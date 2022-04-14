14 апреля
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Туризм

Майский тур в санатории «Сосновый бор»

Легендарный бал, конные бега, исторические места и вкуснейшее пиршество

С 30 апреля по 3 мая проведите майские праздники так, чтобы помнить о них не один год!

Территория.
Территория.
Санатории "Сосновый бор"

Приглашаем всех почитателей светского и интеллектуального времяпровождения посетить Платоновский бал 30 апреля. Погрузитесь в неповторимую атмосферу эпохи конца 19 века на земле потомственных дворян, легендарной династии Платоновых.

1
Программа Платоновского бала
  • Розыгрыш — главный приз «Тур выходного дня в доме купца Платонова"*.
  • Старинные танцы и обучение от профессионалов.
  • Живая музыка.
  • Праздничный банкет.
2
Стоимость

3 500 руб. — банкет
4 500 руб. — банкет + проживание с завтраком
5 500 руб. — банкет + сутки (место в 2-местном номере Стандарт)

Платоновский бал.
Платоновский бал.
Санатории «Сосновый бор»
Платоновский бал.
Платоновский бал.
Санатории «Сосновый бор»
Платоновский бал.
Платоновский бал.
Санатории «Сосновый бор»
Платоновский бал.
Платоновский бал.
Санатории «Сосновый бор»
Платоновский бал.
Платоновский бал.
Санатории «Сосновый бор»
3
Программа 1−3 мая «Мир, труд, май!»

После бала дамам и кавалерам не обязательно разъезжаться по домам: с 1 по 3 мая вас ждёт насыщенная программа, вкусная еда, отдых и оздоровление!

  • Мастер-классы
  • Живой вокал
  • Квест по историческим местам
  • Песни под баян
  • Шашлыки на природе
  • и многое другое!
4
Что включено в путёвку?
  • 3-х разовое питание (заказное по меню)
  • Развлекательная программа на каждый день
  • Wi-fi в номерах и гостевых зонах
  • Лечебные процедуры (для путёвок с лечением)
Территория.
Территория.
Санатории «Сосновый бор»
2
Стоимость

Тур выходного дня

Заезд 30.04.22 после обеда, выезд 3.05.22 после обеда.

  • 9 000 руб. — размещение в 2-х местном номере «Стандарт», билет на Платоновский бал, программа на майские праздники**.
  • 12 000 руб. — одноместное размещение в номере «Стандарт», билет на Платоновский бал, программа на майские праздники**.
5
Дополнительные услуги

1 мая 2022 года

Поездка на праздник «Цветение маральника» в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

  • Стоимость — 1 000 руб.
Территория.
Территория.
Санатории «Сосновый бор»

По вопросам приобретения билетов 22−38−48

АО «Санаторий «Сосновый бор»

Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
sb22.ru
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Лицензия № ЛО-22−01−005361 от 07.06.2019 г.


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* Организатор: АО «Санаторий «Сосновый бор». Срок проведения: 30.04.2022 г. Подробные условия по телефону 22−38−48. ** Количество мест ограничено. В программе возможны изменения.

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