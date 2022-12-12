12 декабря
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Туризм

Сворачиваем (в) горы. 10 красивых вершин Алтайского края для туристической вылазки

Altapress.ru собрал в подборку горы и одну скалу Алтайского края, которые можно посетить даже зимой.

Вид с горы Синюха.
Вид с горы Синюха.
ru.wikipedia.org

Гора Бабырган

Является самой северной вершиной Семинского хребта. Здесь встречаются две природных зоны Алтайского края — степная и горная.

Высота горы 1008 метров, а над Катунью — 700 метров.

Гора Бабырган.
Гора Бабырган.
yandex.ru/maps

Пик Маяк Шангина

Высшая точка Алтайского края — 2490 метров. Расположена на границе Чарышского района Алтайского края и Усть-Канского района Республики Алтай.

Пик Маяк Шангина.
Пик Маяк Шангина.
ru.wikipedia.org

Гора Шляпная

Высота горы 588 метров. Она получила название Шляпная за свою причудливую вершину, образованную скалами-останцами, которые напоминают по форме шляпу.

Находится в заповеднике «Тигирекском».

Гора Шляпная.
Гора Шляпная.
ru.wikipedia.org

Гора Чертов палец

Чертов палец поднимается над Катунью на 250 метров. С самой верхней точки предстает озеро Ая и долина Катуни, покрытая густыми лесами.

Гора Чертов палец.
Гора Чертов палец.
www.tourister.ru

Гора Церковка

Находится на юге Белокурихи. Ее высота 815 метров. По широкой тропе можно пройти к скале Церковка. Она очень похожа на церковный купол — отсюда и пошло название, а на каменной глыбе установили православный крест.

Гора Церковка.
Гора Церковка.
big-altay.ru

Гора Синюха

Одна из вершин Колыванского хребта. Синюха возвышается на 1210 метров над уровнем моря. Вершина является одним из любимых мест паломников. Здесь образуются гранитные чаши, вода в которых считается святой.

Вид на Синюху.
Вид на Синюху.
ru.wikipedia.org

Гора Семипещерная

Располагается в заповеднике «Тегирекский». Представляет собой утес из известняка, нависающий над речным потоком на 150 метров. Разноформатные и разноразмерные гроты и пещеры горы имеют названия. Наиболее примечательны две из семи — Мрачная и Струна.

Гора Семипещерная.
Гора Семипещерная.
visitaltai.info

Гора Круглая

Одна из популярных достопримечательностей Белокурихи. Ее высота — 800 метров над уровнем моря. К вершине проложен маршрут для терренкура.

Гора Круглая.
Гора Круглая.
yandex.ru/maps

Терренкур — метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, восхождений в гористой местности по определённым, размеченным маршрутам.

Гора Колокольня

Находится в селе Майорка Чарышского района. Памятник природы краевого значения.

Его высота 1227 метров. Вершина горы сложена красивыми скалами, напоминающими колокольню — отсюда и название.

Гора Колокольня.
Гора Колокольня.
visitaltai.info

Скала Четыре брата

Достопримечательность находится в Белокурихе. Она является памятником природы регионального значения.

Высота скалы около 13 метров. Пройти к ней можно по терренкуру, по пути можно встретить редких птиц, бурундуков, которые совсем не боятся людей, а зимой — косуль.

Скала Четыре брата.
Скала Четыре брата.
www.tourister.ru

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