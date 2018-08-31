Как они провели лето. Какие снимки с отдыха постили алтайские политики

В последний день лета показываем вам, где и как отдыхали алтайские депутаты Госдумы и АКЗС. Конечно, не все они имеют аккаунты в соцсетях, не все постят туда личные, а не рабочие снимки, да и те, кто показывает такие фотографии, сообщает далеко не обо всем. Но из того, что удалось разыскать в аккаунтах народных избранников, видно, что наши депутаты любят отдыхать на Алтае.