Готовимся к путешествию в Таиланд 2022

Таиланд — одно из популярных у россиян направлений для зарубежного отдыха. Коронавирусные ограничения внесли немалые коррективы в планирование отпусков, но сейчас, когда пандемия отступает, многие вновь задумываются над тем, куда же поехать, а главное — что для этого надо.

О коронавирусе и ограничениях

Главное, что нужно знать, собираясь в Таиланд — с 1 июля 2022 года были существенно ослаблены требования, предъявляемые к иностранным туристам. Наличие ThailandPass (Таиланд Пасс) и ковидной страховки — больше не обязательные условия для въезда в страну. Такое решение было принято на фоне снижения количества заболевших и достижения высокого процента иммунизации населения.

Единственное, что по-прежнему требуется — сертификат о вакцинации (или отрицательный ПЦР-тест, который был сдан не ранее, чем за 72 часа до вылета). Но если ни теста, ни сертификата нет, сдать экспресс-анализ можно прямо в аэропорту. Но поскольку стоит это намного дороже, чем в ближайшем к дому или работе медицинском центре или поликлинике, мы рекомендуем проходить исследование своевременно.

Ковидная страховка не обязательна, но рекомендована правительством страны. Риск заболеть инфекцией сохраняется, и если она будет проходить в тяжелой форме, все расходы лицам без полиса придется возмещать самостоятельно. Тем, кто решит проигнорировать рекомендации, все равно придется оформлять страховку, но обычную, туристическую.

Как лететь?

Пока представители Таиланда и России ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения межу странами, туристам и всем прочим приходится летать обходными маршрутами. Катар, Турция и ОАЭ — именно эти страны чаще всего становятся транзитными для тех, кто добирается из России в Азию.

Если решение о возобновлении рейсов и будет принято в ближайшее время, то коснется оно в первую очередь Новосибирска, Красноярска и Владивостока. Именно эти три города упоминаются в переговорах между Управлением по туризму Таиланда и авиакомпанией Thai AirAsia X (Таиланд Аир 10).

Полезно знать

Что касается общих рекомендаций для будущих туристов, то они стандартные:

обязательно собрать аптечку , сделать прививки , если регион считается неблагополучным по каким-либо заболеваниям;

сделать прививки если регион считается неблагополучным по каким-либо заболеваниям; изучить законы , касающиеся ввоза/вывоза любых предметов ( многие считаются ценностями национального масштаба);

касающиеся ввоза/вывоза любых предметов многие считаются ценностями национального масштаба); важно запастись словарем , в который включены самые популярные слова и фразы;

в который включены самые популярные слова и фразы; изучение культурных особенностей страны или отдельного региона также не будут лишними — они кардинально отличаются от привычных нам;

обязательно грамотно подойти к сбору вещей. Перелет достаточно длительный , часто туристы везут то , что им не понадобится. Заранее узнайте , что вам выдадут в отеле , что можно недорого приобрести на месте , что нужно в конкретных климатических условиях и т.д.

Юго-восточная Азия — это невероятная красота природы, богатая история и тысячи таинственных уголков, изучать которые можно бесконечно. Грамотная подготовка к путешествию — важный этап, который поможет сделать отпуск по-настоящему незабываемым.