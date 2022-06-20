Не хуже Баден-Бадена. Турэкспрерт рассказал о курортах России, на которые стоит отправиться, и стоимости отдыха

О достоинствах и временных недостатках российских курортов, а также об одних из лучших предложений отечественного туристического рынка рассказывает Олеся Суворова , директор Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ» (ООО «Шестой континент»).

Олеся Суворова. Источник: «КУРОРТЫ РОССИИ»

— Сегодня у нас очень громко звучит слово «импортозамещение». Мне кажется , в нашей стране есть курорты зарубежного уровня , а то даже и лучше. Скажите , действительно ли у нас можно найти аналоги условного Баден-Бадена?

— Исторически сложилось, что русские курорты были известны всему миру. Но из-за открытия «железного занавеса» российские туристы их незаслуженно забыли. Одно из таких мест — Кавказские Минеральные Воды. Уникальная история, великолепная природа и целебные источники привлекали и продолжают привлекать сюда массу отдыхающих.

Появились и новые, ничем не уступающие этому, курорты с комфортной инфраструктурой: Сочи и Белокуриха, Светлогорск и Зеленоградск, а также еще неизведанные туристом Тюменские горячие источники.

— А какие уникальные курорты , не похожие ни на один в мире , есть в России и куда стоит отправиться?

— За последние три года появилась масса интересных курортов, сложно выделить из них один. Программа Ростуризма по возврату кешбэка за путешествия очень помогла отечественным отельерам реконструировать и модернизировать объекты, сделав их еще более привлекательными.

Я бы обратила внимание на курорт Армхи в Ингушетии. Когда-то там располагалась база олимпийского резерва. Сейчас это — современный горнолыжный курорт с новым отелем, отремонтированными корпусами, дорогами и удобными подъемниками. Летом там тоже есть, чем заняться: например, провести время у бассейнов, любуясь живописными пейзажами, или отправиться в путешествие по Северному Кавказу.

Курорт Армхи в Ингушетии. Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Можно отметить и прибайкальские курорты Бурятии. За лечением минеральными источниками и грязью сюда приезжают с 1810 года и по сегодняшний день. Стоит посетить и уральские курорты «Ключи», «Увильды», «Усть- Качка».

Можно долго перечислять уникальные здравницы нашей страны. Чтобы отправиться на отдых, который удовлетворит ваш вкус, стоит обратиться к нашим экспертам по сервису и туризму. Они подробно расскажут обо всех уникальных лечебно-климатических зонах России.

Эксперты по сервису и туризму. Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

— Одной из причин , которую некоторые называют , отказываясь от отдыха в России в пользу условной Турции, — несоответствие цены и качества оказываемых услуг. Как за последние годы трансформировался российский рынок в этом отношении — есть ли положительная динамика?

— Безусловно, положительная динамика прослеживается. Сейчас санаториям и курортам приходится бороться за туриста, поэтому они предлагают новые интересные оздоровительные программы, развивают досуговую инфраструктуру, расширяют площадь номеров и делают все возможное, чтобы быть лучше конкурентов.

Номер санатория. Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

— Какие преимущества и недостатки отдыха на таких курортах вы могли бы выделить?

— Давайте начнем с плохого. К сожалению, не все средства размещения санаториев соответствуют современны стандартам — это основной недостаток. Но, как я уже говорила, ситуация меняется к лучшему: активно ведется реконструкция номерного фонда, и строятся новые корпуса.

В то же время сильная сторона наших курортов — отличная лечебная база. Это огромное преимущество. Вам могут предложить хороший выбор лечебных и оздоровительных процедур. Поэтому можно не только решить проблемы со здоровьем, но и укрепить иммунитет, снять стресс и улучшить сон.

Курорт Алушта. Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

— Если пробежаться по разным видам отдыха в России — сколько стоит отдохнуть в этом году?

— Если говорить именно о санаторно-курортном отдыхе, то примерно от 3 тыс. рублей в сутки на человека. В эту стоимость будет входить проживание, полный пансион, посещение бассейнов и оздоровительные процедуры. Разумеется, стоимость во многом зависит от направления.

Дагестан. Северный Кавказ. Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Если же вы выберете ознакомительный туризм, цена стартует от 5 тыс. рублей за тур выходного дня. Кстати, хочу порекомендовать новое направление: морские и речные круизы по Енисею, летнему Байкалу, Волге и Каме, на Соловецкие острова, в Татарстан или Калмыкию.

Наши партнеры предлагают путешествия на новейших теплоходах. К этому прилагается премиальный сервис, эксклюзивные программы и концептуальная кухня coastal cuisine. То есть, это — не городской прогулочный теплоход, а буквально отель на воде. Стоимость такого отдыха от двух дней — от 12 450 рублей на человека.

Могу также порекомендовать экскурсионные туры в Чечню, Дагестан и Абхазию. Вкусная кухня, кавказское гостеприимство и великолепные красоты — все это окунет вас в новую культуру, иную реальность. За пять дней сможете познакомиться с самобытными обычаями и историей Северного Кавказа. Стоимость отдыха от пяти дней — от 28 200 рублей на человека.

Общий отдел бронирования туров Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ"

( ООО «Шестой континент»)

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