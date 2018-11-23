Горнолыжный сезон на Алтае: где покататься и сколько это стоит

Из-за небольшого уровня снега и плюсовой температуры алтайские горнолыжные комплексы до сих пор не начали работать. Из ближайших «горнолыжек» открылся только кемеровский курорт Шерегеш. Рассказываем, когда и где можно будет покататься, и сколько это стоит в сезоне 2018−2019.

Краткое содержание

«Авальман» Барнаул, Змеиногорский тракт

Когда запустится?

Открытие сезона: 24−25 ноября.

Выпавшего снега пока недостаточно для полного запуска комплекса, рассказал altapress.ru руководитель Евгений Кизилов. Поэтому 17 ноября здесь открыли только канатную дорогу беби-лифт на малом склоне. Трассы на основном склоне пока закрыты, сейчас идет их искусственное оснежение.

Сколько стоит?

разовый подъем — 250−300 рублей , дневной абонемент — 800−1000 рублей.

дневной абонемент — 800−1000 рублей. часовой абонемент сноубордов , саней и лыж — 250−300 рублей , дневной абонемент — 1500 рублей.

Чем заняться?

Здесь есть четыре трассы разного уровня сложности протяженностью до 350 метров и c перепадом высот до 75 метров. Они оснащены бугельными подъемниками.

На территории есть отель, стоимость номера начинается от 1 тыс. рублей.

Для пользования подъемниками нужно купить ski-pass. В этом году цены на разовый подъем выросли в несколько раз.

Особенности:

легко добраться

есть детский склон

Как добраться?

Доехать можно на трамвае № 7, автобусах № 2, № 55, № 104, № 108, № 109, № 118, № 123, № 125, маршрутках № 29, № 33.

Berloga п. Тягун, Заринский район.

Когда запустится?

Открытие сезона: 15 декабря

Снега здесь много, однако запуститься мешает отсутствие опоры для подъемника, которую летом повредило во время сильного ветра, рассказал altapress.ru директор Дмитрий Приб.

Горнолыжный комплекс BERLOGA. vk.com/berloga_t Горнолыжный комплекс BERLOGA. vk.com/berloga_t

Сколько стоит?

разовый подъем — 40 рублей , абонемент в час — 150 рублей , за 2 часа — 250 рублей , день — 550 рублей.

абонемент в час — 150 рублей за 2 часа — 250 рублей день — 550 рублей. прокат снаряжения 200 рублей/час , 650 рублей/день

Чем заняться?

ГЛК запустился в прошлом году. Здесь расположена трасса протяженностью 1,2 км, с перепадом высот 280 м, есть бугельный подъемник. По словам Дмитрия Приба, трасса подходит как для новичков, так и для опытных лыжников и сноубордистов, которые хотят отработать навыки езды перед сложными трассами.

На территории комплекса расположены два хостела — на 12 и 16 мест, и два коттеджа на 6 и 10 человек. Суточное размещение в хостеле стоит 800 рублей с человека, а снять большой коттедж можно за 15 тыс. рублей в сутки. Также здесь работают кафе, пункт проката, две бани.

Особенности:

можно покататься на беговых лыжах , протяженность трассы составляет 25 км,

протяженность трассы составляет 25 км, снежный покров здесь устанавливается в ноябре и держится до конца апреля.

Как добраться?

Дорога от Барнаула на автомобиле займет 4 часа, на электричке до станции «Тягун» можно добраться за 3 часа.

Когда запустится?

Открытие сезона: в конце ноября.

Трассы подготовили, но работать не начинают, потому что нет устойчивого снежного покрова, пояснили в комплексе.

ГЛК «Змеиногорский». vk.com/zmeinogorsk_glk

Сколько стоит?

разовый подъем: 50 рублей , часовой абонемент— 300 рублей , дневной — 1000 рублей.

часовой абонемент— 300 рублей дневной — 1000 рублей. прокат сноуборда и лыж: 250−300 рублей/час , 1000 рублей/день.

Чем заняться?

Здесь работают две трассы для лыжников и сноубордистов протяженностью 900 и 700 метров и трасса для сноутюбинга. На крутом склоне обычно катаются сноубордисты, а на пологом — горнолыжники. Есть бугельный и детский подъемники.

У подножия горы находится кафе на 30 мест, парковка, пункт проката горнолыжного снаряжения и инвентаря.

Суточное размещение в гостинице Змеиногорска стоит от 650 рублей.

Особенности:

гостиницы на территории ГЛК нет , но можно найти в городе,

но можно найти в городе, в этом сезоне планируют сделать скидки для постоянных клиентов.

Как добраться?

На автомобиле дорога от Барнаула занимает 4 часа, на автобусе — 6 часов (билет стоит около 800 рублей).

«Благодать» Белокуриха

Когда запустится?

Открытие сезона: начало декабря.

Для проведения соревнований требуется определенный уровень снега. В ноябре в Белокурихе снега довольно мало, поэтому используют системы искусственного оснежения. Сейчас ведется подготовка трасс, рассказали в «Благодати».

Горнолыжный комплекс «Благодать». vk.com/blagodat 22 Горнолыжный комплекс «Благодать». vk.com/blagodat 22

Сколько стоит?

разовый подъем на бугельном подъемнике — 70−100 рублей , часовой абонемент — 250−300 рублей , дневной — 1000−1200 рублей.

часовой абонемент — 250−300 рублей дневной — 1000−1200 рублей. аренда снаряжения — 300 рублей/час , 1200−1500 рублей/день,

Чем заняться?

Здесь есть пять трасс разной сложности, но действуют три. В «Благодати» работают два бугельных подъемников, один кресельный подъемник. Общая длина трасс — 6,9 км.

Рядом расположен отель «Благодать», есть несколько гостиниц и отелей. Цены за номер начинаются от 1200 рублей/сутки.

Особенности:

для проживающих в отели «Благодать» на катание действует 50%-ная скидка,

работает школа горнолыжного спорта,

на территории Белокурихи взимают курортный сбор ( при учете проживания в гостинице).

Как добраться?

Дорога из Барнаула займет около 3 часов, билет на автобус стоит 560 рублей.

«Бирюзовая Катунь» На территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»

Когда запустится?

Планируют запуститься 1 декабря, на «Алтайской зимовке». Однако все будет зависеть от снега — пока его недостаточно.

Горнолыжный сезон. altapress.ru

Сколько стоит?

прокат лыж и сноубордов: 200 рублей/час и 800 рублей/день.

стоимость разового подъема на бугельном подъемнике — 50 рублей.

Чем заняться?

На территории горнолыжного комплекса работают три трассы различных уровней сложности, бугельный подъемник и беби-лифт. Общая протяженность трасс — 3,5 км, перепад высот составляет 250−300 метров.

У подножия горнолыжного склона работают кафе, парковка, центр проката и продажи снаряжения.

Особенности:

платный въезд на территорию «Бирюзовой Катуни»,

остановится можно в гостиницах турзоны.

Как добраться?

Дорога от Барнаула займет около 4 часов.

«Манжерок» Республика Алтай, гора Малая Синюха, около озера Манжерок

Когда запустится?

Открытие сезона: в начале декабря (техническое открытие могут провести 1 декабря, а официальное — 8 или 15 декабря)

Начать горнолыжный сезон не могут из-за плюсовой температуры — она мешает запустить системы искусственного оснежения, пояснили на курорте. Поэтому точные даты официального открытия ГЛК будут известны позднее.

Снег. Горнолыжный сезон. СС0

Сколько стоит?

разовый подъем на бугельном подъемнике стоит 40−50 рублей , а на кресельном — 70−90 рублей.

а на кресельном — 70−90 рублей. часовой прокат лыж и сноубордов — от 200 до 300 рублей , дневной — 700−900 рублей.

Чем заняться?

На склонах горы — две трассы протяженностью 1200 и 900 метров, учебная трасса, тюбинговая трасса. Есть кресельный, бугельный подъемники и беби-лифт. В этом году в пункте проката обновили снаряжение, рассказали в отделе маркетинга на курорте.

Особенности:

работает горнолыжная школа — обучение стоит от 600 рублей за час,

есть программа реабилитации и социализации детей с диагнозом ДЦП , аутизм,

аутизм, есть трасса для беговых лыж.

Как добраться?

Дорога из Барнаула занимает около 4−5 часов. Билет на автобус стоит 620−750 рублей.

«Телецкий» Республика Алтай, гора Кокуя, рядом с Телецким озером

Когда запустится?

Открытие сезона: 1 декабря.

Горнолыжный комплекс на Телецком озере. altapress.ru

Сколько стоит?

разовый подъем: 50−100 рублей , единый абонемент 1000 рублей,

единый абонемент 1000 рублей, прокат снаряжения: 200 рублей/час , 600 рублей/день.

Чем заняться?

В комплексе работают три трассы общей протяженностью около 11 км, кресельный и бугельный подъемники, а также беби-лифт.

На территории есть три кафе, два пункта проката. Стоимость номера в гостиницах и на турбазах, которые находятся в 5 км от комплекса, составляет от 1,2 тыс. рублей в сутки.

Особенности:

до турбаз несколько раз в день ходит бесплатный автобус,

есть обзорная площадка.

Как добраться?

Дорога от Барнаула займет около 6 часов. Билет до Артыбаша стоит 935 рублей.

Шерегеш Кемеровская область.

Когда запустится?

Сезон начался 1 ноября.

В Шерегеше. СС0

Сколько стоит?

единый абонемент на подъемники стоит от 700 до 1400 рублей за день , разовый подъем стоит от 30 до 200 рублей ( в зависимости от подъемника).

разовый подъем стоит от 30 до 200 рублей в зависимости от подъемника). прокат снаряжения — 150−200 рублей/час , или 400−700 рублей за 8 часов.

Чем заняться?

Популярный горнолыжный курорт имеет 15 трасс протяженностью от 700 до 5000 метров с перепадами высот от 120 до 630 метров. В этом году работает 17 подъемников, согласно официальному сайту. На территории есть стоянка, кафе.

Особенности:

много трасс разных уровней,

есть горнолыжная школа.

Как добраться?

Дорога от Барнаула займет около 7,5 часов. Билет на автобус до Новокузнецка стоит 900 рублей, плюс оттуда до курорта нужно проехать около 160 км.

Новая горнолыжка на Алтае

Горнолыжный комплекс в Белокурихе-2 на Мишиной горе откроют в новогодние праздники, рассказали в компании «Курорт Белокуриха». Протяженность трассы составит 1 км, здесь будет работать бугельный подъемник. Инвестор также планировал запустить пункт проката снаряжения и кафе. Однако сколько будет стоит аренда снаряжения, будет известно позже.