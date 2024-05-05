Это долгая история. Почему стоит увидеть алтайское озеро Бульдюк, где полевые петушки

- Озеро Бульдюк находится в Ключевском районе. В 1998 году его объявили памятником природы. Площадь охраняемой территории — 280 га.
- Водоем образовался четыре-пять тысяч лет назад, а его берега — высотой от одного до пяти метров. В нем солоноватая вода с песчаным дном.
- По берегам озера располагаются степи с разнотравьем. Здесь растут овсяница ложноовечья, тонконог гребенчатый, полынь австрийская, вероника седая, ирис сизоватый, люцерна серповидная, тысячелистник благородный, солонечник Гаупта и ковыль-волосатик.
- Ковыль считается символом степей, а его «волны» на ветру напоминают море. Раньше растение называли «шелковой травой». Когда его плод созревал, ветер уносил острый отросток на новое место. Если семечко попадало зверю в шерсть, — оно доставляло ему боль.
Факт
Степную «ковыль-траву» до сих пор считают травой мертвых. Известно, что лошади, которые ели цветущий ковыль, потом не могли полноценно питаться и погибали: острые семена протыкали язык.
- На озере Бульдюк обитает множество птиц: большая поганка, кряква, серая утка, шилохвость, а также свистунок, трескунок и хохлатая чернеть. Но самая интересная — турухтан, которого еще называют полевым петушком. Весной самцы привлекают самок пестрым оперением и дерутся, как петухи. Если «потасовка» серьезная, то и самки в ней участвуют.
- Также здесь живет краснокнижный корсак. Зверек похож на лису, только поменьше и с более короткой шерстью. Хищник бодрствует ночью и живет по принципу: сегодня здесь, а завтра — там. Также корсак стойко переносит голод и даже через две недели сохраняет активность. И еще: в воде зверек не нуждается.
Краснокнижный корсак.
ru.wikipedia.org
- На озере Бульдюк водятся серебряный и золотистый караси, зеркальный карп, гольян и другие рыбы. Здесь можно рыбачить. А еще — принимать рапные и грязевые ванны, и, конечно, гулять.
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