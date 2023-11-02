5 ноября
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Отдых в Казани: куда пойти с детьми

В Казани много туристов, приезжающих на отдых с детьми разных возрастов. Подобрать подходящую экскурсию для знакомства с городом можно здесь: https://www.sputnik8.com/ru/kazan, мы же расскажем об интересных местах, которые можно посетить с ребенком.

Татарский государственный театр кукол «Экият».
Татарский государственный театр кукол «Экият».
Фото предоставлено компанией «Спутник».

Туган авалым (Город мастеров)

Комплекс под открытым небом, стилизованный под классическую татарскую деревушку. Отличное место для знакомства с культурой и бытом местных жителей. На территории объекта расположены домики в этностиле, в которых можно пройти мастер-классы по созданию изделий из кожи, лепки и прочего. Здесь можно отведать национальные блюда, примерить татарские костюмы, купить сувениры, вкусно поесть и многое другое.

Парк аттракционов «Кырлай»

Отличное место для отдыха на открытом воздухе. Здесь есть различные аттракционы, колесо обозрения, торговые точки, кафе, батуты, автодром и более экстремальные развлечения.

Музей иллюзий и Дом великана

Они расположены на территории одного комплекса, который располагается на пешеходной улице Баумана. Ребятишкам будет интересно посмотреть на необычные 3D-картины и другие экспонаты в музее иллюзий и гигантскую мебель в Доме великана.

Зооботанический сад

Дети могут провести осмотр вольеров самостоятельно, с родителями, или в составе увлекательной экскурсии. Отдельно есть небольшой контактный зоопарк, где организовано более близкое общение с проживающими на территории животными.

Детские экскурсии

Для детей организовываются специальные театрализованные «сказочные» экскурсии, в ходе которых ребята узнают достопримечательности города в очень увлекательной форме. Также можно подобрать увлекательный квест, который будет и интересным, и познавательным.

Музей естественной истории Татарстана

Здесь можно поучаствовать в раскопках динозавра, совершить виртуальную прогулку с саблезубым тигром, опуститься на дно Карибского моря, взвеситься на космических весах и совершить много других интересных действий.

Татарский государственный театр кукол «Экият»

Здесь стоит побывать каждому туристу, вне зависимости от наличия детей! Атмосфера театра, выполненного в сказочном стиле, захватывает каждого посетителя. Номера на представления лучше бронировать заранее, поскольку спрос на них высокий. Зимой перед зданием театра выстраивают Ледовый городок.

Аквапарки

Их два: «Ривьера» и «Барионикс». Оба интересны как для взрослых, так и для детей. Второй больше подходит для малышей.

Казанская набережная

Это идеальное место для неспешных семейных прогулок. Дети могут здесь покататься на каруселях, самокатах, а также многих других видах транспорта.

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