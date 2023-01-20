Каменные големы и глазки планеты. Пять пейзажей из других стран, которые можно увидеть на Алтае

Altapress.ru сравнил панорамы Алтая с пейзажами других стран. Выяснилось, что американские озера, норвежские фьорды и швейцарские горы подозрительно похожи на знаменитые алтайские достопримечательности.

Большой призматический источник и Гейзерное озеро

Если посмотреть на озера сверху, то они будут похожи на огромные радужки глаза. А сами водоемы напоминают планеты.

Большой призматический источник , США. unsplash.com Гейзерное озеро , Алтай. ru.wikipedia.org

Озеро Диабло и Кучерлинское озеро

Эти горные озера объединяет яркий и насыщенный бирюзовый цвет.

Озеро Диабло , штат Вашингтон. en.wikipedia.org Кучерлинское озеро , Алтай. Автор: Полина Шегурова. www.tourister.ru

Озеро Луиза и Мультинское озеро

Озеро Луиза , Канада. ru.wikipedia.org Мультинское озеро , Алтай. club-voshod.com

Фьорд и Телецкое озеро

Монументальные виды на водоемы и горы. По нашему мнению, от ним веет чем-то холодным. И диким.

Фьорд , Норвегия. ru.wikipedia.org Телецкое озеро , Алтай. vk.com/altzapovednik

Долина Тремола и перевал Кату-ярык

Опасные и красивые серпантины. Нам они напомнили ломаные линии в тетради по геометрии.

Долина Тремола , Швейцария. ru.wikipedia.org Кату-Ярык , Алтай. ru.wikipedia.org

Вайсхорн и Иикту

Эти каменные гиганты напоминают одиноких големов из фэнтезийного мира Толкина. Того и гляди — начнут ходить.