Не хуже Баден-Бадена. Турэкспрерт рассказал о курортах России, на которые стоит отправиться, и стоимости отдыха

— Сегодня у нас очень громко звучит слово «импортозамещение». Мне кажется, в нашей стране есть курорты зарубежного уровня, а то даже и лучше. Скажите, действительно ли у нас можно найти аналоги условного Баден-Бадена?
— Исторически сложилось, что русские курорты были известны всему миру. Но из-за открытия «железного занавеса» российские туристы их незаслуженно забыли. Одно из таких мест — Кавказские Минеральные Воды. Уникальная история, великолепная природа и целебные источники привлекали и продолжают привлекать сюда массу отдыхающих.
Появились и новые, ничем не уступающие этому, курорты с комфортной инфраструктурой: Сочи и Белокуриха, Светлогорск и Зеленоградск, а также еще неизведанные туристом Тюменские горячие источники.
— А какие уникальные курорты, не похожие ни на один в мире, есть в России и куда стоит отправиться?
— За последние три года появилась масса интересных курортов, сложно выделить из них один. Программа Ростуризма по возврату кешбэка за путешествия очень помогла отечественным отельерам реконструировать и модернизировать объекты, сделав их еще более привлекательными.
Я бы обратила внимание на курорт Армхи в Ингушетии. Когда-то там располагалась база олимпийского резерва. Сейчас это — современный горнолыжный курорт с новым отелем, отремонтированными корпусами, дорогами и удобными подъемниками. Летом там тоже есть, чем заняться: например, провести время у бассейнов, любуясь живописными пейзажами, или отправиться в путешествие по Северному Кавказу.
Можно отметить и прибайкальские курорты Бурятии. За лечением минеральными источниками и грязью сюда приезжают с 1810 года и по сегодняшний день. Стоит посетить и уральские курорты «Ключи», «Увильды», «Усть- Качка».
Можно долго перечислять уникальные здравницы нашей страны. Чтобы отправиться на отдых, который удовлетворит ваш вкус, стоит обратиться к нашим экспертам по сервису и туризму. Они подробно расскажут обо всех уникальных лечебно-климатических зонах России.
— Одной из причин, которую некоторые называют, отказываясь от отдыха в России в пользу условной Турции, — несоответствие цены и качества оказываемых услуг. Как за последние годы трансформировался российский рынок в этом отношении — есть ли положительная динамика?
— Безусловно, положительная динамика прослеживается. Сейчас санаториям и курортам приходится бороться за туриста, поэтому они предлагают новые интересные оздоровительные программы, развивают досуговую инфраструктуру, расширяют площадь номеров и делают все возможное, чтобы быть лучше конкурентов.
— Какие преимущества и недостатки отдыха на таких курортах вы могли бы выделить?
— Давайте начнем с плохого. К сожалению, не все средства размещения санаториев соответствуют современны стандартам — это основной недостаток. Но, как я уже говорила, ситуация меняется к лучшему: активно ведется реконструкция номерного фонда, и строятся новые корпуса.
В то же время сильная сторона наших курортов — отличная лечебная база. Это огромное преимущество. Вам могут предложить хороший выбор лечебных и оздоровительных процедур. Поэтому можно не только решить проблемы со здоровьем, но и укрепить иммунитет, снять стресс и улучшить сон.
— Если пробежаться по разным видам отдыха в России — сколько стоит отдохнуть в этом году?
— Если говорить именно о санаторно-курортном отдыхе, то примерно от 3 тыс. рублей в сутки на человека. В эту стоимость будет входить проживание, полный пансион, посещение бассейнов и оздоровительные процедуры. Разумеется, стоимость во многом зависит от направления.
Если же вы выберете ознакомительный туризм, цена стартует от 5 тыс. рублей за тур выходного дня. Кстати, хочу порекомендовать новое направление: морские и речные круизы по Енисею, летнему Байкалу, Волге и Каме, на Соловецкие острова, в Татарстан или Калмыкию.
Наши партнеры предлагают путешествия на новейших теплоходах. К этому прилагается премиальный сервис, эксклюзивные программы и концептуальная кухня coastal cuisine. То есть, это — не городской прогулочный теплоход, а буквально отель на воде. Стоимость такого отдыха от двух дней — от 12 450 рублей на человека.
Могу также порекомендовать экскурсионные туры в Чечню, Дагестан и Абхазию. Вкусная кухня, кавказское гостеприимство и великолепные красоты — все это окунет вас в новую культуру, иную реальность. За пять дней сможете познакомиться с самобытными обычаями и историей Северного Кавказа. Стоимость отдыха от пяти дней — от 28 200 рублей на человека.
Общий отдел бронирования туров Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ"
(ООО «Шестой континент»)
- Юридический адрес: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А. Петрова, 221г/3, Н4
- Офис: 8 (3852) 53-88-44, 22−95−67
- Отдел бронирования: 8−800−775−5191 (бесплатно для РФ)
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