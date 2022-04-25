Барнаульцев просят подумать, каким должен быть туристический центр города

В Барнауле продолжают определять границы туристского центра, чтобы поучаствовать во Всероссийском конкурсе проектов туристского кода. Горожан просят поделиться своими предложениями о том, что должно находиться в туристком центре и какие мероприятия лучше там проводить.

Отреставрированного медведя вернули на улицу Мало-Тобольскую. Барнаул, 2 апреля 2018 года.

Туристский центр расположен преимущественно в исторической части города. В него входит большое количество достопримечательностей: пешеходная ул. Мало-Тобольская, Нагорный парк, набережная Оби, площади Октября, Ветеранов, Советов, Свободы.

До 27 апреля барнаульцы могут направить свои предложения о том, что, по их мнению, должно находиться турцентре, какие мероприятия там проводить, какими объектами он должен ограничиваться.

Границы туристского центра Барнаула. barnaul.org

После формирования границ Барнаул примет участие во Всероссийском конкурсе проектов туристского кода центра города.

Победители конкурса получат деньги из федерального бюджета, которые можно будет потратить на оснащение мест проведения культурно-массовых мероприятий, обустройство фотозон, создание и размещение малых архитектурных форм, уличных арт-объектов, навигационных и информационных конструкций, цифровых стендов и так далее.

Ознакомиться с перечнем мероприятий конкурса можно здесь.