Они проходят на флагманском теплоходе «Мустай Карим». Программу можно составить по своему вкусу из представленных экскурсий: гастрономических, винных, познавательных и развлекательных.
  5. Тем, кто любит погреться, также отлично подойдут туры до Астрахани и Ростова-на-Дону — сюда едут за ароматом лотосовых полей в дельте Волги, самыми сахарными арбузами, золотом сарматов, легендами казачьей вольницы и морем солнца.
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Там, где еще не бывали

Также мы готовы предложить круизы, которые проходят по труднодоступным и удаленным уголкам нашей большой страны.

Первопроходцем проекта стала Енисейская экспедиция, в рамках которой можно посетить самые интересные локации Приенисейского региона, а также знаменитое плато Путорана, охраняемое ЮНЭСКО как памятник природы. Круизы продолжительностью от 4 до 13 дней стартуют из портов Красноярска и Дудинки (аэропорт Норильск).

Второй год проводятся иммерсивные туры по Байкалу по системе «все включено» по редкому одностороннему маршруту. Туры стартуют из Иркутска или Улан-Удэ.

За время путешествия вы посетите самые интересные и знаковые локации Западного и Восточного побережья Байкала, Ушканьи острова, Ольхон и Огой, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, пролив Малое мор, знаменитую Песчаную бухту.

Знакомство с традициями и культурой Прибайкалья проходит в этнографическом музее Тальцы, Иволгинском дацане, поселке старообрядцев Тарбагатай, этнокомплексах «Золотая орда» и «Степной кочевник».

Если вы уже решились отправиться в путешествие или хотите узнать подробности — уточните их у эксперта по сервису и туризму Федерального туроператора КУРОРТЫ РОССИИ Евгении Парченко.

Евгения Парченко, эксперт службы клиентского сервиса
Евгения Парченко, эксперт службы клиентского сервиса
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Общий отдел бронирования туров Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ»
(ООО «Шестой континент»)

  • Юридический адрес: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А. Петрова, 221г/3, Н4
  • Офис: 8 (3852) 53-88-44, 22−95−67
  • Отдел бронирования: 8−800−775−5191 (бесплатно для РФ)
  • Официальный сайт: www.kurortyrossii.ru
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