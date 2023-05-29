29 мая
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Туризм

Прохор Шаляпин назвал Алтайский край прекрасным местом для отдыха

Певец назвал пять мест, которые советует друзьям для отдыха и где с удовольствием бывает сам. Отдельно артист выделил Алтайский край, сообщает iReactor.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Максим Стрелковский.

Наступает пара отпусков и время определиться, где пройдут самые теплые месяца в году. Прохор Шаляпин в беседе с iReactor отметил, что Алтайский край - прекрасное место для отдыха, но добраться до него не просто. Для жителей столицы России певец посоветовал более близкие туристические точки.

  1. Оздоровительный центр "Школа здоровья" Самарской области. Идеально подойдет для любителей детокс-процедур.
  2. Сочинский мини-отель GreenHouse с оздоровительным спа-комплексом, аппаратными массажами и кедровыми бочками.
  3. Лотосовые поля в Астрахани - лучше всего ехать в августе.
  4. Калининград - с его невероятно красивыми пейзажами и гостеприимными жителями.
  5. Светлогорск, где певец советует погулять в Национальном парке, а так же позагорать и увидеть море.

Вне конкуренции остался Кисловодск, который покорил Прохора Шаляпина удивительно чистым воздухом.

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