10 причин, по которым стоит поехать в Кронштадт

Кронштадт — форпост, расположенный на западных рубежах РФ. Является внутригородским образованием северной столицы. Порт стоит на острове Котлин в Финском заливе.

Добраться в Кронштадт несложно — один из самых быстрых способов можно найти здесь: https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/meteor-v-kronshtadt. Почему стоит посетить это удивительное место — ниже.

Интересные факты о Кронштадте

До 1996 года город был закрытым — посещение его туристами было ограниченно. Сейчас прогуляться по удивительным улочкам, на которых расположено более трех сотен исторических и культурных памятников, может каждый.

Исторические факты:

1704 год считается датой основания форпоста;

после масштабного наводнения , случившегося здесь в начале 19 века , город пришлось отстраивать практически заново;

случившегося здесь в начале 19 века город пришлось отстраивать практически заново; в 1864 году здесь был построен первый ледокол современного типа;

единственную сохранившуюся в стране и мире чугунную мостовую кольцевого типа можно увидеть именно здесь;

за всю историю существования оборонительного рубежа его не смог преодолеть ни один вражеский корабль;

работники местных исследовательских станций сделали более 50 важных для научного мира географических открытий;

с 1990 г. исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В годы ВОВ форпост активно использовался нашими военными. Во время блокады Ленинграда рубеж удерживался красноармейцами, что позволило сделать его частью малой «дороги жизни».

Что еще посетить?

Кронштадт. СС0

Площадь современного города составляет около 20 кв.км. Тех, кто приезжает сюда в составе организованных туристических групп, экскурсоводы возят по самым интересным и значимым местам. Самостоятельным путешественникам мы рекомендуем посетить следующие места:

исторический центр , в котором сохранилось множество уникальных построек 18−19 веков;

в котором сохранилось множество уникальных построек 18−19 веков; оборонительный форт «Император Александр I»;

Никольский морской собор;

Якорная площадь и Музей истории Кронштадта;

многочисленные памятники и мемориалы , посвященные военным деятелям , связанным со славной историей города;

посвященные военным деятелям связанным со славной историей города; Деревянный маяк;

Обводный канал. По его берегам стоят строения , сохранившиеся еще с петровских времен.

Для осмотра достопримечательностей обычно требуется 1−2 дня. Экскурсии проводятся круглогодично, но прогуливаться по историческим местам комфортнее в теплое время года — зимой и ранней весной здесь часто дуют сильные ветра. Городок имеет сухопутное сообщение с материком, поэтому проблем с транспортом у туристов не возникает.