Осенние каникулы: куда барнаульцы едут отдыхать на ноябрьские праздники

В начале ноября в связи Днем народного единства будет три выходных. Они выпадают на осенние школьные каникулы. Барнаульцы уже начали бронировать путевки и турбазы на этот период, сообщили altapress.ru в турфирмах. Рассказываем, где отдохнуть в ноябре и сколько это стоит.

Отдых на Алтае

На праздничные выходные туристы выбирают Белокуриху и Горный Алтай.

Ирина Слесарева,

руководитель туроператора «Арго»:

Из алтайских туристических районов в каникулы традиционна популярна Нижняя Катунь (Манжерок, Усть-Сема, Соузга — прим. ред). В этом году недорогие туркомплексы уже забронированы группами детей. Семьями в каникулы отдыхают и в Чемале, и на Телецком, и в Белокурихе, везде, где есть комфортное и качественное размещение. Те турбазы, которые гибко подходят к цене, не стоят пустыми и в октябре-ноябре.

Чаще всего туристы начинают планировать отдых на ноябрьские праздники за несколько дней до выходных, отметили в турфирме «Охота». Поэтому повышение спроса ожидают только после середины октября.

Наталья Белоусова,

руководитель турфирмы «Охота»:

Отдых в этот период на Алтае редко планируют за несколько недель. Исключение составляют только такие популярные комплексы как «Орлиное гнездо», «Алтика» и другие, в которых номера бронируют за несколько месяцев вперед.

В среднем суточное размещение в алтайских туристических комплексах в ноябре стоит от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Дайверы на Телецком озере Роман Воробьев

На море — с детьми

В 2018 году ноябрьские праздники выпадают на осенние школьные каникулы, которые начинаются 29 октября. Поэтому некоторые туристы выбирают на этот период туры за границу, рассказали в агентстве «100 дорог».

Ирина Слесарева,

руководитель туроператора «Арго»:

В конце октября — начале ноября начинаются зимние программы на курорты Юго-Восточной Азии. Большой популярностью сейчас пользуются Вьетнам, Таиланд, Китай — туда можно улететь из Барнаула. Из Новосибирска — вьетнамский остров Фукуок, индийский штат ГОА. Также можно улететь в ОАЭ или Прагу.

На эти осенние каникулы туристы стали чаще, чем в прошлом году, покупать путевки на вьетнамский остров Фукуок, отметила Наталья Белоусова. К ноябрю на курорте устанавливается теплая погода, море здесь спокойное.

Сколько стоит отдохнуть на ноябрьские праздники за границей

Паттайя , Таиланд на двоих на 12 ночей от 80 тыс. рублей в отелях 3* из Барнаула.

Таиланд на двоих на 12 ночей от 80 тыс. рублей в отелях 3* из Барнаула. Пхукет , Таиланд на двоих на 12 ночей от 92 тыс. рублей в отелях 3* из Барнаула.

Таиланд на двоих на 12 ночей от 92 тыс. рублей в отелях 3* из Барнаула. Нячанг , Вьетнам на двоих на 11 ночей от 81,5 тыс. рублей в отелях 3* из Барнаула.

Вьетнам на двоих на 11 ночей от 81,5 тыс. рублей в отелях 3* из Барнаула. Фукуок , Вьетнам на двоих на 10 ночей от 105,4 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска.

Вьетнам на двоих на 10 ночей от 105,4 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска. Хайнань , Китай на двоих на 6 ночей от 71 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска.

Китай на двоих на 6 ночей от 71 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска. Гоа , Индия на двоих на 9 ночей от 82 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска

Индия на двоих на 9 ночей от 82 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска Шарджа , ОАЭ на двоих на 6 ночей от 72,2 тыс. рублей в отелях 3* из Новосибирска.

Как отдыхаем в ноябре 2018

4 ноября празднуют День народного единства. В 2018 году этот праздник выпадает на воскресенье. Поэтому к обычным выходным (субботе и воскресенью) добавится дополнительный день отдыха.

В ноябре мы будет отдыхать с 3 по 5 ноября (с субботы по понедельник). Всего в ноябре 2018 года 9 выходных дней.

Из-за празднования Дня народного единства в ноябре предстоит поработать на неделе четыре дня вместо пяти — с 6 по 9 ноября (со вторника по пятницу).