Шукшинский фестиваль в Сростках: что посмотреть, купить и где остановиться туристу

Самой насыщенной площадкой Шукшинского фестиваля считаются Сростки. 27 июля туда отправятся артисты, писатели и режиссеры вместе с гостями и жителями края. Altapress.ru составил путеводитель по главному дню фестиваля. Рассказываем, что посетить, купить и как добраться до родины Шукшина.

Что посетить в Сростках

Праздничная программа начнется в 10:00 на сельском стадионе. После этого у туристов будет несколько часов, чтобы прогуляться по селу. С утра до 15:00 гиды будут организовывать тематические экскурсии по памятным местам Сросток. Движение групп начнется от Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.

С 10:30 до 15:30 пройдет фестиваль народного творчества «Правда Шукшина». В нем будут участвовать творческие коллективы и отдельные исполнители из сибирских регионов и Казахстана. Фестиваль пройдет в форме народных гуляний с шестью тематическими площадками по всему селу.

С утра до 15:30 можно поучаствовать в мастер-классах по традиционной русской культуре.

В 11:00 в главной усадьбе мемориального музея-заповедника откроется фотовыставка Анатолия Заболоцкого «Жизнь подарила увидеть». На зеленой сцене усадьбы продолжится фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры». Десятки театральных коллективов и чтецов покажут свои способности и поборются за звание лучшего исполнителя.

Схема размещения объектов в Сростках. Министерство культуры Алтайского края.

В 12:00 в музее-заповеднике откроется выставка скульптур «Шукшин и другие» томского автора Леонтия Усова. Мастер известен не только в России, но и в странах дальнего зарубежья. В Сростках он представит скульптуры Александра Пушкина, Николая Гоголя, Антона Чехова, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Уильяма Шекспира, Бернарда Шоу и других.

В 12:00 в мемориальной библиотеке пройдет встреча с писателями. В этом году в составе делегации — Павел Басинский, Андрей Дмитриев, Михаил Павлов, Василий Авченко, Сергей Шаргунов.

В 12:00 гости фестиваля могут подняться на Пикет. Народные ремесленники «Города мастеров» и «Алтая мастерового» развернут здесь торговлю и интерактивные площадки.

В 16:00 начнется заключительная программа Шукшинских дней на Пикете. Здесь торжественно закроют фестиваль и наградят победителей конкурсов.

В завершение на главной сцене даст концерт известная исполнительница фольклорных песен Марина Девятова. Она приедет вместе с шоу-балетом «ЯR-dance».

Что купить в Сростках

На ярмарке ремесленников можно купить товары ручной работы.

Большим спросом у гостей пользуются свистульки, магниты, маленькие игрушки для детей, матрешки, деревянные ложки, самовары и прочее.

Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru Торговля в Сростках. Анна Зайкова , altapress.ru Торговля в Сростках. altapress.ru

На ярмарке продают различные домотканые дорожки, шарфы, прихватки, подставки под горячее, одеяла и сумки ручной работы.

В прошлом году участники ярмарки отмечали, что туристы хорошо покупают книги с рассказами или биографией Шукшина. Такие издания стоили примерно 400−600 рублей.

Самый ходовой товар в Сростках — еда. Особенно знаменитые сростинские пирожки. У палаток с ними всегда стоят очереди. Цены — от 30 до 50 рублей за пирог с картошкой, капустой или яйцом и луком, от 60 до 70 рублей за беляш или чебурек. Также местные жители продают мед, баночки с ним разных размеров в среднем стоят от 150 до 500 рублей.

Как добраться в Сростки

Доехать до села из Барнаула можно на автобусе. Действуют пять утренних рейсов, на которых можно приехать в Сростки до полудня. Согласно сайту городского автовокзала, билет стоит от 467 до 540 рублей. Однако вернуться будет сложнее — в вечернее время автобусов в краевую столицу мало, информацию о них можно узнать на местном автовокзале.

Шукшинский фестиваль-2016. Сростки , 23 июля. Олег Богданов

Отправиться в Сростки можно с алтайскими туроператорами. Из Барнаула доставку организуют восемь компаний, сообщается на сайте «Алтайтурцентра». Тур стоит от 1 тыс. рублей на взрослого человека. В путевку входит доставка и экскурсионное сопровождение на месте.

Самый удачный вариант добраться до села — на автомобиле. Так не придется ехать с ночевкой или уезжать в разгар фестиваля.

Где переночевать

В Сростках и рядом с ними есть несколько гостиниц. Однако забронировать номер нужно заранее — так как мест в них немного, всех гостей фестиваля они разместить не смогут. В гостинице «Калина красная» номер стоит от 1 тыс. рублей.

Для ночевки можно снять дом. Однако на сайтах объявлений информации об этом нет. Искать место ночлега придется на месте.

Что взять с собой: 7 главных вещей

1. Наличные деньги

2. .Удобная обувь (в селе много придется ходить пешком).



3. Головной убор.



4. Коврик, плед (чтобы сидеть на траве).



5. Зонт или дождевик, теплые вещи (на всякий случай).



6. Средство от комаров.



7. Солнцезащитный крем.



