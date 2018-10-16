Осенние каникулы: куда барнаульцы едут отдыхать на ноябрьские праздники

Отдых на Алтае
На праздничные выходные туристы выбирают Белокуриху и Горный Алтай.
Ирина Слесарева,
руководитель туроператора «Арго»:
Из алтайских туристических районов в каникулы традиционна популярна Нижняя Катунь (Манжерок, Усть-Сема, Соузга — прим. ред). В этом году недорогие туркомплексы уже забронированы группами детей. Семьями в каникулы отдыхают и в Чемале, и на Телецком, и в Белокурихе, везде, где есть комфортное и качественное размещение. Те турбазы, которые гибко подходят к цене, не стоят пустыми и в октябре-ноябре.
Чаще всего туристы начинают планировать отдых на ноябрьские праздники за несколько дней до выходных, отметили в турфирме «Охота». Поэтому повышение спроса ожидают только после середины октября.
Наталья Белоусова,
руководитель турфирмы «Охота»:
Отдых в этот период на Алтае редко планируют за несколько недель. Исключение составляют только такие популярные комплексы как «Орлиное гнездо», «Алтика» и другие, в которых номера бронируют за несколько месяцев вперед.
В среднем суточное размещение в алтайских туристических комплексах в ноябре стоит от 2,5 до 5 тыс. рублей.
На море — с детьми
В 2018 году ноябрьские праздники выпадают на осенние школьные каникулы, которые начинаются 29 октября. Поэтому некоторые туристы выбирают на этот период туры за границу, рассказали в агентстве «100 дорог».
Ирина Слесарева,
руководитель туроператора «Арго»:
В конце октября — начале ноября начинаются зимние программы на курорты Юго-Восточной Азии. Большой популярностью сейчас пользуются Вьетнам, Таиланд, Китай — туда можно улететь из Барнаула. Из Новосибирска — вьетнамский остров Фукуок, индийский штат ГОА. Также можно улететь в ОАЭ или Прагу.
На эти осенние каникулы туристы стали чаще, чем в прошлом году, покупать путевки на вьетнамский остров Фукуок, отметила Наталья Белоусова. К ноябрю на курорте устанавливается теплая погода, море здесь спокойное.
Сколько стоит отдохнуть на ноябрьские праздники за границей
- Паттайя, Таиланд на двоих на 12 ночей от 80 тыс. рублей в отелях 3* из Барнаула.
- Пхукет, Таиланд на двоих на 12 ночей от 92 тыс. рублей в отелях 3* из Барнаула.
- Нячанг, Вьетнам на двоих на 11 ночей от 81,5 тыс. рублей в отелях 3* из Барнаула.
- Фукуок, Вьетнам на двоих на 10 ночей от 105,4 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска.
- Хайнань, Китай на двоих на 6 ночей от 71 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска.
- Гоа, Индия на двоих на 9 ночей от 82 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска
- Шарджа, ОАЭ на двоих на 6 ночей от 72,2 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска.
Как отдыхаем в ноябре 2018
4 ноября празднуют День народного единства. В 2018 году этот праздник выпадает на воскресенье. Поэтому к обычным выходным (субботе и воскресенью) добавится дополнительный день отдыха.
В ноябре мы будет отдыхать с 3 по 5 ноября (с субботы по понедельник). Всего в ноябре 2018 года 9 выходных дней.
Из-за празднования Дня народного единства в ноябре предстоит поработать на неделе четыре дня вместо пяти — с 6 по 9 ноября (со вторника по пятницу).