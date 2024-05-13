Кисловодск: что необычного посмотреть в окрестностях города

В 2023 году Кисловодск посетило более 1,8 млн человек (прирост по сравнению с 2022 годом составил почти 30%). Такой турпоток стал рекордным за всю историю города. Сегодня большая часть путешественников относится к планированию отпуска серьезно и ответственно. Расскажем, что обязательно стоит увидеть в окрестностях Кисловодска.

Величественный Эльбрус

Тем, кто захочет выбрать маршрут Кисловодск-Эльбрус, экскурсия по которому весьма востребована у туристов, придется преодолеть порядка 190 км пути. Альпийские луга, водопады, озера, термальные источники, ледники — природа здесь контрастна и удивительно прекрасна. Здесь можно заняться горнолыжными видами спорта, причем, некоторые трассы открыты круглый год. В ходе экскурсии из Кисловодска туристы посещают ущелье Джилы-Су, Долину Нарзанов, озеро Гижгит и другие уникальные объекты (зависит от выбранной программы).

Интересный факт: в 2008 году Эльбрус признан одним из 7 чудес России.

Экстрим-парк

Это место расположено вблизи села Красный Курган (примерно 10 км от города). Здесь оборудованы трассы для зиплайна и «безопасного альпинизма». Первый аттракцион позволит промчаться над ущельем, глубина которого достигает 100 метров, со скоростью 75 км/ч. Полет на тросе длиной более километра занимает меньше минуты. Железная тропа Via Ferrata (Виа Феррата) — оригинальный аттракцион в горных утесах. Он позволяет заняться альпинизмом даже тем, кто не обладает специальной подготовкой.

Плато Бермамыт

Огромные каменные глыбы и столпы расположены на высоте 2500 метров. Плато находится в часе езды от города. Сюда можно попасть в составе экскурсии или на внедорожнике с частником.

Чаще всего сюда приезжают на рассвете, ведь при хорошей погоде с плато виден Эльбрус. Но даже если небо будет затянуто облаками, без потрясающих снимков и незабываемых впечатлений отсюда вы не уедете!

Домбай

Еще одно популярное направление для поездок у тех, кто отдыхает в Кисловодске. Дорога занимает чуть более двух часов (расстояние по трассе — 151 км).

Программа знакомства с природными достопримечательностями Домбая достаточно обширна. Водопады, ледники, каньоны, озера, горные вершины — можно посмотреть все сразу или часть, пешком или воспользовавшись доступным на местности с непростым рельефом транспортом. Инфраструктура курорта развита отлично, поэтому экскурсия может быть как спокойной и размеренной, так и насыщенной (лучше заранее оценить свои физические возможности).

Кольцо-гора

Если уезжать от города далеко в ваши планы не входит, можно отправиться на окраину Кисловодска, где расположена Кольцо-гора. Объект, созданный природой, представляет собой необычный скальный массив с «ходами» внутри. Дойти до горы можно пешком, а поднявшись на возвышенность, вы сможете сделать по-настоящему необычные снимки.

ООО «Спутник», ИНН 7814547081.

Самое важное - в нашем Telegram-канале