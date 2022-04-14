Майский тур в санатории «Сосновый бор»

Приглашаем всех почитателей светского и интеллектуального времяпровождения посетить Платоновский бал 30 апреля. Погрузитесь в неповторимую атмосферу эпохи конца 19 века на земле потомственных дворян, легендарной династии Платоновых.
- Розыгрыш — главный приз «Тур выходного дня в доме купца Платонова"*.
- Старинные танцы и обучение от профессионалов.
- Живая музыка.
- Праздничный банкет.
3 500 руб. — банкет
4 500 руб. — банкет + проживание с завтраком
5 500 руб. — банкет + сутки (место в 2-местном номере Стандарт)
После бала дамам и кавалерам не обязательно разъезжаться по домам: с 1 по 3 мая вас ждёт насыщенная программа, вкусная еда, отдых и оздоровление!
- Мастер-классы
- Живой вокал
- Квест по историческим местам
- Песни под баян
- Шашлыки на природе
- и многое другое!
- 3-х разовое питание (заказное по меню)
- Развлекательная программа на каждый день
- Wi-fi в номерах и гостевых зонах
- Лечебные процедуры (для путёвок с лечением)
Тур выходного дня
Заезд
- 9 000 руб. — размещение в 2-х местном номере «Стандарт», билет на Платоновский бал, программа на майские праздники**.
- 12 000 руб. — одноместное размещение в номере «Стандарт», билет на Платоновский бал, программа на майские праздники**.
1 мая 2022 года
Поездка на праздник «Цветение маральника» в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
- Стоимость — 1 000 руб.
По вопросам приобретения билетов 22−38−48
АО «Санаторий «Сосновый бор»
Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
sb22.ru
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* Организатор: АО «Санаторий «Сосновый бор». Срок проведения: