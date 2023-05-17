Очередь к звездам. Номера в дорогих отелях на Алтае уже почти расхватали, поэтому инвесторы строят новые

Внебюджетные инвестиции
Практические весь объем внебюджетных инвестиций в туризме сконцентрирован в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь», в игорной «Сибирской монете» и в Белокурихе Горной. В 2022 году их инвесторы направили около 2,4 млрд рублей — рекорд последних пяти лет. Для сравнения, в позапрошлом году эта сумма составила 1,6 млрд рублей.
В этом году объекты «Гранд-Крио Резорт» в Белокурихе Горной начнут вводить в эксплуатацию. А сеть Azimut завершает работу над проектно-сметной документацией и в 2024 году начнет строительство нового отеля.
На территории Сибирской монеты проектируют гостиницу на 250 номеров и дополнительную инфраструктуру. «У инвестора есть целостная концепция развития бизнеса, которая включает строительство спа-центров, открытых и закрытых бассейнов и даже горнолыжных трасс», - добавил Евгений Дешевых.
Всего в Алтайском крае действуют 36 инвестиционных соглашения на сумму более 44 млрд рублей. Из них на Бирюзовой Катуни — 23,7 млрд рублей от 33 резидентов.
Бюджетные инвестиции
Объем бюджетных инвестиций в инфраструктуру в 2023 году составит более 1,6 млрд рублей.
В этом году по госпрограмме «Развитие туризма в Алтайском крае» запланировали строительство сети водоотведения и водоснабжения в Белокурихе Горной.
Средства, которые освободились при реструктуризации бюджетных кредитов, потратят на завершение работ на Бирюзовой Катуни. Например, там откроют пожарное депо.
За счет бюджетных инфраструктурных кредитов между селом Алтайское и Бирюзовой Катунью реконструируют 25 км дороги.
Как бронируют номера
Эксперты отмечают высокий спрос на отели повышенного класса комфортности.
Известно, что в четырехзвездочных отелях на июнь уже забронировали 72% номеров, июль — 84% и на август — 78%. А если говорить о всех объектах размещения, то эти цифры составляют 56%, 46% и 39% соответственно.
17 четырехзвездочных,
2 пятизвездочных отеля есть в Алтайском крае.
Сколько человек уже посетили Алтайский край
По данным официальной статистики, бронирование в Алтайском крае пока немного превышает уровень 2022 года.
Управление по развитию туризма и курортной деятельности ожидает, что летом турпоток будет как минимум на 5% больше , чем в 2022 году, и в абсолютных цифрах составит 1,2 млн человек.
С января по март в домиках и номерах в регионе остановились 157 тыс. человек — на 13,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Объем платных услуг увеличился на 40% и составил 2,3 млрд рублей. Более 60% услуг приходится на санаторно-курортную сферу.
Во время майских праздников по региону прокатились более 85 тыс. человек — на 12% больше туристов, чем в прошлом году.
Игорную зону «Сибирская монета» в прошлом году посетили около 200 тыс. гостей.
В санаториях Белокурихи с января по апреля отдохнули более 45 тыс. человек. Сегодня загрузка номеров - 64%. Ожидается, что по итогам года показатель в среднем составит 86%.
«К этому есть все предпосылки, здесь улучшают качество услуг, проводят реновацию объектов и строят новые, разрабатывают программы, - сказал Евгений Дешевых. - Санатории постепенно меняют свой облик, создавая современную среду и сохраняя высокий уровень медицины».