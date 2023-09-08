Поплавать у скалы и пожать лапу морскому котику. Как отдохнуть и что посмотреть в Туапсе в сентябре 2023

В Алтайском крае настали холодные осенние дни. В тоже время начало сентября знаменует бархатный сезон в Краснодарском крае, который стал особенно популярен среди россиян в 2023 году. Накупавшийся и загоревший корреспондент altapress.ru лично проверил, каков отдых на сочинском пляже. И теперь рассказывает вам, почему отпуск в Туапсе не так уж и плох, как может показаться.

Чем хорош этот ваш Туапсе

Туапсе не вызывает ассоциаций с классическим курортным отдыхом. Оно и понятно, ведь это в первую очередь портовый город, который каждый день принимает в тихой гавани десятки грузовых судов.

Однако когда пляжи Анапы вскипели от огромного потока туристов, а Крымский мост утонул в километровых пробках, тут то все и вспомнили о живописной провинции, в которой когда-то давно рыбачили у Белой скалы Семен Семеныч Горбунков и Геша Козодоев.

Город окружен с трех сторон горами Большого Кавказа, поросшими хвойными лесами. Он находится на стыке сухих и влажных субтропиков, благодаря чему летняя жара здесь переносится легче, чем в Сочи, и акклиматизация проходит быстрее.

Местные улочки густо заросли травой. Иногда здесь встречаются такие каменные лестницы. Юлия Дильман

Особенно приятным отдых становится в начале сентября, когда на смену духоте приходит приятная морская прохлада. Температура составляет +25...+29 градусов, а море прогревается до +25...+27 градусов.

По этой же причине в городе расположено много санаториев, пансионатов и детских лагерей. Люди лечатся от заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. Легенды о лечебном воздухе дошли и до нашей семьи, а потому мама и я схватили сестру с астмой в охапку и повезли насильно наслаждаться морем.

Желая прибавить лишних квадратных метров к своей квартире, местные буквально надстраивают целую комнату к своему балкону Юлия Дильман Улицы Туапсе Юлия Дильман Улицы Туапсе Юлия Дильман

Как добраться до города

Добраться до Туапсе из Алтайского края можно несколькими способами.

Первый и самый простой: доехать до Новосибирска и вылететь прямым рейсом до Адлера. На сегодняшний день вылететь непосредственно в сам Краснодар, Анапу или Геленджик не получится, так как аэропорты закрыты.

До Адлера летят компании «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. “Уральскими линиями» лететь дешевле всего — билет туда и обратно стоит от 20 тыс. рублей. Полет займет около пяти часов.

От Адлера до города можно добраться на электричке, которая идет каждый час. Путь займет более двух часов.

Из иллюминатора самолета открываются красивые виды на мегаполисы Юлия Дильман Из иллюминатора самолета открываются красивые виды на мегаполисы Юлия Дильман Из иллюминатора самолета открываются красивые виды на горы Юлия Дильман

Второй способ: вылететь до Адлера из Барнаула с пересадкой в Москве. Путь займет больше, чем пять часов, а именно четыре часа до столицы России и четыре часа — до Адлера. Цена билета также выше — около 28 тыс. рублей туда и обратно. А после, не забываем, еще три часа на электричке. Но, несмотря на всю сложность путешествия, именно такой вариант мы выбрали с семьей, потому что легких путей не ищем.

И третий способ: сесть на поезд в Барнауле и отправиться в трехдневное путешествие до Адлера. Билет в одну сторону стоит от 10 тыс. Но, кажется, такой вариант выбирают только организаторы путевок в лагерь из-за невысокой цены билетов.

Аэропорт в Адлере Юлия Дильман

Где остановиться в Туапсе

Лучше всего искать место для проживания в районах вблизи пляжей: это Весна, Приморье или Кадош. Также можно остановиться в Центре. Он удобен тем, что рядом расположены главные достопримечательности города. Однако пляж находится далеко от района из-за того, что выход к морю занят портом и терминалами.

Остановиться можно как в отелях и гостиницах, так и снять отдельную квартиру у местных. Самыми популярными отелями считаются:

Grey House – одна ночь в стандартном номере с завтраком стоит около 9 тыс. рублей.

«Одиссея» - одна ночь в стандартном номере стоит от 3 тыс. рублей.

«Каравелла» - одна ночь в одноместном номере стоит от 3 тыс. рублей, в номере люкс - от 6 тыс. рублей.

Вариант со съемной квартирой выглядит более привлекательным для семей с детьми. Поэтому мы снимали уютную двушку в Приморье. Главные плюсы — невысокая стоимость (4 тыс. рублей за ночь за двух взрослых и одного ребенка), близость моря и все необходимое для проживания: кухня, ванная и отдельная спальня.

Порадовало и то, что на первом этаже дома находились продуктовые и хозяйственные магазины. Рядом раскинулись овоще-фруктовые ларьки и даже один с тандыром, в котором выпекали вкусные лепешки.

На улицах города часто встречаются упитанные бродяжки Юлия Дильман На улицах города часто встречаются упитанные бродяжки Юлия Дильман На улицах города часто встречаются упитанные бродяжки Юлия Дильман На улицах города часто встречаются упитанные бродяжки Юлия Дильман

Достопримечательности Туапсе

Город идеально подойдет для любителей спокойного пляжного отдыха. В отличие от Анапы или Адлера, туристов тут гораздо меньше. Соответственно, пляжи здесь намного свободнее, а улицы — тише.

Но в этом же и кроется минус Туапсе. Крупных развлекательных комплексов, таких как «Сочи парк» или «Ривьера-Сочи», здесь нет. Добираться до крупных городов, например, Геленджика или Новороссийска, придется долго — более двух-трех часов. Тем не менее, в самом городе есть, на что посмотреть и куда сходить.

Самое популярное место в Туапсе — знаменитая скала Кисилева, та самая Белая скала из фильма «Бриллиантовая рука». Огромный отвесный монолит возвышается на 46 м над уровнем моря, у подножия которого плещутся волны. Скалу назвали в честь художника Александра Киселева, который часто приезжал сюда писать картины.

Любимым местом для прогулок туристы называют Платановую аллею. Ее заложили еще в начале прошлого века к 300-летнему юбилею дома Романовых. Платаны растут здесь уже более ста лет.

Для вечернего променада подойдет Морской бульвар. Брусчатая улочка, усаженная яркими цветами, тянется вдоль моря и открывает красивый вид на порт Черного моря.

С Морского бульвара можно выйти к самой красивой площади города — площади Октябрьской революции. Здесь расположены различные памятники,

посвященные истории обороны города, и популярные рестораны. А вечером начинает работать музыкальный фонтан, который под шум воды проигрывает десятки композиций от классики, до современных хитов.

Также на площади находится одна из самых необычных построек Туапсе — диспетчерская башня Росморпорта. Это высокий бетонный столб, увенчанный голубым стеклянным шаром. Местные прозвали ее «чупа-чупсом» из-за странной формы. Что интересно, у администрации не было весомых причин поднимать так высоко диспетчерский пункт. Но власти посчитали, что башня станет местом притяжения туристов и визитной карточкой города.

Площадь Октябрьской революции Юлия Дильман

Вальс с дельфинами

Что касается детских развлечений, то в 16 км от города в селе Небуг находится один из лучших дельфинариев района - «Аквамир». Узнав, что билет стоит 1 тыс. рублей, невольно хочется спросить: «Что же эти дельфины там делают? Танго танцуют?!» Да, танцуют. А еще поют, рисуют и делают сальто.

Дешевле добраться в Небуг на автобусе, билет стоит 55 рублей. Но не исключено, что придется ехать стоя из-за большого числа желающих. Можно доехать и на такси, но водители не стесняются заламывать цену и просят сразу 800 рублей.

Программа длится 45 минут. Перед зрителями выступают морские котики Плюша и Паштет, которые лично здороваются со зрителями и протягивают им ласты. Морская львица Алиса исполняет песню собственного сочинения и танцует водное танго с дрессировщиком. А следом за ними на сцену выплывают дельфины Злата и Гоша, которые показывают чудеса акробатики.

Также дельфины пишут картину, которую разыгрывают среди зрителей на импровизированном аукционе. На нашем представлении женщина из Краснодара не пожалела отдать за рисунок 6 тыс. рублей.

Дельфинарий "Аквамир" Юлия Дильман Дельфинарий "Аквамир" Юлия Дильман Дельфинарий "Аквамир" Юлия Дильман

Где можно искупаться

Конечно, самая главная достопримечательность Туапсе — это море. И каждый уважающий себя турист обязан искупаться в соленой воде.

Главным пляжем города считается Центральный, который растянулся на 1,3 км. Здесь оборудованы лежаки, волейбольные площадки, а также есть большой рынок сувениров и местной еды. Без чурчхеллы и мидий вы точно не останетесь.

К Центральному примыкает пляж Весна. Он не так хорошо оборудован, как его сосед, но может порадовать небольшим количеством людей.

Мы же купались в Приморском пляже, который называют самым живописным в Туапсе. Действительно, местная скала выглядит монументально. Рядом же с ним расположен порт. Некоторые смельчаки умудряются залезать на его стены и прыгать в воду.

Пляж в Туапсе Юлия Дильман Пляж Туапсе Юлия Дильман VIP-лежаки на пляже в Туапсе Юлия Дильман Рынок к пляжу в Туапсе Юлия Дильман

Прежде, чем идти купаться, стоит помнить, что все пляжи в городе усеяны галькой. Полежать на ней, конечно, можно, но будет не очень приятно. Поэтому местные придумали универсальные коврики, в которые вшит полиэстер. На нем удобно сидеть, коврик легко складывается и быстро сохнет. Стоит он немало, 1 тыс. рублей, но быстро окупает себя, так как столько же стоит аренда лежаков на один день.

Также местные предлагают купить коралловые тапочки, чтобы мелкие камни не впивались в ноги на морском дне. В них удобно плавать, так как они плотно прилегают к ногам. Стоят 400 рублей.

Где поесть в Туапсе

В Туапсе есть небольшие столовые, в которых можно пообедать на 200 рублей, известные рестораны фаст-фуда, такие как «Додо Пицца», «Вкусно и точка» и KFS, а также местные рестораны.

Вот некоторые из них:

«Марио-Хинкалино» - ресторан с неожиданным сочетанием итальянской и грузинской кухни.

«Гурман» - кафе, известное подачей местной рыбы: барабульки и сыргана.

«Вареничная» - семейный ресторан, в котором подают различные виды вареников. Самые популярные с адыгейским сыром и вареники с заварным кремом и малиной.

«Веранда» - ресторан предлагает европейскую, итальянскую, русскую, японскую и черноморскую кухни.

Local Pizza – местная сеть пиццерий, которая печет как любимые всем пеперони, так и собственные виды пиццы. Например, «Любимую пиццу тети Карины» с беконом и грибами или «Туапсинскую» с черри, беконом, пеперони, маслинами и цезарь-соусом.