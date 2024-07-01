На пользу городу. «Лизинговая компания «Дельта» поддержала значимый для Барнаула проект

Барнаульский речной флот при поддержке «Лизинговой компании «Дельта» приобрел два теплохода. У флота на них большие планы: реализовать новые экскурсионные маршруты и возродить речной туризм на реке Оби.

Наталья Слепова, директор барнаульского филиала «Лизинговой компании «Дельта» рассказывает, что компания уже больше года помогает алтайским предпринимателям реализовывать нестандартные проекты, в том числе в сфере туризма.

Мы стремимся к тому, чтобы наш город становился чуточку лучше, — отмечает директор.

По мнению Натальи Слеповой, проект Барнаульского речного флота привнесет значимый вклад в развитие туризма города.

Два судна прибыли из Москвы. На одном из них уже можно отправиться на речную прогулку. Второй теплоход находится в ремонте и совсем скоро выйдет на воду.

У Барнаульского речного флота на новые судна большие планы. В первую очередь, в компании хотят расширить географию экскурсионных маршрутов, заявил генеральный директор речного флота Константин Буглаков. Флот уже подготавливает программу экскурсий совместно с Мемориальным музеем им. В. С. Золотухина и Мемориальным музеем им. М. С. Евдокимова.

Также компания собирается возродить идею речного туризма на реке Оби. Ученые института географии Алтайского государственного университета в 2021 году разработали концепцию речного отдыха на реках Обь и Бия. Географы представили маршруты разной сложности и продолжительности: от нескольких часов на моторных лодках, до нескольких дней со стоянками и палаточными лагерями.

Тогда за проект ребят никто не взялся. Но с покупкой новых теплоходов мы решили вернуться к этой идее, поскольку заинтересованы в развитии новых туристических направлений, — рассказывает Константин Буглаков.

По словам гендиректора, сотрудничество уже налажено, и появление новых маршрутов — лишь вопрос времени.

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