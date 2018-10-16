25 снимков о том, как можно отлично одохнуть и развлечься в России

16 октября отмечается Всемирный день продовольствия и День анестезиолога. В нашей стране анестезия и еда (хотя, для кого-то и питье) для многих — это одно и тоже. Поэтому большинство из россиян никуда не уезжают, а отдыхают в России. Это неправда, что у нас денег не хватает. Просто у нас анестезия есть.