Поплавать у скалы и пожать лапу морскому котику. Как отдохнуть и что посмотреть в Туапсе в сентябре 2023

Чем хорош этот ваш Туапсе
Туапсе не вызывает ассоциаций с классическим курортным отдыхом. Оно и понятно, ведь это в первую очередь портовый город, который каждый день принимает в тихой гавани десятки грузовых судов.
Однако когда пляжи Анапы вскипели от огромного потока туристов, а Крымский мост утонул в километровых пробках, тут то все и вспомнили о живописной провинции, в которой когда-то давно рыбачили у Белой скалы Семен Семеныч Горбунков и Геша Козодоев.
Город окружен с трех сторон горами Большого Кавказа, поросшими хвойными лесами. Он находится на стыке сухих и влажных субтропиков, благодаря чему летняя жара здесь переносится легче, чем в Сочи, и акклиматизация проходит быстрее.
Особенно приятным отдых становится в начале сентября, когда на смену духоте приходит приятная морская прохлада. Температура составляет +25...+29 градусов, а море прогревается до +25...+27 градусов.
По этой же причине в городе расположено много санаториев, пансионатов и детских лагерей. Люди лечатся от заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. Легенды о лечебном воздухе дошли и до нашей семьи, а потому мама и я схватили сестру с астмой в охапку и повезли насильно наслаждаться морем.
Как добраться до города
Добраться до Туапсе из Алтайского края можно несколькими способами.
Первый и самый простой: доехать до Новосибирска и вылететь прямым рейсом до Адлера. На сегодняшний день вылететь непосредственно в сам Краснодар, Анапу или Геленджик не получится, так как аэропорты закрыты.
До Адлера летят компании «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. “Уральскими линиями» лететь дешевле всего — билет туда и обратно стоит от 20 тыс. рублей. Полет займет около пяти часов.
От Адлера до города можно добраться на электричке, которая идет каждый час. Путь займет более двух часов.
Второй способ: вылететь до Адлера из Барнаула с пересадкой в Москве. Путь займет больше, чем пять часов, а именно четыре часа до столицы России и четыре часа — до Адлера. Цена билета также выше — около 28 тыс. рублей туда и обратно. А после, не забываем, еще три часа на электричке. Но, несмотря на всю сложность путешествия, именно такой вариант мы выбрали с семьей, потому что легких путей не ищем.
И третий способ: сесть на поезд в Барнауле и отправиться в трехдневное путешествие до Адлера. Билет в одну сторону стоит от 10 тыс. Но, кажется, такой вариант выбирают только организаторы путевок в лагерь из-за невысокой цены билетов.
Где остановиться в Туапсе
Лучше всего искать место для проживания в районах вблизи пляжей: это Весна, Приморье или Кадош. Также можно остановиться в Центре. Он удобен тем, что рядом расположены главные достопримечательности города. Однако пляж находится далеко от района из-за того, что выход к морю занят портом и терминалами.
Остановиться можно как в отелях и гостиницах, так и снять отдельную квартиру у местных. Самыми популярными отелями считаются:
- Grey House – одна ночь в стандартном номере с завтраком стоит около 9 тыс. рублей.
- «Одиссея» - одна ночь в стандартном номере стоит от 3 тыс. рублей.
- «Каравелла» - одна ночь в одноместном номере стоит от 3 тыс. рублей, в номере люкс - от 6 тыс. рублей.
Вариант со съемной квартирой выглядит более привлекательным для семей с детьми. Поэтому мы снимали уютную двушку в Приморье. Главные плюсы — невысокая стоимость (4 тыс. рублей за ночь за двух взрослых и одного ребенка), близость моря и все необходимое для проживания: кухня, ванная и отдельная спальня.
Порадовало и то, что на первом этаже дома находились продуктовые и хозяйственные магазины. Рядом раскинулись овоще-фруктовые ларьки и даже один с тандыром, в котором выпекали вкусные лепешки.
Достопримечательности Туапсе
Город идеально подойдет для любителей спокойного пляжного отдыха. В отличие от Анапы или Адлера, туристов тут гораздо меньше. Соответственно, пляжи здесь намного свободнее, а улицы — тише.
Но в этом же и кроется минус Туапсе. Крупных развлекательных комплексов, таких как «Сочи парк» или «Ривьера-Сочи», здесь нет. Добираться до крупных городов, например, Геленджика или Новороссийска, придется долго — более двух-трех часов. Тем не менее, в самом городе есть, на что посмотреть и куда сходить.
Самое популярное место в Туапсе — знаменитая скала Кисилева, та самая Белая скала из фильма «Бриллиантовая рука». Огромный отвесный монолит возвышается на 46 м над уровнем моря, у подножия которого плещутся волны. Скалу назвали в честь художника Александра Киселева, который часто приезжал сюда писать картины.
Любимым местом для прогулок туристы называют Платановую аллею. Ее заложили еще в начале прошлого века к 300-летнему юбилею дома Романовых. Платаны растут здесь уже более ста лет.
Для вечернего променада подойдет Морской бульвар. Брусчатая улочка, усаженная яркими цветами, тянется вдоль моря и открывает красивый вид на порт Черного моря.
С Морского бульвара можно выйти к самой красивой площади города — площади Октябрьской революции. Здесь расположены различные памятники,
посвященные истории обороны города, и популярные рестораны. А вечером начинает работать музыкальный фонтан, который под шум воды проигрывает десятки композиций от классики, до современных хитов.
Также на площади находится одна из самых необычных построек Туапсе — диспетчерская башня Росморпорта. Это высокий бетонный столб, увенчанный голубым стеклянным шаром. Местные прозвали ее «чупа-чупсом» из-за странной формы. Что интересно, у администрации не было весомых причин поднимать так высоко диспетчерский пункт. Но власти посчитали, что башня станет местом притяжения туристов и визитной карточкой города.
Вальс с дельфинами
Что касается детских развлечений, то в 16 км от города в селе Небуг находится один из лучших дельфинариев района - «Аквамир». Узнав, что билет стоит 1 тыс. рублей, невольно хочется спросить: «Что же эти дельфины там делают? Танго танцуют?!» Да, танцуют. А еще поют, рисуют и делают сальто.
Дешевле добраться в Небуг на автобусе, билет стоит 55 рублей. Но не исключено, что придется ехать стоя из-за большого числа желающих. Можно доехать и на такси, но водители не стесняются заламывать цену и просят сразу 800 рублей.
Программа длится 45 минут. Перед зрителями выступают морские котики Плюша и Паштет, которые лично здороваются со зрителями и протягивают им ласты. Морская львица Алиса исполняет песню собственного сочинения и танцует водное танго с дрессировщиком. А следом за ними на сцену выплывают дельфины Злата и Гоша, которые показывают чудеса акробатики.
Также дельфины пишут картину, которую разыгрывают среди зрителей на импровизированном аукционе. На нашем представлении женщина из Краснодара не пожалела отдать за рисунок 6 тыс. рублей.
Где можно искупаться
Конечно, самая главная достопримечательность Туапсе — это море. И каждый уважающий себя турист обязан искупаться в соленой воде.
Главным пляжем города считается Центральный, который растянулся на 1,3 км. Здесь оборудованы лежаки, волейбольные площадки, а также есть большой рынок сувениров и местной еды. Без чурчхеллы и мидий вы точно не останетесь.
К Центральному примыкает пляж Весна. Он не так хорошо оборудован, как его сосед, но может порадовать небольшим количеством людей.
Мы же купались в Приморском пляже, который называют самым живописным в Туапсе. Действительно, местная скала выглядит монументально. Рядом же с ним расположен порт. Некоторые смельчаки умудряются залезать на его стены и прыгать в воду.
Прежде, чем идти купаться, стоит помнить, что все пляжи в городе усеяны галькой. Полежать на ней, конечно, можно, но будет не очень приятно. Поэтому местные придумали универсальные коврики, в которые вшит полиэстер. На нем удобно сидеть, коврик легко складывается и быстро сохнет. Стоит он немало, 1 тыс. рублей, но быстро окупает себя, так как столько же стоит аренда лежаков на один день.
Также местные предлагают купить коралловые тапочки, чтобы мелкие камни не впивались в ноги на морском дне. В них удобно плавать, так как они плотно прилегают к ногам. Стоят 400 рублей.
Где поесть в Туапсе
В Туапсе есть небольшие столовые, в которых можно пообедать на 200 рублей, известные рестораны фаст-фуда, такие как «Додо Пицца», «Вкусно и точка» и KFS, а также местные рестораны.
Вот некоторые из них:
- «Марио-Хинкалино» - ресторан с неожиданным сочетанием итальянской и грузинской кухни.
- «Гурман» - кафе, известное подачей местной рыбы: барабульки и сыргана.
- «Вареничная» - семейный ресторан, в котором подают различные виды вареников. Самые популярные с адыгейским сыром и вареники с заварным кремом и малиной.
- «Веранда» - ресторан предлагает европейскую, итальянскую, русскую, японскую и черноморскую кухни.
- Local Pizza – местная сеть пиццерий, которая печет как любимые всем пеперони, так и собственные виды пиццы. Например, «Любимую пиццу тети Карины» с беконом и грибами или «Туапсинскую» с черри, беконом, пеперони, маслинами и цезарь-соусом.