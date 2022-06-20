20 июня
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Туризм

Не хуже Баден-Бадена. Турэкспрерт рассказал о курортах России, на которые стоит отправиться, и стоимости отдыха

О достоинствах и временных недостатках российских курортов, а также об одних из лучших предложений отечественного туристического рынка рассказывает Олеся Суворова, директор Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ» (ООО «Шестой континент»).

Балтийское море. Курорт Светлогорск.
Балтийское море. Курорт Светлогорск.
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»
Олеся Суворова.
Олеся Суворова.
Источник: «КУРОРТЫ РОССИИ»

— Сегодня у нас очень громко звучит слово «импортозамещение». Мне кажется, в нашей стране есть курорты зарубежного уровня, а то даже и лучше. Скажите, действительно ли у нас можно найти аналоги условного Баден-Бадена?

— Исторически сложилось, что русские курорты были известны всему миру. Но из-за открытия «железного занавеса» российские туристы их незаслуженно забыли. Одно из таких мест — Кавказские Минеральные Воды. Уникальная история, великолепная природа и целебные источники привлекали и продолжают привлекать сюда массу отдыхающих.

Появились и новые, ничем не уступающие этому, курорты с комфортной инфраструктурой: Сочи и Белокуриха, Светлогорск и Зеленоградск, а также еще неизведанные туристом Тюменские горячие источники.


— А какие уникальные курорты, не похожие ни на один в мире, есть в России и куда стоит отправиться?

— За последние три года появилась масса интересных курортов, сложно выделить из них один. Программа Ростуризма по возврату кешбэка за путешествия очень помогла отечественным отельерам реконструировать и модернизировать объекты, сделав их еще более привлекательными.

Я бы обратила внимание на курорт Армхи в Ингушетии. Когда-то там располагалась база олимпийского резерва. Сейчас это — современный горнолыжный курорт с новым отелем, отремонтированными корпусами, дорогами и удобными подъемниками. Летом там тоже есть, чем заняться: например, провести время у бассейнов, любуясь живописными пейзажами, или отправиться в путешествие по Северному Кавказу.

Курорт Армхи в Ингушетии.
Курорт Армхи в Ингушетии.
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Можно отметить и прибайкальские курорты Бурятии. За лечением минеральными источниками и грязью сюда приезжают с 1810 года и по сегодняшний день. Стоит посетить и уральские курорты «Ключи», «Увильды», «Усть- Качка».

Можно долго перечислять уникальные здравницы нашей страны. Чтобы отправиться на отдых, который удовлетворит ваш вкус, стоит обратиться к нашим экспертам по сервису и туризму. Они подробно расскажут обо всех уникальных лечебно-климатических зонах России.

Эксперты по сервису и туризму.
Эксперты по сервису и туризму.
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

— Одной из причин, которую некоторые называют, отказываясь от отдыха в России в пользу условной Турции, — несоответствие цены и качества оказываемых услуг. Как за последние годы трансформировался российский рынок в этом отношении — есть ли положительная динамика?

— Безусловно, положительная динамика прослеживается. Сейчас санаториям и курортам приходится бороться за туриста, поэтому они предлагают новые интересные оздоровительные программы, развивают досуговую инфраструктуру, расширяют площадь номеров и делают все возможное, чтобы быть лучше конкурентов.

Номер санатория.
Номер санатория.
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

— Какие преимущества и недостатки отдыха на таких курортах вы могли бы выделить?

— Давайте начнем с плохого. К сожалению, не все средства размещения санаториев соответствуют современны стандартам — это основной недостаток. Но, как я уже говорила, ситуация меняется к лучшему: активно ведется реконструкция номерного фонда, и строятся новые корпуса.

В то же время сильная сторона наших курортов — отличная лечебная база. Это огромное преимущество. Вам могут предложить хороший выбор лечебных и оздоровительных процедур. Поэтому можно не только решить проблемы со здоровьем, но и укрепить иммунитет, снять стресс и улучшить сон.

Курорт Алушта.
Курорт Алушта.
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

— Если пробежаться по разным видам отдыха в России — сколько стоит отдохнуть в этом году?

— Если говорить именно о санаторно-курортном отдыхе, то примерно от 3 тыс. рублей в сутки на человека. В эту стоимость будет входить проживание, полный пансион, посещение бассейнов и оздоровительные процедуры. Разумеется, стоимость во многом зависит от направления.

Дагестан. Северный Кавказ.
Дагестан. Северный Кавказ.
Федеральный туроператор «КУРОРТЫ РОССИИ»

Если же вы выберете ознакомительный туризм, цена стартует от 5 тыс. рублей за тур выходного дня. Кстати, хочу порекомендовать новое направление: морские и речные круизы по Енисею, летнему Байкалу, Волге и Каме, на Соловецкие острова, в Татарстан или Калмыкию.

Наши партнеры предлагают путешествия на новейших теплоходах. К этому прилагается премиальный сервис, эксклюзивные программы и концептуальная кухня coastal cuisine. То есть, это — не городской прогулочный теплоход, а буквально отель на воде. Стоимость такого отдыха от двух дней — от 12 450 рублей на человека.

Могу также порекомендовать экскурсионные туры в Чечню, Дагестан и Абхазию. Вкусная кухня, кавказское гостеприимство и великолепные красоты — все это окунет вас в новую культуру, иную реальность. За пять дней сможете познакомиться с самобытными обычаями и историей Северного Кавказа. Стоимость отдыха от пяти дней — от 28 200 рублей на человека.

Общий отдел бронирования туров Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ"
(ООО «Шестой континент»)

  • Юридический адрес: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А. Петрова, 221г/3, Н4
  • Офис: 8 (3852) 53-88-44, 22−95−67
  • Отдел бронирования: 8−800−775−5191 (бесплатно для РФ)
  • Официальный сайт: www.kurortyrossii.ru

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Информация о стоимости действительна на момент публикации.

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