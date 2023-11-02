Отдых в Казани: куда пойти с детьми

В Казани много туристов, приезжающих на отдых с детьми разных возрастов. Подобрать подходящую экскурсию для знакомства с городом можно здесь: https://www.sputnik8.com/ru/kazan , мы же расскажем об интересных местах, которые можно посетить с ребенком.

Туган авалым (Город мастеров)

Комплекс под открытым небом, стилизованный под классическую татарскую деревушку. Отличное место для знакомства с культурой и бытом местных жителей. На территории объекта расположены домики в этностиле, в которых можно пройти мастер-классы по созданию изделий из кожи, лепки и прочего. Здесь можно отведать национальные блюда, примерить татарские костюмы, купить сувениры, вкусно поесть и многое другое.

Парк аттракционов «Кырлай»

Отличное место для отдыха на открытом воздухе. Здесь есть различные аттракционы, колесо обозрения, торговые точки, кафе, батуты, автодром и более экстремальные развлечения.

Музей иллюзий и Дом великана

Они расположены на территории одного комплекса, который располагается на пешеходной улице Баумана. Ребятишкам будет интересно посмотреть на необычные 3D-картины и другие экспонаты в музее иллюзий и гигантскую мебель в Доме великана.

Зооботанический сад

Дети могут провести осмотр вольеров самостоятельно, с родителями, или в составе увлекательной экскурсии. Отдельно есть небольшой контактный зоопарк, где организовано более близкое общение с проживающими на территории животными.

Детские экскурсии

Для детей организовываются специальные театрализованные «сказочные» экскурсии, в ходе которых ребята узнают достопримечательности города в очень увлекательной форме. Также можно подобрать увлекательный квест, который будет и интересным, и познавательным.

Музей естественной истории Татарстана

Здесь можно поучаствовать в раскопках динозавра, совершить виртуальную прогулку с саблезубым тигром, опуститься на дно Карибского моря, взвеситься на космических весах и совершить много других интересных действий.

Татарский государственный театр кукол «Экият»

Здесь стоит побывать каждому туристу, вне зависимости от наличия детей! Атмосфера театра, выполненного в сказочном стиле, захватывает каждого посетителя. Номера на представления лучше бронировать заранее, поскольку спрос на них высокий. Зимой перед зданием театра выстраивают Ледовый городок.

Аквапарки

Их два: «Ривьера» и «Барионикс». Оба интересны как для взрослых, так и для детей. Второй больше подходит для малышей.

Казанская набережная

Это идеальное место для неспешных семейных прогулок. Дети могут здесь покататься на каруселях, самокатах, а также многих других видах транспорта.