Барнаульцев просят подумать, каким должен быть туристический центр города

Туристский центр расположен преимущественно в исторической части города. В него входит большое количество достопримечательностей: пешеходная ул. Мало-Тобольская, Нагорный парк, набережная Оби, площади Октября, Ветеранов, Советов, Свободы.
До 27 апреля барнаульцы могут направить свои предложения о том, что, по их мнению, должно находиться турцентре, какие мероприятия там проводить, какими объектами он должен ограничиваться.
После формирования границ Барнаул примет участие во Всероссийском конкурсе проектов туристского кода центра города.
Победители конкурса получат деньги из федерального бюджета, которые можно будет потратить на оснащение мест проведения культурно-массовых мероприятий, обустройство фотозон, создание и размещение малых архитектурных форм, уличных арт-объектов, навигационных и информационных конструкций, цифровых стендов и так далее.
Ознакомиться с перечнем мероприятий конкурса можно здесь.