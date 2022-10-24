Отдых в Сочи в межсезонье: что стоит посетить в первую очередь?

«Высокими» сезонами для отдыха в Сочи считается два периода: летний и зимний. В теплое время года людей привлекает возможность отдохнуть у Черного моря, в холодное — горнолыжные курорты. Но если отпуск выпал на межсезонье, это вовсе не повод отказываться от поездки в олимпийскую столицу. И поздней осенью, и ранней весной здесь найдется множество занятий по душе. О том, чем заняться в Сочи в указанные периоды, расскажем ниже.

Активный отдых в горах

Число экскурсионных направлений исчисляется десятками. Кто-то выбирает пешие прогулки, кому-то больше по душе морские, велосипедные, автобусные или автомобильные. Расскажем о нескольких наиболее интересных вариантах:

Выездные экскурсии в Абхазию. Этот вариант подойдет тем , кто уже успел осмотреть все лучшие места Сочи и окрестностей. Наиболее популярные достопримечательности и направления: о. Рица , Гегский водопад , Гагры , Новый Афон и другие. Курорты Красной Поляны. Уникальное направление , позволяющее собственными глазами увидеть не только захватывающие горные пейзажи , но и невероятное олимпийское наследие. Морские прогулки с рыбалкой или без. Туристов возят на катерах , яхтах , тримаранах и многих других видах водного транспорта. Есть возможность совместить такую экскурсию с купанием в открытом море , приготовлением улова прямо на борту или на берегу и многим другим. Экстремальное направление. Осмотреть окрестности города можно на квадрациклах , джипах , вертолетах , мотоциклах и т.д. Также для самых смелых организовываются сплавы по горным рекам. При желании можно заняться дайвингом. Число экстремальных развлечений и аттракционов исчисляется десятками.

Полезно знать: экскурсии с профессиональными гидами помогут узнать много полезной интересной информации об истории, культуре и традициях.

Экскурсия , которая запомнится навсегда

Если вы хотите провести несколько часов (а возможно, и целый день) так, чтобы это время запомнилось навсегда, рекомендуем попробовать:

конная прогулка по живописным местам. При желании можно пройти по одному из самых популярных маршрутов или выбрать индивидуальную программу;

полет на воздушном шаре или параплане. С высоты птичьего полета местные красоты выглядят по-настоящему волшебно;

осмотр уникальных для России чайных плантаций;

гастрономическое направление. Есть много экскурсий , в ходе которых можно попробовать уникальные блюда местной кухни.

Если вам нужны необычные снимки, вы можете выбрать такое направление, как фотопрогулка по окрестностям Сочи. Вы можете быть уверены, что такими селфи не похвастается больше никто!