14 июля
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Туризм

Готовимся к путешествию в Таиланд 2022

Таиланд — одно из популярных у россиян направлений для зарубежного отдыха. Коронавирусные ограничения внесли немалые коррективы в планирование отпусков, но сейчас, когда пандемия отступает, многие вновь задумываются над тем, куда же поехать, а главное — что для этого надо.

Паттайя. Таиланд.
Паттайя. Таиланд.
СС0

О коронавирусе и ограничениях

Главное, что нужно знать, собираясь в Таиланд — с 1 июля 2022 года были существенно ослаблены требования, предъявляемые к иностранным туристам. Наличие ThailandPass (Таиланд Пасс) и ковидной страховки — больше не обязательные условия для въезда в страну. Такое решение было принято на фоне снижения количества заболевших и достижения высокого процента иммунизации населения.

Единственное, что по-прежнему требуется — сертификат о вакцинации (или отрицательный ПЦР-тест, который был сдан не ранее, чем за 72 часа до вылета). Но если ни теста, ни сертификата нет, сдать экспресс-анализ можно прямо в аэропорту. Но поскольку стоит это намного дороже, чем в ближайшем к дому или работе медицинском центре или поликлинике, мы рекомендуем проходить исследование своевременно.

Ковидная страховка не обязательна, но рекомендована правительством страны. Риск заболеть инфекцией сохраняется, и если она будет проходить в тяжелой форме, все расходы лицам без полиса придется возмещать самостоятельно. Тем, кто решит проигнорировать рекомендации, все равно придется оформлять страховку, но обычную, туристическую.

Как лететь?

Пока представители Таиланда и России ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения межу странами, туристам и всем прочим приходится летать обходными маршрутами. Катар, Турция и ОАЭ — именно эти страны чаще всего становятся транзитными для тех, кто добирается из России в Азию.

Если решение о возобновлении рейсов и будет принято в ближайшее время, то коснется оно в первую очередь Новосибирска, Красноярска и Владивостока. Именно эти три города упоминаются в переговорах между Управлением по туризму Таиланда и авиакомпанией Thai AirAsia X (Таиланд Аир 10).

Полезно знать

Что касается общих рекомендаций для будущих туристов, то они стандартные:

  • обязательно собрать аптечку, сделать прививки, если регион считается неблагополучным по каким-либо заболеваниям;
  • изучить законы, касающиеся ввоза/вывоза любых предметов (многие считаются ценностями национального масштаба);
  • важно запастись словарем, в который включены самые популярные слова и фразы;
  • изучение культурных особенностей страны или отдельного региона также не будут лишними — они кардинально отличаются от привычных нам;
  • обязательно грамотно подойти к сбору вещей. Перелет достаточно длительный, часто туристы везут то, что им не понадобится. Заранее узнайте, что вам выдадут в отеле, что можно недорого приобрести на месте, что нужно в конкретных климатических условиях и т.д.

Юго-восточная Азия — это невероятная красота природы, богатая история и тысячи таинственных уголков, изучать которые можно бесконечно. Грамотная подготовка к путешествию — важный этап, который поможет сделать отпуск по-настоящему незабываемым.

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