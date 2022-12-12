Сворачиваем (в) горы. 10 красивых вершин Алтайского края для туристической вылазки

Гора Бабырган
Является самой северной вершиной Семинского хребта. Здесь встречаются две природных зоны Алтайского края — степная и горная.
Высота горы 1008 метров, а над Катунью — 700 метров.
Пик Маяк Шангина
Высшая точка Алтайского края — 2490 метров. Расположена на границе Чарышского района Алтайского края и Усть-Канского района Республики Алтай.
Гора Шляпная
Высота горы 588 метров. Она получила название Шляпная за свою причудливую вершину, образованную скалами-останцами, которые напоминают по форме шляпу.
Находится в заповеднике «Тигирекском».
Гора Чертов палец
Чертов палец поднимается над Катунью на 250 метров. С самой верхней точки предстает озеро Ая и долина Катуни, покрытая густыми лесами.
Гора Церковка
Находится на юге Белокурихи. Ее высота 815 метров. По широкой тропе можно пройти к скале Церковка. Она очень похожа на церковный купол — отсюда и пошло название, а на каменной глыбе установили православный крест.
Гора Синюха
Одна из вершин Колыванского хребта. Синюха возвышается на 1210 метров над уровнем моря. Вершина является одним из любимых мест паломников. Здесь образуются гранитные чаши, вода в которых считается святой.
Гора Семипещерная
Располагается в заповеднике «Тегирекский». Представляет собой утес из известняка, нависающий над речным потоком на 150 метров. Разноформатные и разноразмерные гроты и пещеры горы имеют названия. Наиболее примечательны две из семи — Мрачная и Струна.
Гора Круглая
Одна из популярных достопримечательностей Белокурихи. Ее высота — 800 метров над уровнем моря. К вершине проложен маршрут для терренкура.
Терренкур — метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, восхождений в гористой местности по определённым, размеченным маршрутам.
Гора Колокольня
Находится в селе Майорка Чарышского района. Памятник природы краевого значения.
Его высота 1227 метров. Вершина горы сложена красивыми скалами, напоминающими колокольню — отсюда и название.
Скала Четыре брата
Достопримечательность находится в Белокурихе. Она является памятником природы регионального значения.
Высота скалы около 13 метров. Пройти к ней можно по терренкуру, по пути можно встретить редких птиц, бурундуков, которые совсем не боятся людей, а зимой — косуль.
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