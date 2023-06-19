Прогулки на теплоходе по Москве: отвечаем на главные вопросы туристов

Если вы не хотите осматривать достопримечательности столицы среди толп туристов, огромного числа машин и прочих раздражающих факторов, вы можете предпочесть альтернативный пешеходным и автомобильным экскурсиям вариант – прогулки на теплоходе. Вы сможете увидеть город с непривычного ракурса и получить по-настоящему незабываемые впечатления. Что нужно знать, если вас интересуют теплоходы Москвы , расскажем ниже.

В какое время года можно посетить водную экскурсию?

Существует стереотип, что речная навигация – дело сезонное, и зимой совершить морскую экскурсию невозможно. На самом деле, запрет на выход судов действует только при крайне неблагоприятных погодных условиях, например, штормовом ветре или сильном морозе. В остальном, никаких ограничений нет. Экскурсию можно посетить не только днем, но и в ночное время. Расписание лучше уточнять там, где вы приобретаете билет (сделать это можно заранее).

Сколько человек могут отправиться на экскурсию одновременно?

Здесь все зависит от ваших предпочтений. Прогулка может быть организована и для двоих гостей (например, если речь идет о романтическом свидании), и для компании, и для гостей целой свадьбы. Вы можете выбрать подходящий именно вам по размеру теплоход или другое плавательное средство. Если вы обладаете соответствующими навыками, вы можете отказаться от сопровождения и сами выступить капитаном катера.

Как долго длится прогулка?

Однозначного ответа на этот вопрос также нет. Все зависит от маршрута, выбранного вами теплохода, программы экскурсии и прочих факторов. Среднее время осмотра столицы составляет 2 часа, но есть и более продолжительные, и более короткие туры. Есть программы, предусматривающие выход на сушу и осмотр интересных объектов, есть и те, которые проходят полностью «по воде».

Что входит в стоимость?

Чаще всего вы приобретаете только экскурсию. В стоимость может быть включена работа гида, легкие закуски или прочие сопутствующие услуги. Но здесь все зависит от выбранной вами фирмы-организатора и конкретного экскурсионного тура. Обязательно уточняйте этот момент на стадии бронирования билетов.

Можно ли организовать праздник на борту теплохода?

Да, такие услуги весьма востребованы. На водном транспорте отмечают свадьбы, выпускные, корпоративы и многие другие праздники. Это необычный способ сделать ваше торжество по-настоящему запоминающимся, ярким и интересным.