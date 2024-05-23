Лето близко. Для тех, кто не успел к нему подготовиться и запастись путевками, мы узнали о трех морских направлениях, куда можно отправиться прямо из Барнаула.

«Это другой отдых»

Как рассказала вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова, стартовая цена на туры в Сочи дешевле. Однако это в основном за счет того, что самые бюджетные варианты размещения там – гостевые дома.

«Если будем брать в Сочи подобного уровня отели, как в Турции на «Все включено», то ценники будут примерно одинаковы. Анталья даже может немного выигрывать», - отметила собеседница.

В таких случаях Турция выигрывает не только в цене, но и в сервисе.

«В России очень мало отелей «Все включено», поэтому их и раскупают быстрее, и стоимость проживания в них несравненно выше. В отелях Сочи чаще всего предлагают завтрак или двух-трехразовое питание. Это другой отдых», - добавила Евгения.

Турция. Фото: ru.freepik.com, автор ArthurHidden.

После начала пандемии и СВО все больше внимания на себя стала обращать Абхазия. Там обновляется номерной фонд – делают ремонты в отелях и строят новые. Некоторые туристы расценивают Гагры как альтернативу российским причерноморским курортам.

К тому же, попасть, например, из Сибири в Абхазию гораздо легче, чем в Анапу. В обоих случаях добираться до места нужно через Сочи. Только в первом это займет два часа, а во втором – шесть-восемь.

В чем разница

Если Абхазия – это все еще отдых на приятном пляже и осмотром природных достопримечательностей, то в Сочи есть разные варианты как проводить отпуск. От спокойного пляжного отдыха до безудержных тусовок. Можно не выбираться из дорогих кавказских ресторанов, а можно отправиться в «маленькую Швейцарию» - Красную поляну.

«И достопримечательностей здесь больше, и парки развлечения, и аквапарки есть», - добавила Евгения.

Горы. Сочи. altapress.ru

Сколько стоит

Из Барнаула можно отправиться и в Анталью. Вылеты раз в неделю – по вторникам или пятницам.

Как отметила Евгения Беспалова, цены на Турцию по обыкновению просели после майских праздников. Выходила сумма от 35 тыс. рублей на человека за 9-10 ночей.

Уже сейчас цены начинают расти.

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

Тур на 1 июня с девятью ночами в четырехзвездочном отеле стартует от 102 тыс. рублей за человека.

Новый пятизвездочный отель принимает барнаульцев, которые сядут в самолет 29 мая и заплатят от 94 тыс. рублей за 9 ночей и «Все включено».

Стартовая цена 6-и ночей без завтрака в гостевых домах и пансионах Абхазии – 45 тыс. рублей за человека с вылетом 1 июня. Те же условия в Сочи – от 30 тыс. рублей.

Четырехзведочного отеля в Гаграх на те же даты – от 80 тыс. рублей за человека. В Сочи – от 64 тыс. рублей.

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