Зависимы от сезона: что происходит на туристическом рынке Алтайского края

Главная проблема алтайского турбизнеса — это сезонность. Туристические комплексы и агентства жестко зависят от погоды и зарабатывают преимущественно два-три месяца в году. Поэтому участники рынка и власть решили искать новые способы привлечения туристов в регион круглый год. Об этом говорили участники круглого стола, организованного ИД «Алтапресс» в ресторане «Русский Шанхай».

На заседании экспертного совета собрались представители турбизнеса, организаций АРАТ и «Алтайтурцентра», а также управления по внешним связям, туризму и курортному делу. Они рассказали об итогах летнего турсезона, главных событиях отрасли в 2018 году и планах на ближайшие годы.

Подвела погода

Начало турсезона в Алтайском крае было провальным, отметил Александр Смирнов, директор турфирмы «Плот». География туристов расширилась, однако их число по сравнению с прошлым годом не изменилось. По наблюдениям автобусных перевозчиков, в этом году турпоездок было на 15% меньше.

Елена Евсюкова,

врио заместителя начальника краевого управления по туризму:

Холодные весна и начало лета внесли свои корректировки в летний турсезон. При этом по итогам восьми месяцев 2018 года, как ни странно, отмечается небольшой рост турпотока. Посмотрим, что будет в конце года.

Перспективное направление

В Алтайском крае планируют развивать медицинский туризм. Ежегодный рост этого рынка в России составляет около 20%. Алтайский край имеет высокий потенциал и может занять достойное место в этом направлении, считает Елена Евсюкова. По ее словам, за первые шесть месяцев 2018 года край посетило около 5 тысяч «медицинских» туристов. Из них 50% — это жители регионов России, 30% — Казахстана, 7% — Германии, а оставшиеся — представители других стран.

В этом году презентовали национальный проект по экспорту медицинских услуг. Перспективными направлениями, которые пользуются спросом в регионе, считаются диагностика, стоматология и косметология.

По словам Людмилы Ивановой, руководителя агентства «Пятница», в их компании заинтересованы в развитии медицинского туризма. Однако для этого алтайским клиникам нужно получить международные сертификаты, с помощью которых они смогут работать через медицинские агентства Европы.

Людмила Иванова. Анна Зайкова

Но подобные системы сертификации требуют колоссальных затрат, отметил Константин Недосеко, заместитель главного врача Краевой клинической больницы.

«Если мы хотим выходить на международный рынок, то должны перестроиться», — считает Татьяна Смышляева, заместитель главного врача диагностического центра Алтайского края.

Туристы хотят зрелищ

В Алтайском крае стало больше массовых туристических событий. На территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» фестивали собирают сотни тысяч туристов за сезон. На соревнования по триатлону, которые проходили в августе, сюда приезжали не только из соседних регионов, но и из других стран.

Сергей Сошенко,

гендиректор ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»:

Увеличивается количество событийных мероприятий, и гостей становится больше. Преимущественно туристы в «Бирюзовой Катуни» отдыхают два-три месяца в год. Поэтому мы придумываем мероприятия, чтобы привлекать отдыхающих круглый год.

Сергей Сошенко. Анна Зайкова

За счет событийного туризма развивается и алтайская игорная зона «Сибирская монета». После прихода нового инвестора в комплексе Altai Palace проводят музыкальные фестивали и спортивные соревнования и предлагают туристам отдых европейского уровня.

По словам Евсюковой, событийный туризм помогает увеличить турпоток. Для этого на год вперед формируется календарь, который включает крупные праздники и фестивали на разных туристических площадках края.

Елена Евсюкова. Анна Зайкова

Главные события туротрасли Алтайского края в 2018 году