Прохор Шаляпин назвал Алтайский край прекрасным местом для отдыха

Наступает пара отпусков и время определиться, где пройдут самые теплые месяца в году. Прохор Шаляпин в беседе с iReactor отметил, что Алтайский край - прекрасное место для отдыха, но добраться до него не просто. Для жителей столицы России певец посоветовал более близкие туристические точки.
- Оздоровительный центр "Школа здоровья" Самарской области. Идеально подойдет для любителей детокс-процедур.
- Сочинский мини-отель GreenHouse с оздоровительным спа-комплексом, аппаратными массажами и кедровыми бочками.
- Лотосовые поля в Астрахани - лучше всего ехать в августе.
- Калининград - с его невероятно красивыми пейзажами и гостеприимными жителями.
- Светлогорск, где певец советует погулять в Национальном парке, а так же позагорать и увидеть море.
Вне конкуренции остался Кисловодск, который покорил Прохора Шаляпина удивительно чистым воздухом.