Каменные големы и глазки планеты. Пять пейзажей из других стран, которые можно увидеть на Алтае

Большой призматический источник и Гейзерное озеро
Если посмотреть на озера сверху, то они будут похожи на огромные радужки глаза. А сами водоемы напоминают планеты.
Озеро Диабло и Кучерлинское озеро
Эти горные озера объединяет яркий и насыщенный бирюзовый цвет.
Озеро Луиза и Мультинское озеро
Фьорд и Телецкое озеро
Монументальные виды на водоемы и горы. По нашему мнению, от ним веет чем-то холодным. И диким.
Долина Тремола и перевал Кату-ярык
Опасные и красивые серпантины. Нам они напомнили ломаные линии в тетради по геометрии.
Вайсхорн и Иикту
Эти каменные гиганты напоминают одиноких големов из фэнтезийного мира Толкина. Того и гляди — начнут ходить.
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