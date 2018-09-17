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Стало известно, сколько денег курортного сбора собрали на Алтае за лето

В августе 2018 года в Белокурихе собрали 3 млн рублей курортного сбора. Общая сумма за четыре месяца составила 10,6 млн рублей, сообщили в краевом управлении по туризму.

Санаторий "Белокуриха"
Санаторий "Белокуриха"
Евгения Родочинская

Деньги курортного сбора планируют направить на благоустройство Белокурихи. В августе в конкурсе на выполнение работ по обустройству лесов в курортной зоне победила компания «Дебют-А». Рабочие уже приступили к расчистке леса от поросли и деревьев: спиливают кустарники, рубят и измельчают ветки, выкорчевывают пни.

Курортный сбор ввели в Белокурихе с 1 мая. За сутки пребывания турист платит 30 рублей. Курортный сбор взимают в отелях, гостиницах, пансионатах и гостевых домах.

Ранее в краевом управлении по туризму отмечали, что за год в Белокурихе планируют собрать около 50 млн рублей курортного сбора.

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