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25 снимков о том, как можно отлично одохнуть и развлечься в России

16 октября отмечается Всемирный день продовольствия и День анестезиолога. В нашей стране анестезия и еда (хотя, для кого-то и питье) для многих — это одно и тоже. Поэтому большинство из россиян никуда не уезжают, а отдыхают в России. Это неправда, что у нас денег не хватает. Просто у нас анестезия есть.

Отдыхай и развлекайся на родине.
Отдыхай и развлекайся на родине.
опубликовано на obhohocheshsya.ru

Отдыхайте и развлекайтесь на родине! Здесь даже копку картошки можно, если подойти творчески, превратить в игру в гольф.

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