Альтернатива санаториям. Федеральный туроператор КУРОРТЫ РОССИИ предлагает речные и морские круизы по России

Из каких городов можно поехать в круиз?
Маршруты круизов начинаются не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других крупных городов, таких как Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Ростов-на-Дону, Красноярск, Анапа, Астрахань, Волгоград, Иркутск, Улан-Удэ, Пермь.
К сожалению, еще нет возможности присоединиться к круизу в Барнауле, но мы всегда можем организовать трансфер до места посадки на теплоход для наших туристов.
Куда можно пойти в круиз?
География круизов охватывает Европейскую часть России, включая Русский Север и южные окраины, а также Сибирь. Круизные лайнеры ходят по Волге, Дону, Свири, Каме, Ладожскому и Онежскому озерам, Белому, Черному и Азовскому морям. Круизы и туры проходят по Енисею и озеру Байкал.
Почему стоит выбрать круиз?
Мы предлагаем круизы на теплоходах разного уровня комфорта. Это могут быть как современные теплоходы с небольшими каютами для коротких путешествий, так и теплоходы люкс и премиум класса, сравнимые по сервису с 5* отелями.
Вам точно будет, чем заняться на борту, ведь круиз — это не только познавательно, красиво и вкусно, это еще интересно и весело. Эстрадные концерты, вечера классической музыки, танцевальные программы, мастер-классы и многое другое — команды позаботились о вашем досуге, вам будет просто некогда скучать. Придется выбирать, что вам больше по душе, потому что охватить все вряд ли успеете!
Ни одно путешествие не обходится без незабываемого ужина и гастрономических открытий. Во время круиза шеф-повара ресторанов предложат вам блюда традиционной и авторской кухни. Именно локальная кухня знакомит вас с национальным темпераментом и дает представление об особенностях быта и культуры тех регионов, которые вы посещаете.
Каждый день в круизе — это удивительное приключение, расширяющее кругозор и обогащающее душу. Но и о теле не забудем: на теплоходе вы можете получить целый ряд оздоровительных услуг, таких как различные виды массажей, сауна, занятия йогой и утренней зарядкой, диетические коктейли и питание.
В любой круиз уже включен пакет ежедневных экскурсионных программ. Обзорные экскурсии, пешие и автобусные, с посещением самых важных, интересных и памятных мест. Местные гиды откроют вам главные страницы истории и тайны своих городов. И какое бы направление или продолжительность круиза вы не выбрали, к концу путешествия все нити повествований, причины и следствия того или иного события вплетаются в единое полотно летописи России.
Вы еще сомневаетесь, стоит ли пробовать новый вид отдыха?
Тогда несколько слов о популярных направлениях:
- Загадочное Белое море, где расположен знаменитый Соловецкий архипелаг — это интереснейшее место не только для паломников, посещающих местный монастырь, но и для любителей природы, северных традиций и просто всего нового. Теплоход «Александр Пушкин» — первое и единственное четырехпалубное круизное судно, способное подходить непосредственно к архипелагу, что позволит посетить Соловки без долгих автобусных переездов
- Особенно интересно исследовать в круизах Карелию — край, богатый реками и озерами. Вы посетите уникальные места, среди которых горный парк «Рускеала», водопад Кивач, святые острова Коневец и Валаам, Кижский погост, живописная деревня Верхние Мандроги.
- По Каме можно добраться до Перми. По дороге вас ждут стоянки в Елабуге, Нижнекамске, Чайковском, Чистополе.
- Если хочется на море, но скучно лежать каждый день на пляже, присмотритесь к морским круизам по Черному и Азовскому морям. Они проходят на флагманском теплоходе «Мустай Карим». Программу можно составить по своему вкусу из представленных экскурсий: гастрономических, винных, познавательных и развлекательных.
- Тем, кто любит погреться, также отлично подойдут туры до Астрахани и Ростова-на-Дону — сюда едут за ароматом лотосовых полей в дельте Волги, самыми сахарными арбузами, золотом сарматов, легендами казачьей вольницы и морем солнца.
Там, где еще не бывали
Также мы готовы предложить круизы, которые проходят по труднодоступным и удаленным уголкам нашей большой страны.
Первопроходцем проекта стала Енисейская экспедиция, в рамках которой можно посетить самые интересные локации Приенисейского региона, а также знаменитое плато Путорана, охраняемое ЮНЭСКО как памятник природы. Круизы продолжительностью от 4 до 13 дней стартуют из портов Красноярска и Дудинки (аэропорт Норильск).
Второй год проводятся иммерсивные туры по Байкалу по системе «все включено» по редкому одностороннему маршруту. Туры стартуют из Иркутска или Улан-Удэ.
За время путешествия вы посетите самые интересные и знаковые локации Западного и Восточного побережья Байкала, Ушканьи острова, Ольхон и Огой, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, пролив Малое мор, знаменитую Песчаную бухту.
Знакомство с традициями и культурой Прибайкалья проходит в этнографическом музее Тальцы, Иволгинском дацане, поселке старообрядцев Тарбагатай, этнокомплексах «Золотая орда» и «Степной кочевник».
Если вы уже решились отправиться в путешествие или хотите узнать подробности — уточните их у эксперта по сервису и туризму Федерального туроператора КУРОРТЫ РОССИИ Евгении Парченко.
Общий отдел бронирования туров Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ»
(ООО «Шестой континент»)
- Юридический адрес: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А. Петрова, 221г/3, Н4
- Офис: 8 (3852) 53-88-44, 22−95−67
- Отдел бронирования: 8−800−775−5191 (бесплатно для РФ)
- Официальный сайт: www.kurortyrossii.ru