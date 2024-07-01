1 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Туризм
Erid: F7NfYUJCUneLsX8G5usY

На пользу городу. «Лизинговая компания «Дельта» поддержала значимый для Барнаула проект

Барнаульский речной флот при поддержке «Лизинговой компании «Дельта» приобрел два теплохода. У флота на них большие планы: реализовать новые экскурсионные маршруты и возродить речной туризм на реке Оби.

Барнаульский речной флот при поддержке «Лизинговой компании «Дельта» приобрел два теплохода.
Барнаульский речной флот при поддержке «Лизинговой компании «Дельта» приобрел два теплохода.
Фото: Наталья Слепова.

Наталья Слепова, директор барнаульского филиала «Лизинговой компании «Дельта» рассказывает, что компания уже больше года помогает алтайским предпринимателям реализовывать нестандартные проекты, в том числе в сфере туризма.

Мы стремимся к тому, чтобы наш город становился чуточку лучше, — отмечает директор.

По мнению Натальи Слеповой, проект Барнаульского речного флота привнесет значимый вклад в развитие туризма города.

Два судна прибыли из Москвы. На одном из них уже можно отправиться на речную прогулку. Второй теплоход находится в ремонте и совсем скоро выйдет на воду.

У Барнаульского речного флота на новые судна большие планы. В первую очередь, в компании хотят расширить географию экскурсионных маршрутов, заявил генеральный директор речного флота Константин Буглаков. Флот уже подготавливает программу экскурсий совместно с Мемориальным музеем им. В. С. Золотухина и Мемориальным музеем им. М. С. Евдокимова.

Также компания собирается возродить идею речного туризма на реке Оби. Ученые института географии Алтайского государственного университета в 2021 году разработали концепцию речного отдыха на реках Обь и Бия. Географы представили маршруты разной сложности и продолжительности: от нескольких часов на моторных лодках, до нескольких дней со стоянками и палаточными лагерями.

Тогда за проект ребят никто не взялся. Но с покупкой новых теплоходов мы решили вернуться к этой идее, поскольку заинтересованы в развитии новых туристических направлений, — рассказывает Константин Буглаков.

По словам гендиректора, сотрудничество уже налажено, и появление новых маршрутов — лишь вопрос времени.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ООО «Лизинговая компания «Дельта»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость