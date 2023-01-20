20 января
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Туризм

Каменные големы и глазки планеты. Пять пейзажей из других стран, которые можно увидеть на Алтае

Altapress.ru сравнил панорамы Алтая с пейзажами других стран. Выяснилось, что американские озера, норвежские фьорды и швейцарские горы подозрительно похожи на знаменитые алтайские достопримечательности.

Большой призматический источник и Гейзерное озеро

Если посмотреть на озера сверху, то они будут похожи на огромные радужки глаза. А сами водоемы напоминают планеты.

Большой призматический источник, США.
Большой призматический источник, США.
unsplash.com
Гейзерное озеро, Алтай.
Гейзерное озеро, Алтай.
ru.wikipedia.org

Озеро Диабло и Кучерлинское озеро

Эти горные озера объединяет яркий и насыщенный бирюзовый цвет.

Озеро Диабло, штат Вашингтон.
Озеро Диабло, штат Вашингтон.
en.wikipedia.org
Кучерлинское озеро, Алтай. Автор: Полина Шегурова.
Кучерлинское озеро, Алтай. Автор: Полина Шегурова.
www.tourister.ru

Озеро Луиза и Мультинское озеро

Озеро Луиза, Канада.
Озеро Луиза, Канада.
ru.wikipedia.org
Мультинское озеро, Алтай.
Мультинское озеро, Алтай.
club-voshod.com

Фьорд и Телецкое озеро

Монументальные виды на водоемы и горы. По нашему мнению, от ним веет чем-то холодным. И диким.

Фьорд, Норвегия.
Фьорд, Норвегия.
ru.wikipedia.org
Телецкое озеро, Алтай.
Телецкое озеро, Алтай.
vk.com/altzapovednik

Долина Тремола и перевал Кату-ярык

Опасные и красивые серпантины. Нам они напомнили ломаные линии в тетради по геометрии.

Долина Тремола, Швейцария.
Долина Тремола, Швейцария.
ru.wikipedia.org
Кату-Ярык, Алтай.
Кату-Ярык, Алтай.
ru.wikipedia.org

Вайсхорн и Иикту

Эти каменные гиганты напоминают одиноких големов из фэнтезийного мира Толкина. Того и гляди — начнут ходить.

Гора Вайсхорн, Швейцария.
Гора Вайсхорн, Швейцария.
ru.wikipedia.org
Гора Иикту, Алтай.
Гора Иикту, Алтай.
www. drive2.ru

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