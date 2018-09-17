Стало известно, сколько денег курортного сбора собрали на Алтае за лето

Деньги курортного сбора планируют направить на благоустройство Белокурихи. В августе в конкурсе на выполнение работ по обустройству лесов в курортной зоне победила компания «Дебют-А». Рабочие уже приступили к расчистке леса от поросли и деревьев: спиливают кустарники, рубят и измельчают ветки, выкорчевывают пни.
Курортный сбор ввели в Белокурихе с 1 мая. За сутки пребывания турист платит 30 рублей. Курортный сбор взимают в отелях, гостиницах, пансионатах и гостевых домах.
Ранее в краевом управлении по туризму отмечали, что за год в Белокурихе планируют собрать около 50 млн рублей курортного сбора.