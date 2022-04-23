«Рви меха» и барабаны. Что ожидать от праздника «Цветение маральника»

Открыть летний туристический сезон в регионе решили с грохотом и хохотом. «Алтайтурцентр» рассказал altapress.ru о том, что послушать и увидеть на «Цветении маральника», а также открыл секрет, как можно обойти Алтайский край за десяток шагов.

Шесть метров по Алтаю

Организаторы праздника приготовили внушительную по размерам фотозону. На главной аллеи туркомлекса «Бирюзовая Катунь» 6-метровая конструкция, панели которой будут заполнены снимками, сделанными блогерами и фотографами со всей России. Это и панорамы природных уголков региона, и достопримечательности Барнаула, изображения блюд национальной кухни и портреты народностей Алтайского края. По задумке авторов, обойдя объект, можно совершить мини-путешествие по региону.

Сфотографироваться можно и у других эффектных локаций «Бирюзовой Катуни». Например, у пары десятков деревянных скульптур, неподалеку от парк-отеля «Подгорица», мраморного памятника Рериху, гигантских очков Джона Леннона и стимпанковского железного дровосека с собачкой.

Высокую рамку, увешанную яркими лентами в цвет маральника, установят на берегу искусственного озера. Раздвинув в стороны ленты можно будет открыть вид на горы. А примерить на себя амплуа туриста поможет декоративный рюкзак, размером с пол-автобуса, отмечают организаторы.

Еда

Повара от «Горной аптеки», «Золота Алтая», «Алтайского холмогорья» и др. вновь предложат гостям блюда по старинным сибирским рецептам. Томленые щи с крапивой и говядиной и блины с лопухом — в распоряжении гостей.

Цветение маральника. Фото предооставлено компанией «Авиафлот»

Во время экскурсии на пасеку можно будет попробовать горный мед, бальзамы и травяной чай.

Шоу

Канатоходец Константин Глухарев пройдет над озером «Бирюзовой Катуни» на высоте около 7 метров. Гостям тоже дадут возможность проверить свое чувство равновесия — но, разумеется, в безопасном месте.

Если канатоходец не заставит сердца участников фестиваля биться чаще, то это сделает группа барабанщиков Big drumma show. Оригинальный музыкальный проект выступит в формате шоу: зажигательными ударами палочек они будут поднимать в воздух воду и цветную пыль — и все под хиты.

Щепотку балканского настроения празднику принесет новосибирская рок-группа «Рви Меха — Оркестр!». Веселые пародии и музыкальные миксы, цыганский панк и латино в сочетании с сатирическими текстами — все под духовые инструменты, аккордеон и гитару.

Праздник «Цветение маральника» — 2019. Ирина Пергаева.

И, конечно, не обойдется без концертной программы от алтайских артистов.

Другие развлечения

Для маленьких гостей праздника организуют детскую площадку. Как обычно, пройдет выставка ремесленников, которые покажут сувениры и изделия ручной работы.

Еще одна площадка — зона сельского гостеприимства, где несколько районов края покажут себя во всей своей туристической красе. К примеру, Солонешенский район обустроит русскую горницу и проведет мастер-классы игры на гармошках и балалайках, Тальменский расскажет о своих агроусадьбах, а Заринский познакомит гостей с Хозяйкой тайги.

Схема площадок «Цветения маральника». visitaltai.info.

Как добраться

Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние от Барнаула — около 290 км.

На автомобиле можно доехать за 3−4 часа. Есть 2 заезда на территорию «Бирюзовой Катуни» — один, платный, через железный мост, а второй через мост после села Соузга — бесплатный.

7 турфирм привезут гостей на автобусе из Барнаула. Стоимость — от 1,5 тыс. рублей.

Начало в 12 часов. Вход свободный. Программу праздника можно посмотреть здесь.