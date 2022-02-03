Дотягиваем и оттягиваем. Почему в 2022 году загорать станет дороже, а бизнесменов в турсфере можно будет только пожалеть

Пожалуй, одни из самых глобальных перемен в этом году произойдут в туризме, ведь на носу принятие нового федерального закона в этой сфере. Есть и другие изменения. Что-то стараются воплотить в жизнь сразу же, а что-то тянут до неопределенного срока. Кто, что, где, когда, а также как это может повлиять на туристов и бизнесменов — в материале altapress.ru.

Госпрограмма

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил государственную программу «Развитие туризма», которую с 1 января будет курировать Минстрой.

Она включает три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма».

Планируется, что к 2030 году проекты помогут увеличить количество путешествий внутри страны в два раза, создать более 1,7 млн рабочих мест и повысить вклад туристической отрасли в экономику до 8,3 трлн рублей.

В первые три года на реализацию программы из бюджета России выделят более 168 млрд рублей и 76 млрд — из бюджетов регионов. 542,1 млрд рублей, по планам, должны вложить инвесторы.

«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев.

Алтайский край в 2021 году заключил соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», созданной для реализации проектов. По оценке губернатора Виктора Томенко, благодаря этому к 2030 году в регионе появятся три тысячи новых рабочих мест, а турпоток вырастет в два раза — до миллиона человек.

Также, по словам начальника управления по туризму и курортной деятельности Евгения Дешевых, регион примет участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Пройдя конкурсный отбор, он сможет предоставлять предпринимателям гранты на развитие инфраструктуры.

К примеру, эти средства могут покрыть затраты на покупку туристического оборудования, создание средств размещения, оборудование пляжей и многое другое.

Кешбэк

В России запустился очередной этап программы туркешбэка. Действовать он будет до 12 апреля, при этом отправиться на отдых можно до 30 апреля включительно, в круиз — с начала навигации и до конца мая.

Чемодан. СС0

Условия те же. Туристу возвращается 20% от стоимости турпакета или проживания, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить поездку можно только картой «Мир». Во время поездки нужно совершить минимум две ночевки в средстве размещения, которое участвует в акции.

2 млн предложений будут действовать в 2022 году — на 500 тыс. больше, чем в 2021-м, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Эксперты отмечают, что, несмотря на всю привлекательность, у туркешбэка есть минусы — некоторые отельеры воспринимают его не как стимул для продаж, а возможность для повышения тарифа.

8 тыс. семей в Алтайском крае воспользовались «детским кешбэком». С его помощью можно оплачивать поездку ребенка в лагерь и получать назад 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Детский лагерь у моря. Фото предоставлено рекламодателем.

24 тыс. детей отдохнули в 45 загородных оздоровительных лагерях по «детскому кешбэку» в 2021 году, отмечает управление по туризму и курортной деятельности Алтайского края.

Возврат средств за невыполненные туры

Согласован проект, по которому будет регулироваться возврат средств за несостоявшиеся «ковидные» туры. Президенту осталось лишь поставить подпись. Туроператоры получат право отложить исполнение этих обязательств или предоставление равнозначного турпродукта до 31 декабря 2022 года.

Такое право распространяется только на аннулированные поездки в страны, в которые нельзя попасть из-за отсутствия авиасообщения или из-за запрета въезда туристов из России.

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Евгения Беспалова,

президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

Постановление действует только на туры в те страны, которые до сих пор остаются закрытыми, это государства Европы и Юго-Восточной Азии. Перенос тура на другое время там пока невозможен. Но можно выбрать другое направление, к примеру, в моей фирме рассматривали замену тура: вместо Италии — Кипр. Что касается Турции, здесь туроператоры обязаны были совершить возвраты, что и сделали. Оставался только ANEX Tour — он уже начал выплачивать с процентами.

Новый закон

Новый федеральный закон о туризме сулит немалые перемены для всей отрасли. Планируется, что он вступит в силу к концу 2022 года.

По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, новый документ заменит устаревший закон «Об основах туристской деятельности», который не обновлялся с 1996 года. Перечислим несколько нововведений.

Документы. pixabay.com.

Обновленные термины

В документе возникнет новое понятие туристического продукта. Им будет считаться комбинация любой услуги и проживания. По мнению авторов закона, это поможет защитить туристов и обелить рынок.

Расширится понятие средств и объектов размещения: к отелям и санаториям добавятся кемпинги, модульные отели, гостевые дома, круизные суда, туристический железнодорожный транспорт.

Все маршруты поделят на три вида: национальные, региональные и повышенной опасности. Последние можно будет проходить только с проводником-инструктором. Национальные будут считаться эталонными и продвигаться в первую очередь. Отбирать их будут с помощью специальной экспертизы.

Фонд или эскроу-счет

Появится единый государственный фонд для туроператоров — он освободит их от страхования личной ответственности. Туроператор будет ежемесячно отчислять за каждого обслуженного туриста, который отправится за рубеж, примерно по 250 рублей, в путешествие по России — по 150 рублей.

Деньги , рубли. CC0

Потратить деньги из этого фонда возможно будет в двух случаях: на компенсации туристам, которые не могут отправиться в поездку из-за операторов, или при эвакуации с места отдыха.

Вместо отчислений туроператоры могут выбрать другую систему — работу по эскроу-счетам. Деньги будут попадать на счета предпринимателям не позднее трех рабочих дней с момента возвращения туриста из поездки.

При этом, к примеру, несоответствие качества услуг заявленным туристы продолжат оспаривать в судах. На зачисление денег с эскроу-счета любые претензии не повлияют.

Фильтр

В проекте обозначен барьер для входа на рынок. Так туроператорам, которые открыли бизнес позднее, чем за два года до вступления закона в силу, нужно будет сделать единовременный взнос: 100 тыс. рублей — для выездного туризма и 50 тыс. рублей — для внутреннего.

Деньги , рубли. CC0

Далее, через два года они выбирают два из вышеперечисленного варианта — работу с фондом, либо с эскроу-счетом.

Авторы проекта считают, что такие меры сделают вход на рынок сложнее, а значит, в нем будут только устойчивые компании. Также Ростуризм сможет после ежегодной экспертизы исключать из реестра туроператоров «финансово неустойчивые компании», чтобы не возникало случаев «приостановления» деятельности.

Появятся сложности и у турагентов с субагентами. С 1 января они должны входить в государственный реестр, куда можно попасть только при наличии договора с туроператором.

Внимательно изучите сведения , внесенные в договор. СС0.

Евгения Беспалова,

президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

Не турагентство само, а туроператор включает его в реестр в течении полугода. Что изменилось: раньше мы могли работать по договору с туроператором хоть раз в два года по какому-нибудь заказу. Теперь я обязана заключить полноценный договор о сотрудничестве и оказаться в его реестре — без этого нельзя продать ни один тур конкретно этого туроператора.

Также нужно будет входить в одну из саморегулируемых организаций (СРО) турагентов, созданных по аналогии с СРО девелоперов. Каждая из них будет иметь фонд для поддержки турагентов в случае финансовой сложности.

Другие нововведения Гостиницы по закону смогут вводить невозвратный тариф — это сделает проживание доступнее. Горнолыжные трассы нужно будет классифицировать в обязательном порядке. Агрегаторы теперь должны будут указывать более полную и корректную информацию для потребителей.

Евгения Беспалова , президент АРАТ. Анна Зайкова.

Евгения Беспалова,

президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

Мы считаем, что закон нуждается в доработке, АРАТ уже отправил свои замечания и предложения. Если же документ примут в текущей редакции, то для туроператоров и турагентов появится много препятствий, увеличится и финансовая нагрузка, которую компании будут компенсировать за счет туриста. Конечно, это скажется на цене путешествий.

Ограничения

Практически каждый месяц страны вводят или отменяют коронавирусные ограничения. Перечислим несколько запланированных мер.

Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд в страну привитым «Спутником V».

С 1 февраля Таиланд возобновляет программу Test & Go , которая позволяет полностью вакцинированным туристам отдыхать без карантина. Потребуется сдать два ПЦР-теста: по прибытии и на пятый день пребывания. Также в программу «Песочница» войдут такие территории , как остров Чанг в провинции Трат , районы Бангламунг , Сирача , остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.

Плюс к этому власти королевства анонсировали программу Wellness Sandbox — для туристов , которые приезжают за медицинскими услугами. Условия те же , что и в «Песочнице». В территорию программы войдут Хуахин и Ча-ам.

которая позволяет полностью вакцинированным туристам отдыхать без карантина. Потребуется сдать два ПЦР-теста: по прибытии и на пятый день пребывания. Также в программу «Песочница» войдут такие территории как остров Чанг в провинции Трат районы Бангламунг Сирача остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури. Плюс к этому власти королевства анонсировали программу Wellness Sandbox — для туристов которые приезжают за медицинскими услугами. Условия те же что и в «Песочнице». В территорию программы войдут Хуахин и Ча-ам. С 1 марта Кипр упростит систему приема туристов. Вне зависимости от гражданства вакцинированным от коронавируса не придется сдавать ПЦР-тест или проходить карантин.

ПЦР-исследование к COVID-19. Лаборатория «Инвитро»

Что еще может измениться в 2022 году

Российские сертификаты — на зарубежные вакцины

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала: россияне, привившиеся за рубежом, смогут получить COVID-сертификат после сдачи тестов на антитела. Но дату, когда предполагается внедрить эту меру, так и не назвала.

Стоимость ПЦР-теста

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС до 1 января проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестирования на коронавирус, сообщает пресс-служба правительства.

Сегодня его средняя цена — 2 тыс. рублей.

Наручники. СС0.

Дебоширов станут пристегивать наручниками

Минтранспорта РФ разработало законопроект, который регламентирует действия экипажа в случае нарушения правил перевозки пассажирами.

По документу, при происшествии пилот может поручить применить к нарушителям пластиковые наручники или нейлоновые ремни. По прилете дебоширов будут передавать полиции.

При принятии закон вступит в силу в июне 2022 года.

Египет подорожает

С 1 мая увеличится минимальная стоимость размещения в Египте. По данным Ассоциации туроператоров России, Министерство по туризму и древностям Египта приняло решение, что в пятизвездочных отелях она повысится на 25%, в четырехзвездочных — на 40%.