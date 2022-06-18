Музыка гор Алтая. Почему на базе отдыха «Белый берег» так хорошо спится и при чем тут пчелы и маралы

Эко-домики для безмятежного сна
«Белый берег» стоит у спокойных вод Чарыша, берущего начала высоко в горах Алтая. Река протекает по району, взявшему ее гордое имя. Он знаменит сказочными видами. А еще Чарышский район — это чарующая красота водопадов, слияние с природой и десятки необычных мест. Самые известные из них: дикое урочище «Чертов мост» и будто парящие в воздухе скалы на горе «Колокольня».
На территории «Белого берега» построены экологичные домики из бруса. Здесь приятно засыпать и просыпаться — вокруг горы, природа, слышатся плеск реки и пение птиц. Вдыхая свежий горный воздух с терпкими хвойными нотками, лежа в теплой постели, чувствуешь, как постепенно сливаешься с природой.
«Я нашла на „Белом берегу“ вдохновение. Выспалась, отдохнула, напиталась энергетикой Алтая и с новыми силами отправилась домой», — рассказала нам Наталья.
Отметим, что здесь есть все необходимое от удобных кроватей, кухни и комнаты отдыха — до приятных деталей интерьера. Коттеджи двухэтажные. Есть варианты, как для парочек, так и для больших семей и компаний. Домики окружают удобные дорожки, мягкий газон, беседки и зоны для барбекю.
Раздолье для гурманов и просто ценителей
Кстати, для тех, кто любит вкусно и недорого поесть, на базе «Белый берег» работает кафе.
«Даже если гости планируют готовить сами, они нередко приходят, чтобы просто попробовать что-то новое и интересное. То, что готовим мы», — рассказывает нам хозяйка базы Елена.
Вдобавок здесь можно найти настоящий мед с собственной пасеки, деревенские продукты и барбекю — для компаний сотрудники базы подготовят камин, печь и обеденный стол.
«Чарыш, как земля Санникова, не исхоженное туристами место, где можно пить прямо из реки. Наш отдых удался. Запомнилась экологическая еда, привезенная от фермера: молоко, творог, сметана, масло, зелень и особенно мед. Хозяйка приветливая и радушная. Планируем приехать осенью — на хариуса», — делится впечатлениями гость базы Валерий.
С заботой о душе и теле
Знакомство с рыбными местами — не единственное развлечение на «Белом берегу». Для любителей рафтинга подготовлен маршрут Владимира Путина, ценителей внедерожных поездок — приключенческое путешествие по малопроходимым местам Горного, а для созерцателей — умиротворяющая конная прогулка среди гор и чудесной природы.
«Мы провели на базе три дня и не хотели уезжать. Она очень уютная и красивая. Хозяева оказались гостеприимными и заботливыми людьми. Помогли с досугом: мы побывали в красивых местах, накатались на лошадях. А еще были рыбалка, бассейн… Словом, получили море положительных эмоций», — рассказала Татьяна.
Добавим, что «Белый берег» — это еще и забота о здоровье. Баня на дровах с травяными сборами, оздоравливающий сон на пчелиных ульях, пантовые ванны и бассейн на берегу реки в окружении гор. Все это дарит уставшим от рабочих будней людям настоящее сибирское здоровье и духовную гармонию.
«Здесь так легко дышится, рядом — места силы. Лучшей локации и не найти», — подчеркнула Ксения, гостившая на базе около недели. Девушка добавила, что обязательно сюда вернется и не один раз.