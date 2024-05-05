Это долгая история. Почему стоит увидеть алтайское озеро Бульдюк, где полевые петушки

Более четырех тысяч лет назад на территории Ключевского района образовалось соленое озеро Бульдюк. Сегодня вокруг него — сплошные степи с интересными жителями, которые любят петушиные бои, кочевать с места на место и активничать ночью. А люди на этом озере могут оздоровиться.