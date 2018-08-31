Как они провели лето. Какие снимки с отдыха постили алтайские политики

В последний день лета показываем вам, где и как отдыхали алтайские депутаты Госдумы и АКЗС. Конечно, не все они имеют аккаунты в соцсетях, не все постят туда личные, а не рабочие снимки, да и те, кто показывает такие фотографии, сообщает далеко не обо всем. Но из того, что удалось разыскать в аккаунтах народных избранников, видно, что наши депутаты любят отдыхать на Алтае.
Мария Прусакова на Саввушках.
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Большинство снимков, показанных депутатами, сделаны в Алтайском крае или Республике Алтай. Лишь у алтайских думцев в соцсетях есть снимки, на которых видно, что отдыхают они и за пределами наших мест. Например, Александр Прокопьев кроме снимков про активных отдых на Алтае запостил фотографию с женой из Греции. Виктор Зобнев показал, как катается на велосипеде по Москве. А Сергей Шаргунов съездил в Ялту.
Александр Прокопьев с женой на отдыхе в Греции.
www.instagram.com/asprokopyev
Сергей Шаргунов съездил в Крым.
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Виктор Зобнев катается на велосипеде по Москве.
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А вот депутаты-единороссы из краевого парламента Юрий Матвейко и Борис Трофимов побывали на Чемпионате мира по футболу и сфотографировались с бразильскими болельщиками:
Юрий Матвейко и Борис Трофимов на ЧМ-2018.
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О том, где отдыхали другие депутаты, смотрите в подписях под фото в главной фотоленте вверху.